Тёплая зима принесла энергетикам неприятности — спрос на электроэнергию снизился. Как отмечало издание «Коммерсантъ», падение спроса в начале года было зафиксировано в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России, при этом в трех ОЭС он снизился более чем на 5%. В ОЭС Средней Волги энергопотребление уменьшилось на 6,3%, до 9,7 млрд кВт•ч, Северо-Запада — на 5,9%, до 8,9 млрд кВт•ч, Урала — на 5,1%, до 23,7 млрд кВт•ч, Центра — на 4,8%, до 22,3 млрд кВт•ч, Юга — на 1,3%, до 9,7 млрд кВт•ч, а Сибири (с учетом изолированных систем) — на 0,9%, до 20,9 млрд кВт•ч. В целом по стране спрос снизился на 3,2%, до 100,5 млрд кВт•ч. При этом из-за увеличения притока воды практически во все водохранилища, гидроэлектростанции увеличили производство энергии на 17,7%. Рост выработки энергии ГЭС повлёк снижение стоимости на оптовом рынке в январе. В первой ценовой зоне — европейской части России и Урале — стоимость опустилась на 6% год к году, а во второй ценовой зоне — Сибири — на 7%.

vectorstock.com Зимняя жара

ЛЭП

Почувствовали ли на себе снижение цены энергии потребители, особенно в части платы за отопление? Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева на портале Федерального агентства новостей рассказывает, что в европейской части России чрезвычайно теплыми выдались и ноябрь и декабрь. Это должно стать поводом к перерасчету теплоснабжающими компаниями и возврату средств. Причем, отметим, вероятно, перерасчет должен произойти не только за счет снижения температурного режима подачи тепла, но и снижения закупочных цен энергии, ведь, как правило, энергетики всегда в качестве доводов об обоснованности начислений платы за энергию говорят о ее высоких закупочных ценах. Если теплоснабжающие организации продолжили выставлять прежние счета или тем более повышенные, то не особо посвященным в правила коммунальных начислений проще всего написать заявление о проверке начислений в государственную жилищную инспекцию. Если будут выявлены расхождения, то можно потребовать не только перерасчета, но и применения штрафных санкций в пользу потребителя.

Упростить процедуру учета потребляемого тепла и температурного режима могут современные приборы учета, которые автоматически и сопоставляют эти данные и позволяют отслеживать их в личных электронных кабинетах. Эти данные могут стать законным основанием при обращении в ресурсоснабжающую организацию, государственную жилищную инспекцию или в суд с требованием пересчитать плату. Кроме того, необходимо проверить перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, куда входит, в частности, и горячая вода, и электроэнергия, потребляемая на обслуживание многоквартирного дома.

Теплая зима застала не только Россию. Так, например, в Эстонии, по данным портала ERR. EE, из-за теплой зимы цены на центральное отопление и объемы потребления в этом сезоне были существенно ниже. За год производство теплоэнергии снизилось на 19% до 23,7 гигаватт-час, а средняя стоимость теплоэнергии — на 11% (до 58,1 евро за мегаватт-час). При этом специалист по коммуникациям и маркетингу предприятия Adven Марет Мартсепп сообщила, что уже декабре 2019 года расходы потребителей на отопление были существенно меньше, чем в декабре 2018. Такая же тенденция была и со счетами за январь.

В Финляндии и вовсе, как сообщает Gismeteo.ru, стоимость электроэнергии была зафиксирована на отрицательных значениях. Цена одного мегаватт-часа в Суоми теперь стоит — 20 евроцентов. Эксперты отмечают, что низкая стоимость электроэнергии в стране тысячи озер регистрировалась в течение не одного месяца. Январь этого года показал удешевление электричества на семнадцать евро за мегаватт-час по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, обычные потребители мало замечали ценовые колебания. К примеру, на январь 2020 года для жителей города Тампере стоимость киловатт-часа составляла на 2,3 евроцента меньше, чем в декабре-2019. По данным специалистов, отрицательная стоимость электроэнергии вызвана теплой зимней погодой и сильными ветрами, благодаря которым сеть ветрогенераторов работала с полной мощностью.

Интересные выводы напрашиваются в этой связи. Если в Финляндии, несмотря на отрицательную стоимость энергии, тарифы для потребителей снизились практически незаметно, то, что можно говорить о дороговизне энергии в России, в которую заложены, по сути, расходы инвесторов, реализующих проекты по развитию альтернативных источников энергии. Позволят ли эти инвестиционные составляющие снизить стоимость энергии в России, и как скоро, при том, что традиционные способы выработки энергии в этом сезоне оказались дешевле? Более того, продукция промышленных предприятий России, в производстве товаров которых высокая энергетическая составляющая, тоже должна стать дешевле. Вопрос: «станет ли»?

Эдуард91 Котельная

В конце прошлого года, на Вести FM говорилось, что платежки за услуги ЖКХ пересчитают из-за теплой зимы. Жители некоторых регионов, в том числе Москвы, смогут вернуть часть уплаченной коммуналки в следующем году. По данным городских служб, за декабрь население уже сэкономило около 20% на своих счетах. Но пока эти деньги остаются на балансе коммунальных компаний. Так что следите за своими платёжками!