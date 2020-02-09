



Гюстав Доре. Мытарь и фарисей.1865

Сегодня, 9 февраля, на литургии звучит известный сюжет о мытаре и фарисее: «Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.18:10−14).

Мы обсуждали уже этот сюжет прежде, указывая на то, что синодальный перевод здесь сильно грешит неточностью и совершенно переворачивает понимание Христовой притчи, делая и мытаря, и фарисея — обоих — оправданными по результатам их молитвы. Одного «более», а другого «менее». Такое понимание есть фарисейская хитрость, никаких «более» и «менее» в этой притче нет. Это плутовство и бессмыслица считать «оправданным» того, кто перед Богом, лицемеря, сравнивая с собою, унижает другого человека, каким бы тот ни был. Будто бы Бог приемлет такое, не скрываемое, даже показное лицемерие. Вопреки тому (παρ' εκεινον), что наговорил о нем фарисей, мытарь вышел из храма оправданным: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Таков смысл притчи. Фарисей же не оправдан никак, но «будет унижен».

Вот эти криво исполненные переводы позволяют фарисейству, то есть религиозному лицемерию, оправдывать свое существование и первенствующее положение во всяких «духовных вопросах». Фарисей осуждал? Да, но ведь все правильно при том исполнял. Значит за строгость к себе, за исполнение всего положенного — тоже оправдан. А мытарь хоть и не осуждал, но по всем признакам ведь грешник! Предатель, компрадор и кровосос. А грешник — это плохо. То, что мытарь — «все равно грешник», прямо вытекает из этого «более-менее», добавляя ко всему прочему новое фарисейское требование, что «осуждать — грех». Лицемерие при таком прочтении приобретает лишь новую статью о том, чего делать нельзя: «осуждать». Спрашивать можно стало строже.

Гюстав Доре. Спор Христа с фарисеями. 1866

Приближается Великий пост, время, когда показное лицемерие зацветет у некоторых пышным цветом. Грядут рекомендации «исполнять, дабы угодить Богу», но при том «не осуждать ближнего». Сложновато будет, но «надо стараться». Сегодня же читается Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава третья, небольшую часть из положенного отрывка здесь процитируем: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (2Тим.3:10−15).

Подлинное благочестие всегда будет преследоваться, говорит апостол, не уточняя конкретно род преследования, ведь оно бывает разным. В том числе и засилием обмана, шарлатанства, сводя на нет всякое здравое суждение, просто численно задавливая, забалтывая все, что может мытарево желание милости поставить выше фарисейских требований. «Будут гонимы» значит и то, что учение Христа никогда сполна не будет принято миропорядком, как и религией, если она подстраивается под правила, диктуемые миропорядком. В той или иной степени оно угрожает любому миропорядку. Мир легко принимает «моральный кодекс», грубо и поверхностно выковырянный из Нового Завета, преобразуя его деталями в уголовный, другими же частями оставляя на откуп риторическому пустозвонству.

Знанием и пониманием Писаний апостол Павел полагает возможным и правильным для Тимофея, да и для каждого верного, противостоять злу и обману, с помощью которого оно добивается постоянно для себя превосходства, «преуспевая», как сказано, в утверждении себя. Но как может помочь Писание, которое переведено абы как, да еще прокомментировано грубо и однобоко, настраивая сознание на столь перекошенное понимание? Если мытарь «более» оправдан, а фарисей «менее», то какая мысль будет постоянно сопровождать фарисейство? Что оно все же оправдано, то есть необходимо в той устоявшейся форме, что понукает всех принимать именно ее. Есть куда расти дальше, конечно, не осуждать, например, попробовать «научиться» (так и говорят: надо научиться не осуждать), а пока «учишься» («смиряя себя»), то можно продолжать зыркать глазами по сторонам, выявляя недостатки, грешников обличать, а грешников вообще повсюду полно. Благо мытари не каждый день в храм заходят и стучат там себе в грудь. Таких осуждать не надо, пусть каются, хорошо делают. Но многие не хотят, вот в чем дело. Ходят, как будто они безгрешные какие-то. Вот таким надо обязательно напоминать, что они грешные, что все мы грешные. Это целая наука — любить грешников и ненавидеть их грех. А указав на грех, тем самым проявим любовь.

Андрей Рублёв. Святой Апостол Павел. 1410

Криво понятые, косо истолкованные, отвратительно переведенные, священные Писания для людей не оказываются способными «умудрить во спасение через веру», но скорее, преобразившись в свою противоположность, пройдя сквозь кривотолки, сделают их бесчувственными к слову. Проповедникам стоит помнить, что за последствия от кривотолков отвечают именно они в первую очередь, а не лишь те, кто их изготовил в виде готовых рекомендаций для поучения паствы.