На днях в СМИ вспыхнула дискуссия о поправках депутата Госдумы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина в Конституцию относительно закрепления в ней роли русских. Здравая идея вызвала как поддержку со стороны патриотической части общества, так и шквал негативных и очень эмоциональных откликов со стороны оппонентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Но, как известно, излишние эмоции, неадекватная критика в споре всегда сопровождают ошибочную позицию. Так и в данном случае. Поэтому рассмотрим возникшую ситуацию более подробно, отойдя от ненужных и вредных эмоций на научную платформу.

О формулировках, предложенных Константином Затулиным, можно и нужно спорить — в этом их смысл. Это непосредственно вытекает из идеи обсуждения поправок в Конституцию, так и должно быть — в открытой дискуссии доказывать обоснованность той или иной позиции.

Duma.gov.ru Константин Затулин

Однако что несомненно, так это то, что роль русских как государствообразующей нации, нации, которая и создавала на протяжении столетий наше государство испокон веков; нации, чье название и дало название самому государству; нации, которая сегодня составляет более 80% от численности граждан всей страны — должно быть точно также закреплено в Конституции, как роль системообразующих наций в конституциях других стран мира.

В этой связи ключевой вопрос состоит в том, является ли Россия многонациональной страной, как утверждает ряд экспертов, в том числе Геворг Мирзаян, или страной мононациональной. Если говорить бытовым языком, то, естественно, Россия — это многонациональная страна. Но в науках и законодательстве используют формализованный язык, одним из свойств которого является исключение многозначности.

Что мы имеем с этой точки зрения, в том числе включая международную практику? Ответ простой — несмотря на многонациональность, Россия является мононациональной страной. Это вытекает из двух главных критериев.

Первый. Определение ООН: «национальным (или «мононациональным») является государство, в котором культурные (этнические) границы совпадают с политическими границами».

PiroGGG Крупнейшие национальности по муниципальным образованиям Российской Федерации второго порядка, 2010

В России именно русские проживают на территории всего государства — от Смоленска и до Владивостока и от берегов Северного Ледовитого океана до границ с Казахстаном, Монголией, Китаем. В этом плане культурные (этнические) границы полностью совпадают с политическими границами государства.

Кто-то скажет — а национальные республики в составе России? Во-первых, это пережиток советского периода, от которого необходимо самым решительным образом избавляться. И мы об этом совсем недавно уже писали. Необходимо переходить от федерации к унитарному государству. Кстати, если бы в Советском Союзе еще на заре зарождения советского государства вопрос был решен именно так, а не через создание национальных республик, то мы не имели бы и распада СССР, который прошел именно по «национальным» границам.

Во-вторых, давайте посмотрим на национальный состав национальных республик и автономий в составе России. Мы увидим, что в большинстве случаев большую часть населения так называемых национально-государственных образований РФ составляют русские. Например, в Адыгее русских 63,6%, в Республике Алтай 56,6%, в Бурятии 66,1%, в Хакасии 81,7%, в Удмуртии 62,2%, в Карелии 82,2%, в Коми 65,1%, в Мордовии 53,4% и так далее (данные переписи 2010 г.).

То есть по первому критерию Россия однозначно является мононациональным государством.

Второй. Второй критерий заключается в ответе на вопрос — какова должна быть количественная численность одной нации, чтобы страна считалась моноэтнической? Если отбросить крайние и радикальные критерии, то этот порог лежит в районе 60−80% от общей численности населения.

Nikolay Omonov Народы России с численностью населения более 1 млн. человек по данным переписи населения 2010 года

Так, например, президент известной прозападной организации Freedom House Эдриан Каратницки поднимает вопрос этноса, начиная с определения моноэтнического государства как государства, в котором две трети населения, то есть не менее 65−66% или более принадлежат одной этнической группе. Примеры мононациональных государств: Азербайджан, Албания, Армения, Бангладеш, Египет, Япония, Корея, Вьетнам, Россия, Германия.

Но даже если мы поднимем планку моноэтничности до 80%, то увидим, что Россия все равно остается моноэтническим государством, так как доля русского населения превышает 80%.

То есть, как ни крути, Россия является мононациональным государством — что по формулировкам ООН, что по международным количественным параметрам. Поэтому еще раз повторю — статус русских как государствообразующей нации необходимо закрепить в Конституции, вопрос в формулировке — как это сделать правильно, с учетом интересов всех наций и народов нашей необъятной страны.

Поэтому, прежде чем критиковать Константина Затулина, Геворгу Мирзаяну хорошо было бы подучить матчасть.