



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Vatican News (Ватикан). По сообщению Зала печати Святого престола, в ходе беседы были затронуты в основном вопросы, посвященные гуманитарной ситуации и поиску мира в контексте конфликта, который с 2014 года угнетает Украину. В связи с этим была выражена общая надежда, что все вовлеченные стороны проявят максимальную чуткость к нуждам населения, ставшего первой жертвой насилия, а также проявят приверженность процессу диалога и последовательность в его реализации. Папа Франциск и президент Украины рассмотрели также вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и вклада Католической церкви, присутствующей в стране в различных обрядах. После беседы с понтификом Зеленский встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

President.gov.ua Франциск I и Владимир Зеленский

Американских католических епископов не убедил план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта («сделка века»). Об этом прелаты заявили в специальном послании на имя государственного секретаря США Майка Помпео. По мнению католического епископата, израильтяне и палестинцы — «единственные, кто может урегулировать свои разногласия и договориться о выходе из хронического тупика». Прелаты подтверждают позицию Святого престола по вопросу поддержки мирных решений для двух государств, а также права Израиля «жить в мире и безопасности в пределах границ, признанных международным сообществом», наряду с правом палестинского народа, «законные чаяния которого должны признаваться, уважаться и осуществляться». Важнейшим условием для плодотворного диалога, подчеркивается в документе, «является признание и поддержка каждым из двух государств легитимности другого», и для достижения соглашения требуются конкретные шаги в направлении сотрудничества. Поэтому задача США и всех других вовлеченных сторон должна заключаться в поддержке этого процесса, осуществляемого двумя главными его участниками. По словам американских епископов, все эти условия не входят в план Трампа. Для стабильного и прочного мира в регионе необходимо, чтобы взаимные упреки и обиды уступили место инициативам по созданию атмосферы взаимного доверия. Католические прелаты также подчеркивают, что «лидеры обоих народов должны гарантировать право на исповедание своей веры как для местных христиан, так и для паломников, которые должны иметь свободный доступ к святым местам».

«Сделка века» Трампа позволит иудеям молиться на эспланаде мечетей в Иерусалиме, сообщает La Croix (Париж, Франция). В плане американского президента содержится пункт, который постулирует возможность «людям всех вероисповеданий» молиться на Храмовой горе с учетом, что они будут уважать время молитв и праздников остальных религий. Храмовая гора для евреев является эспланадой, на которой стоял храм Соломона, построенный в 10-м веке до нашей эры. От него осталась Западная стена (или Стена Плача), которая сегодня является местом молитвы иудеев всего мира. А для мусульман Храмовая гора — это место, где возвышается мечеть «Купол Скалы», построенная на месте, откуда пророк Мухаммед поднялся на небеса. Неподалеку находится также мечеть Аль-Акса, возведенная в VII веке после арабского завоевания. В настоящее время на Храмовой горе разрешено молиться мусульманам. Иудеи могут посещать ее, но не молиться. Этот запрет был подкреплен решением Главного раввината Израиля с обоснованием, что на этой эспланаде была святая святых храма Соломона, место земного присутствия Бога, куда мог войти только первосвященник. Однако некоторые радикально настроенные иудеи утверждают, что они тоже могут здесь молиться, отойдя на достаточное расстояние, чтобы «не растоптать древнюю святая святых». Как отмечает профессор политических наук Открытого университета Израиля Денис Чарбит, «проблема скорее политическая, чем духовная, это конкуренция с исламом, цель радикалов — показать, что они не отказываются от этого места, которое считают центром иудаизма». В последние годы движение радикалов выросло. Регулярно группы религиозных евреев посещают Храмовую гору в часы посещения, отведенные для туристов, и пытаются — более или менее осторожно — организовать публичную молитву, немедленно вызывая бурную реакцию со стороны мусульман.

Berthold Werner Иерусалим

Халдейский патриархат критически оценил «сделку века» Трампа, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В своем заявлении патриархат подтвердил «право на возвращение» палестинских беженцев на свои родные земли, которыми в настоящее время управляет Израиль, и выразил сожаление по поводу односторонности предложения США. Нет решения, считает Халдейская церковь, нет возвращения на путь дипломатии, к прямым переговорам между двумя сторонами, которые привели бы к созданию двух государств, способных сосуществовать в условиях мира, безопасности и стабильности при взаимном признании суверенитета друг друга и контроля над ресурсами. Заявление Халдейского патриархата добавляется к другим церковным голосам, критикующим то, что администрация США обозначила как «сделку века» для Ближнего Востока.

Что предлагает Трамп — позитивное будущее и для палестинцев тоже или только для израильтян? Этим вопросом на страницах портала The Tablet (Лондон, Великобритания) задается генеральный директор благотворительной организации Embrace the Middle East Тим Ливси. Он напоминает, что ни один палестинец не участвовал в разработке «сделки века» президента США. Этот документ поражает во многих отношениях: размахом экономических амбиций (без какого-либо четкого указания, откуда будут поступать деньги); своей потрясающе односторонней интерпретацией истории; выдвижением предварительных условий, которые предъявляются почти исключительно к палестинской стороне; новой картой, которую он предлагает. В основе плана Трампа лежит видение, которое предусматривает передачу Израилю значительной территории. Фактически речь идет о распространении израильского суверенитета на 95% территории, уже незаконно заселенной. Это не похоже на большую уступку.

На днях ряд средств массовой информации сообщили, что в Совете национальной безопасности США будет создана новая должность для надзора за международной свободой вероисповедания, пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Предполагается, что ее займет Сара Макин, помощник вице-президента Майка Пенса. Это может изменить внешнюю американскую политику, считают эксперты. «Очень большое дело. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала ввести такую должность в течение 20 лет», — заявила изданию комиссар USCIRF Надин Маенца. По словам комиссара, новая роль Макин будет способствовать продвижению религиозной свободы во всем мире и сделает ее частью внешней политики США. В случае назначения помощницы вице-президента, она станет посредником между USCIRF и Советом национальной безопасности. Ранее Макин работала с жертвами геноцида езидов в Ираке и уйгурами в Китае. Она «присмотрит» за религиозными меньшинствами во всем мире, полагает Маенца.

Рим в начале февраля собрал коалицию правых националистических лидеров из шести стран, рассказывает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Открывая мероприятие, американский православный писатель Род Дреер заявил, что социальная справедливость — это «утопический политический культ», а «атмосфера политкорректности в США создает впечатление, что вся страна превращается в университетский городок». Другим оратором был Роберто де Маттеи, итальянский историк и католик-традиционалист, известный своей частой критикой папы Франциска, который сказал, что понтифик «отказался быть духовным лидером» и сосредоточился больше на политических и социальных вопросах, таких как глобальное изменение климата. «Франциск стал политическим лидером международных левых», — отметил де Маттеи. Конференция носила название «Бог, честь, страна: президент Рональд Рейган, папа Римский Иоанн Павел II и свобода наций». Некоторые видные католические богословы критиковали мероприятие за упоминание имени покойного польского папы.

Catalog.usmint.gov Золотая медаль Конгресса США с портретом папы Иоанна Павла II

Положение христиан в Турции становится все более нестабильным, утверждает председатель Initiative Christlicher Orient (ICO) Славомир Дадас. Об этом сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Особенно страдают люди, проживающие в холмистом регионе Тур-Абдин на юго-востоке Турции. Дома в христианских деревнях захватывают мусульмане, и их очень трудно вернуть. Тур-Абдин заброшен правительством. Дадас объясняет, что помощь оказывают только благотворительные организации и эмигранты.

Иран готовится к выборам в Меджлис, передает La Croix (Париж, Франция). Голосование состоится 21 февраля. Чтобы оказаться зарегистрированным кандидатом в члены парламента (всего 290 мест, из них пять зарезервированы для зороастрийского, еврейского, халдейского и армянского «меньшинств»), нужно исповедовать ислам, поддерживать Исламскую Республику и быть известным своей достойной жизнью. Критерии настолько расплывчаты, что позволяют Совету стражей конституции отсекать кандидатов, считающихся «недостаточно надежными», говорит историк Джонатан Пирон. По его словам, сегодня во многих округах выбор, если он есть, будет сведен к «ультраконсервативному или консервативному». Пирон считает, что нынешняя избирательная кампания может еще больше дискредитировать иранский парламент и «создать проблему легитимности для режима». Увы, но выход американцев из ядерной сделки с Тегераном, ужесточение санкций и экономический кризис в Иране привели к дискредитации реформаторов и умеренных. Для эксперта Клемента Терма нынешняя стратегия «максимального подавления» на выборах вызвана стратегией «максимального давления», определенной Соединенными Штатами, которая и привела к убийству влиятельного генерала Касема Сулеймани. Терм прогнозирует, что в ближайшем будущем власти будут готовить «почву для выборов в следующем году консервативного президента».

По словам посла Ирана в Ираке Ирадж Масджеди, Тегеран хочет урегулировать разногласия со странами Персидского залива «как можно скорее», в частности с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Дипломат добавил, что генерал Сулеймани, убитый в результате налета США в Багдаде, вез предложения, направленные на возможное «сближение» с Эр-Риядом. Тегеран, отмечает Масджеди, приветствует «роль Ирака в попытках разрешить разногласия и проблемы» с саудовцами и ОАЭ. Уже некоторое время главная шиитская держава в мире, Иран, пытается наладить отношения с суннитскими «соперниками», Саудовской Аравией, в том числе и при посредничестве Омана. Однако сами саудовские официальные лица заявили, что им неизвестно о посреднической миссии Сулеймани с целью возобновления отношений Эр-Рияда с Тегераном.

Макрон перестроит Европу плечом к плечу с Путиным? Таким вопросом задается Polonia Christiana (Краков, Польша). Издание считает, что президента Франции обуяла идея великой Европы от Атлантики до Урала, высказанная в свое время генералом Шарлем де Голлем. Причем, она овладела Макроном в «довольно опасной форме». У него есть амбиции перестроить всю Европу на базе России. Brexit, ожидаемый уход немецкого канцлера Ангелы Меркель, действия президента США Дональда Трампа подталкивают его взять на себя ответственность за всю Европу. Шеф иностранного отдела французского журнала Valeurs Actuelles Антуан Колонни выдвигает тезис, что Макрон ведет продуманную политику полной реконструкции европейской идеи. Должна появиться «великая Европа» с участием России в европейских структурах и в то же время Европа, способная принять вызов конкуренции. Прежде всего из США. Так что вместо трансатлантической идеи — евразийская идея. Колонни утверждает, что группа русофилов в Елисейском дворце все больше влияет на внешнюю политику Макрона. Это также объясняет довольно негативное отношение президента Франции к Польше как к наиболее «русофобской» стране Европейского союза, которая может быть препятствием для таких планов. Отдельной проблемой является сама Россия и то, насколько серьезно она воспринимает заигрывания Макрона. Если Кремль решит до конца сыграть в игру французского президента, это может быть довольно интересно. Однако Европу ждет не только новый Евразийский союз, а еще глубокое разделение на евроатлантическую и евразийскую части. По иронии судьбы Франция столкнется с евроатлантическим союзом на востоке. Отдельный вопрос заключается в том, в какой степени эти переговоры Макрона с Москвой побудили российского президента Владимира Путина «пересмотреть историческую политику и предпринять довольно наглую атаку на Польшу. Польша, которая знает Россию изнутри, является одной из стран, которые стоят на пути потенциальной реконструкции ЕС с включением в него России. Примечательно, что на Сене голоса, критикующие путинский исторический ревизионизм, были крайне слабыми. И Париж готов ослабить Польшу и всю Вышеградскую группу».

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».