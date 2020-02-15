Американская компания Nielsen представила довольно сомнительные результаты своего исследования. Данные отчета опубликовал портал РБК и ряд других СМИ. Найти их на официальном сайте американской компании не удалось, во всяком случае, среди последних опубликованных новостей и отчетов. Так вот, в результате исследований состояния алкогольного рынка за прошлый год эксперты консалтинговой компании Nielsen пришли к выводу о том, что алкогольные напитки стали единственной категорией повседневных потребительских товаров, где фиксируется рост продаж. Как пишет, например издание Finanz.ru, «хотя Росстат отчитался об увеличении продаж продовольствия и напитков на 1,4%, а рост розничного рынка в целом оценил в 1,6%, в сегменте базовых товаров, за которыми люди каждый день ходят в магазины, эти цифры — лишь отражение повышения цен, следует из данных Nielsen». Эксперты указывают, что якобы в денежном выражении продажи повседневных товаров прибавили 4,3%, но в физическом исчислении — штуках, литрах, килограммах и т.д. — упали на 0,6%. Исключением стал алкоголь — его россияне купили на 2% больше в физическом объеме (литрах). По комментарию руководителя группы по работе с алкогольными клиентами «Nielsen Россия» Аллы Петросян, заявившей, что якобы россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами, можно предположить, что в динамику, так сказать наблюдаемого роста продаж включены, как легкие, так и высокоградусные алкогольные напитки. Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах. На рекордные 26%, правда, не уточняется, от какого именно показателя отталкивается указанный рост, взлетели продажи джина, спрос на виски прибавил 15,8%, на текилу — 9,4%.

Ян Стен. Вино

Почему приведенные утверждения кажутся сомнительными?

Во-первых, непонятно на какие данные они опираются, на опросы, на статистику каких-то организаций, ведь вся алкогольная продукция в России сегодня лицензируется и данные о розничном обороте фиксируется магазинами в ЕГАИС. Эти данные стали достоянием американской компании? Между тем показатели Росалкогольрегулирования, на которые ссылается, например РБК, по итогам 2019 года, говорят не о росте производства пива, а его снижении на 1% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, как сообщало ТАСС, по заявлению главы Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, объем потребления алкоголя уменьшается, причем не только в России, но и в мире. Вместе с тем, еще большими темпами уменьшается и нелегальный оборот, за счет роста регулирования рынка. По данным Косарева, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет порядка 30%, тогда как «в худшие моменты» доля нелегальной продукции составляла до 55% всего оборота.

Цитата из кф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Алкогольный суррогат

Во-вторых, большой вопрос вызывает утверждение, что якобы указанный Росстатом рост объемов продаж ежедневных потребительских товаров, на самом деле отражает не уровень роста потребления, а рост цен. Давайте для начала обратим внимание на расхожесть некоторых сведений, опубликованных агентством Nielsen в разное время, но охватывающих один и тот же период — 2019 год. Так, в ноябре прошлого года в материале под заголовком «Оптимистичные перспективы: индекс потребительского доверия продолжает рост» содержится следующий тезис о том, что в III квартале 2019 года все три показателя, из которых складывается индекс потребительского доверия: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровень финансового благополучия и готовность тратить деньги, улучшились. Тогда агентством утверждалось, что россияне стали оптимистичнее оценивать финансовые перспективы и перспективы на рынке труда, а также оказались более готовы тратить деньги. Возникает вопрос, у кого из россиян улучшилось «финансовое настроение», насколько прибавилось в России оптимистов к концу прошлого года? Далее предлагаю цитату: «Значения индекса потребительского доверия в России растут третий квартал подряд, что не может не вызывать оптимизма. Замедление инфляции и заявления о росте располагаемых доходов привели к тому, что потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс. Россияне привыкли к новой реальности, в которой не оправдались негативные ожидания от повышения НДС и пенсионной реформы, а сезон отпусков добавил дополнительного позитива. Оптимистичная оценка перспектив будущего, в том числе отразилась на рынке FMCG, где произошло небольшое оживление спроса. Но одновременно с этим не стоит забывать, что продолжает увеличиваться количество потребителей, считающих, что экономика страны находится в кризисе», — комментировала данные отчета директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

Так вот оно что, оказывается, россияне привыкли к новой реальности и их негативные ожидания от повышения НДС и пенсионной реформы не оправдались. Непонятно, то ли агентство подливает масла в огонь для роста недовольства народа, то ли оправдывает действия Минфина РФ и зачинщиков пенсионной реформы? Хотя одно другому не мешает.

Питер Брейгель Младший, Уплата налога, 1640

Или вот еще тезисы из другого материала, посвященного рынку интернет-торговли товарами повседневного спроса в России, говорится, что его объем за последний — 2019 год превысил отметку в 27,7 млрд рублей, таким образом вдвое превысив объем аналогичного периода прошлого года. При этом Nielsen отмечает, что в денежном выражении продажи воды онлайн выросли на 33%, тогда как офлайн — на 6%, молока — 32% по сравнению с 6% соответственно, средства для стирки — 82% по сравнению с 0%, подгузники — 87% по сравнению с — 7%, корм для собак — 96% по сравнению с 11%. С ростом продаж молока и воды на 32−33%, скорее можно говорить о том, что россияне стали пить больше воды и молока, чем алкоголя, не так ли?

Именно такие нестыковки и манипуляции данными на свой лад не дают оснований серьезно относиться к информации подобного рода агентств. Не возникает ли впечатления, что есть в этом какой-то умысел, возможно, повод для манипулирования рынком, а возможно, скрытая реклама алкоголя в маленькой таре, которая якобы позволяет попробовать недоступные из-за дороговизны в больших объемах напитки известных брендов. Ведь, отдельные СМИ, представляя мнения экспертов, выпячивают эту тему, бравируя данными агентства о том, что именно эта продукция пользуется особенным спросом и демонстрирует наибольший прирост продаж. Быть может, также есть расчет на то, что власти, ознакомившись с подобными данными должны отреагировать на них ростом акцизов или введением дополнительных запретов, которыми сыт по горло народ, что может вызвать дополнительно негативные настроения в обществе?

Между тем с 1 января, как сообщал ТАСС еще в середине сентября прошлого года, в третьем чтении был принят законопроект предусматривающий, в частности, установление акциза на виноград для производства вина, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, а также рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. То есть акцизы в России и так выросли. Документом унифицируются ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% — на 2020 год они составят 544 рубля за 1 л, а на денатурированный спирт — 111 рублей. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за 1 л, на игристые — с 36 рублей до 40 рублей за 1 литр.

Магазин. Алкаголь

Может указанного роста акцизов мало, ведь известно, что Минфин РФ повысил план по сбору налогов на 214 миллиардов рублей, о чем сообщило издание Finanz.ru со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова, заявившего о том, что соответствующие поправки будут внесены в закон о бюджете 2020 года. Заметьте, эти новости могли бы дополнять друг друга, да, и звучат они на фоне продажи Сбербанка за деньги ФНБ.

Понятно, что нацпроекты только запускаются, свои первые позитивные итоги они дадут спустя пару лет, не раньше. Соответственно, дополнительные средства Минфин, скорее всего, планирует собрать с существующей инфраструктуры экономики и за счет усиления контроля за налогоплательщиками, что явно понизит градус настроения. И вот такого рода публикации в виде отчетов каких-то западных или пусть не западных агентств, но непонятно на каких данных основанных или манипулирующих этими данными, могут только расшатать общество, но никак не привнести пользы. Потому как извлечь пользу можно только из объективной оценки.