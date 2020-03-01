



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Авиаудар по турецким войскам в Идлибе

Газета Sözcü сообщила, что в ходе продолжающихся столкновений между оппозицией, поддерживаемой Турцией, и правительственными сирийскими силами, поддерживаемыми Россией, погибло 34 турецких солдата. Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заявления турецкого чиновника написал, что в результате нападения в Идлибе погибло не менее 50 солдат. После этой горькой новости в Анкаре прошли экстренные встречи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу по безопасности во Дворце. На ней присутствовали министр национальной обороны Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, начальник штаба генерал Яшар Гюлер, командующие всех видов войск и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. «Турецкие вооружённые силы подверглись авиаударам со стороны сил режима [Башара Асада] в Идлибе. В результате этой атаки погибли 29 наших солдат», — заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган. Он отметил, что атака была совершена сирийской армией. «Турецкие вооружённые силы подверглись авиаударам со стороны сил режима [Башара Асада] в Идлибе. Есть раненые и тяжелораненые. Мы забрали раненых через таможенный пост Чилвегозю. Все раненные находятся под присмотром врачей», — сказал Доган. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, говоря о нападении в Идлибе, назвал Дамаск «режимом убийцы». «Режим и те, кто его подталкивает к действиям, ответят самым тяжёлым образом за это предательство», — сказал он. В свою очередь представитель президента Турции Ибрагим Калын провёл телефонную беседу с советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Европарламент и США сделали заявления

Как пишет газета Sözcü, докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчес Амор опубликовал сообщение касательно гибели турецких военных в результате авиаудара сирийского режима. «Мы сожалеем о смерти турецких солдат и очень обеспокоены этим событием. ЕС гораздо надёжнее, чем новые друзья Турции», — говорится в заявлении. Между тем представитель США в НАТО после нападения также опубликовал сообщение, в котором говорилось следующее: «Турки должны видеть, кто является надёжным партнёром, а кто нет». Американский посол в Турции также сделал заявление о произошедшем. «Я надеюсь, что президент Эрдоган увидит, что мы их партнеры в прошлом и будущем, и откажется от С-400», — сказал он.

Турция открыла государственные границы

Согласно сообщению интернет-издания Samanyolu Haber, Анкара после атаки на турецких военных в Идлибе приняла решение прекратить контроль транзита сирийских беженцев в Европу по суше и по морю. Согласно утверждениям, Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам ни на суше, ни на море на пути в Европу. Источник издания поделился информацией о том, что сотрудники на границах не будут проводить досмотр и контроль.

Минобороны России Сирия

Турция временно закрыла пограничные переходы с Ираном

Турция приняла решение временно закрыть пограничные переходы из-за случаев коронавируса, наблюдаемых в Иране, сообщает турецкая редакция ВВС. Кроме того, была закрыта граница с азербайджанской Нахичеванской Автономной Республикой. В Иране было выявлено 79 случаев коронавируса, 19 человек погибли. Таким образом, Иран стал страной, где погибло наибольшее количество людей из-за коронавируса после Китая. Главное управление гражданской авиации Турции объявило об отмене всех рейсов из Ирана, включая грузовые и чартерные.

Эрдоган грозит

Как сообщает издание Ahval News, Эрдоган в своем выступлении на групповом собрании турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сказал, что срок, который был дан Дамаску, чтобы отступить от турецких наблюдательных пунктов, истекает в конце этого месяца. «Мы не сделаем ни малейшего шага назад в Идлибе и выведем режим за пределы, которые мы установили ранее, а также обеспечим возвращение народа в свои дома», — сказал он. Эрдоган заявил, что Анкара будет принимать активное участие в предотвращении крупного гуманитарного кризиса, возникшего в Идлибе. «Мы требуем, чтобы режим прекратил атаки. Время, которое мы даем режиму, чтобы отступить за наши наблюдательные точки, истекает в конце месяца. Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство. Надеюсь, мы скоро найдем решение этому вопросу. Мы обязательно доведем режим до установленной границы. Мы не отступим в Идлибе. Мы не гости в этом регионе, мы хозяева. Поэтому мы не отступим», — сказал турецкий президент.

В Ливии принят проект соглашения об устойчивом перемирии

Как сообщает издание TR724, ООН объявила, что стороны, конфликтующие в Ливии, согласовали проект соглашения о прекращении огня на последней сессии переговоров в Женеве. Проект, направленный на «содействие безопасному возвращению мирных жителей на свои территории», был принят представителями обеих сторон, говорится в заявлении. Его обсудили на недавних переговорах между ливийским Правительством национального согласия во главе с Файизом Сараджем и военными представителями Ливийской национальной армии во главе с Халифом Хафтаром. Он будет представлен на утверждение Сараджу и Хафтару.

Записи признаны подлинными

Как сообщает телеканал Fox TV, адвокат Джаляль Челик, представляющий председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, заявил, что аудиозаписи из расследования коррупционного скандала 17−25 декабря 2013 года «Большая взятка», как показала экспертиза, оказались подлинными и не подвергались монтажу. Челик представил этот отчет в суд по делу о клевете на президента Турции. Ранее Эрдоган подал иск против Кылычдароглу из-за его слов, в которых тот напомнил об антикоррупционном расследовании 17−25 декабря 2013 года. «Вы разворовали всю страну», — говорил лидер оппозиционной партии. Челик представил аудиозаписи из расследования «Большой взятки» в качестве доказательства.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Самый тяжелый судебный кризис в истории Турции

Как сообщает газета Sözcü, в Измире 22−23 февраля прошла встреча глав адвокатских объединений Эгейского, Средиземноморского, Мраморноморского регионов Турции. В итоговом заявлении, объявленном после встречи, были представлены поразительные утверждения. «В то время как прямое вмешательство исполнительной власти в судебную систему достигло неприемлемых размеров, Совет судей и прокуроров полностью политизирован. Турецкая Республика переживает самый тяжелый судебный кризис в своей истории», — говорится в документе. 25 адвокатских палат подписали декларацию из семи пунктов, в которых отмечается следующее. Совет судей и прокуроров (HSK) полностью политизирован своей нынешней структурой и стал органом давления на независимых судей, выполняя поручения исполнительной власти. Турецкая Республика переживает самый тяжёлый судебный кризис в своей истории. Суды расформировываются после их решений, заводятся дела в отношении судей, принимающих неугодные решения, принцип независимости судьи нарушается с каждым днем на новых примерах. Сегодня стало обычным явлением неисполнение решений Верховного суда и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Граждане из всех слоёв турецкого общества живут в среде, где юридическая безопасность исчезает.

Помпео: «Мы работаем вместе с Турцией»

Как сообщает телеканал NTV, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что атаки сирийского правительства повышают риск конфликта с союзником США по НАТО — Турцией. «Мы работаем вместе, чтобы понять, что мы можем сделать вместе с Турцией», — сказал Помпео, ссылаясь на атаки, которые «режим Асада продолжает в Идлибе при поддержке России», пишет издание. Говоря о событиях в Идлибе, госсекретарь заявил, что Асад не может добиться победы военным путем. «Как заявил президент США Дональд Трамп, мы работаем вместе, чтобы понять, что мы можем сделать вместе Турцией», — сказал Помпео.

ЕС призвал Россию «вести переговоры с Турцией»

Министры иностранных дел 14 стран — членов ЕС призвали правительство Асада немедленно прекратить наступление в Идлибе, а Россию — провести переговоры с Турцией, сообщает турецкая редакция Deutsche Welle. Министры сделали совместное заявление. По их словам, в Идлибе произошла «гуманитарная катастрофа», больницы и медицинские центры были обстреляны в нарушение международного гуманитарного права. «Сирийский режим продолжает свою стратегию восстановления территории военными путями без учета последствий, которые она имеет для сирийского гражданского населения», — говорится в заявлении. Вместе с тем, подчёркивается, что ЕС в курсе того, что в Идлибе существуют радикальные группы, и министры никоим образом не недооценивают терроризм. «Мы решительно боремся с терроризмом, мы находимся на переднем плане войны против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но борьба с терроризмом не может оправдывать серьёзные нарушения гуманитарного права», — говорится в заявлении министров.

Встреча в очередной раз в Анкаре

В Анкаре завершились очередные переговоры по ситуации в Идлибе между делегациями России и Турции. Межпарламентские переговоры в Анкаре по ситуации в Идлибе проходили под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала, спецпредставителя президента России Владимира Путина по Сирии Александра Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. По информации дипломатических источников, делегации встретились для проведения третьего раунда. Ранее турецкие и российские делегации провели переговоры в Анкаре и Москве.

Минобороны Турции В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли два солдата, еще двое получили ранения

В Идлибе погибло двое военных

«В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли два солдата, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении минобороны Турции, опубликованном телеканалом NTV. Министерство сообщило, что в ответ турецкая сторона обстреляла цели режима в регионе, в результате чего были «нейтрализованы» 114 сирийских военных. Авиаудар был нанесен по турецким вооружённым силам, расположенным в районе Идлиба для обеспечения перемирия, говорится в сообщении Генштаба Турции. «По информации из различных источников, в регионе была уничтожена ракетная система ПВО, зенитная установка ЗУ-23, противотанковая установка, три танка, большое количество боеприпасов, два автомобиля, изъяты три танка, обезврежены 114 военных режима», — говорится в заявлении.

США не намерены снова развертывать войска

«У нас нет ни намерений, ни планов по дальнейшему развертыванию войск на турецко-сирийской границе», — передает слова представителя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли турецкий телеканал NTV. Генерал Милли ответил на вопросы комитета по вооружённым силам Палаты представителей США о бюджете на оборону 2021 года. Отвечая на вопросы о «военном присутствии в Сирии», он напомнил, что в преддверии операции Турции «Источник мира» американский спецназ из зоны операции был выведен, а войска в приграничных районах — перемещены на восток. «Наша миссия в Сирии не изменилась. Наша миссия — борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии. У нас нет ни намерений, ни планов по дальнейшему развёртыванию войск на турецко-сирийской границе», — отметил Милли.

Решение о системах ПВО Patriot не принято

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, администрация США еще не приняла решение по просьбе Анкары о временном развертывании в Турции систем Patriot. После недавнего роста напряженности в Идлибе Турция запросила у США эти системы ПВО. Но Вашингтон объявил, что решение об отправке их в Турцию еще не принято. «Я знаю о запросе, я почти уверен, что никаких решений по этому вопросу не было принято. Я также хотел бы отметить, что американские военные имеют очень тесные отношения с турецкой армией, Турция является одним из наших самых важных стратегических партнеров в НАТО. Мы понимаем их озабоченность по поводу происходящего в Сирии, мы придаем этому большое значение, но нет никаких решений в отношении Patriot», — сказал чиновник из Европейского командования США (EUCOM).

Турция не намерена закрывать границы в Европу

Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии и не намерена их закрывать. «Мы предупреждали своих партнёров в Европе, что не сможем выдержать очередную волну беженцев в нашу страну. Их уже 3,7 млн в Турции. В моей беседе с Меркель я сказал ей, что мы не получили обещанные 25 млн евро, поэтому я отправлю ей 100 млн евро, пусть она принимает беженцев», — сказал он.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Землетрясение на турецко-иранской границе привело к разрушениям и повреждениям в турецкой провинции Ван и его районах. В результате землетрясения погибли 9 человек, 37 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Котур западного Азербайджана на западе Ирана. Землетрясение ощущалось также в Ване и прилегающих провинциях.

Из-за коронавируса в Иране, где погибло 19 человек, Турции эвакуирует своих граждан. Самолет, перевозивший 132 человека, прибыл из Тегерана в Анкару. Экипаж и пассажиры самолета будет находиться под наблюдением в карантине в течение 14 дней.

Министр иностранных дела России Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара готовы вести новые переговоры о снижении напряженности в Идлибе. «Мы надеемся, что в результате этих переговоров деятельность террористов в Идлибе будет прекращена и давление в регионе будет снижено», — сказал Лавров.

Конвой, состоящий из танков, отправленных из войск в различных провинциях Турции для дислокации в сирийском районе Идлиб, прибыл в район Исправие в провинции Газиантеп.

Генеральная прокуратура начала расследование по поводу показанной презентации на 4-м очередном съезде Демократической партии народов, проведённом на анкарском стадионе Arena 23 февраля 2020 года, в которой были показаны фотографии Абдуллаха Оджалана, содержащегося в заключении экс-лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В рамках расследования принято решение о задержании 15 человек, которые, как было установлено, подготовили презентацию.

Было объявлено, что общее число сирийцев, эмигрировавших в Турцию из-за продолжающейся гражданской войны в Сирии, увеличилось на 14 тысяч 34 человека по сравнению с предыдущим месяцем по состоянию на 14 февраля 2020 года и составило 3 миллиона 585 тысяч 209 человек.