Президент Путин предложил новую перестройку с ускорением. На этот раз конституционную. Референдума не будет, как было в СССР при Горбачеве, но власть тоже посоветуется с народом через опрос, который состоится уже в этом году 12 апреля. Что бы это значило? Ответ на вопрос пока остается загадкой и активно обсуждается в СМИ и в соцсетях.

Валентина Андреева ИА REGNUM Россия

В Госдуму от президента поступили подготовленные поправки в конституцию для обсуждения согласно законодательной процедуре. Депутаты уже проголосовали за предлагаемые поправки в первом чтении единогласно. Нет сомнений, что поправки будут приняты и дополнены.

Интерес активной части общества привлекают две темы: социальная и антикоррупционная. Президентом заранее обещано, что в основном конституция останется прежней. Положение о социальной ориентации государства не отменяется, а даже усилится и конкретизируется.

АнатоликДАМ Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

Но, как повелось издавна, правовая лексика изобилует иностранными терминами, которые либо надо растолковывать отдельно, либо они понимаются по контексту, придавая научный флер привычной бюрократической риторике.

Социалка с коммуналкой

Социальный значит общественный. Но почему бы так и не говорить по-русски, употребляя слово общественный? В антисоветской идеологии, имеющей все признаки идеологии государственной, социальная революция и социализм (однокоренные слова) проклинаются, но в конституцию вписано положение о социальной ориентации государства. Как это понимать?

Получается, что приватизация государственного имущества, как она происходила в 90-х, и право частной собственности на природные ресурсы имеют социальную ориентацию. Когда большевики экспроприировали и национализировали землю и частный капитал, то это было преступлением типа «отнять у хозяев и поделить на всех». А вот «отнять у всех и поделить между собой» — это демократия и социальная ориентация. Приватизация пересмотру не подлежит.

То же и с пенсионной реформой. Все мы пока еще помним «денег нет, но вы держитесь». Держимся — деваться некуда. Но, оказывается, денег в стране избыток, и излишки денег отправляются на счета Фонда национального благосостояния России и резерва Банка России, то есть в кубышку. Там они пускаются банками в оборот, участвуя в развитии чужой экономики. В России этого делать якобы нельзя, чтобы не провоцировать инфляцию — жить надо по средствам. Но в трудной ситуации из Фонда деньгами поддержали банкиров и олигархов. То есть экономику РФ, которая в результате приватизации оказалась в их руках.

Учрежденный в 1990 году ПФР, имея собственные денежные средства, должен существовать за счет страховых и накопительных взносов и их оборота на рынке инвестиций по схеме коммерческого банка. Так задумывалось. Но оказалось, что без увеличения пенсионного возраста обеспечить необходимый баланс средств ПФР якобы никак нельзя. Зато сам ПФР с раздутыми штатами не бедствует.

Лобачев Владимир Отделение Пенсионного фонда

Говорят, что ПФР может быть преобразован в публично-правовую компанию. Такие же эксперименты под видом оптимизации проводятся с Фондом медицинского страхования ФОМС и Фондом социального страхования ФСС. Результаты оптимизации население уже почувствовало на себе.

Жить по средствам также означает, что избранные могут позволить себе траты на роскошь без каких-либо ограничений, а эксплуатируемые ими массы, как трудовой ресурс, должны довольствоваться макарошками и продовольственным суррогатом из пальмового масла и сои. Это тоже социальная ориентация, но только социум в качестве ориентира тут разный. И средства у него разные.

Жонглирование словами, особенно иностранными терминами, теперь в большой моде. Например, русское слово доброволец дурно пахнет, а его синоним волонтер приближает элиту к некой мировой цивилизации, в которой идет бурный процесс разложения нравов и переосмысления ценностей. Никто не замечает, что волонтер и волюнтарист — слова однокоренные.

Все это дает повод для иронии и является одним из признаков отказа от родного языка и собственной культуры как признака колониального самосознания. Так оно и есть, что проявляется и в других сферах общественной жизни.

Социальная ориентация государства это не только и не столько формулировка положений конституции и законов. Прежде всего, это ориентация экономики в целом. Происхождение термина экономика и его смысловое развитие из древнегреческого учения о ведении домашнего хозяйства в науку общеизвестно. В России это учение существовало под названием «Домострой» с 15-го века и впервые было описано в виде книги в Новгородской республике, а затем не раз книга переписывалась с поправками, в том числе и в Москве.

Стандартной модели экономики-домостроя никогда не существовало. У каждого народа или нации складывалась своя система ведения хозяйства и торговых отношений, а над ними и гражданского права, в основе которого лежало право частной собственности. Это написали уже более поздние теоретики. Поэтому появились и новые термины типа национальной экономики и общенациональной собственности, национальных интересов.

Само собой, менялся социум, и соответственно менялась социальная ориентация по своему смыслу. Появились и новые учения о социализме и коммунизме. Выделяя главное в этих учениях, мы неизбежно приходим к общине. Или к социуму и коммуне, если говорить не по-русски, и к системе распределения общих благ внутри общины или сообщества.

Традиционная Россия всегда была общинной, земской, несмотря на ее консервативную сословность. Не вдаваясь глубоко в историю, можно сказать, что русская община стала разрушаться с отменой крепостного права и была окончательно разрушена революциями 1917 года. Так наступал на Россию капитализм западного образца.

Русские крестьяне. 1890-е

В годы советской власти или, другими словами, в эпоху советского ренессанса России общинный порядок ведения хозяйства был частично восстановлен. Но не ради исполнения догм коммунистического учения, а в силу традиций и необходимости ускоренной индустриализации промышленности и сельского хозяйства перед опасностью новой агрессии с Запада. В этом заключалась политика Сталина как политического вождя и главы государства. В этой традиции заключалась и феноменальная сила многоукладной России да и стойкость кавказских народов каждого в отдельности тоже.

Община и земства были фундаментом самоуправления в решении самых насущных проблем по обустройству сел и городов, взаимопомощи и для развития инфраструктуры освоенных и заселяемых земель. Самоуправление разгружало центральную власть от решения проблем местного уровня.

Тем не менее предвоенное напряжение, так называемая мобилизационная экономика, и послевоенное восстановление народного хозяйства усилили централизацию власти и идеологический догматизм. Свое влияние оказывала и пресловутая холодная война, в которой СССР как лидер нес основную нагрузку по защите социализма и коммунистической идеологии.

Но вот грянула перестройка. По сути это была полная капитуляция перед Западом чрезмерно централизованной партократии. Стратегии реформ не было. Правящая элита вытянулась в струнку перед Америкой и Европой или изгибалась в позу «чего изволите?». Общество было дезориентировано, а государство пошло по пути американизации, копирования чужого опыта и полного отрицания своего.

Община снова была разрушена. Одним из показательных примеров разрушения общины является реформа жилищно-коммунального (общинного) хозяйства на американский манер. Имущество ЖКХ городов и сел, то есть городских и сельских общин, было передано в управление частным управляющим компаниям. Хотя замышлялось внедрение системы жилищных кондоминиумов, как в Америке.

Жильцы, несмотря на приватизацию жилья и статус собственников, попали в кабалу посредников услуг ЖКХ в лице управляющих компаний. Можно поискать некоторую аналогию реформы ЖКХ с отменой крепостного права в 1861 году, сравнивая новые права нынешних жильцов с положением ставших формально свободными гражданами крепостных крестьян. Вспоминается и черномырдинское «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Государство и муниципальная администрация самоустранились от своих общинных обязанностей. Стали расти долги по коммунальным платежам. К взысканию долгов (также на американский манер) подключили частных коллекторов (опять иностранное словцо), хотя для этого есть гражданские суды и судебные приставы, исполняющие судебные решения.

Реформа ЖКХ без особых последствий прошла там, где бывшие ДЕЗы и ЖЭКи стали управляющими компаниями. То есть там, где сохранились традиции. И здесь есть аналогия с аграрной реформой. Там, где колхозы и совхозы перестроились в агрохолдинги, добились успеха. А там, где пошли по пути мелкотоварного фермерского производства, разрушая традицию, продуктивная земля стала зарастать бурьяном и кустарником. Где тут социальная ориентация?

Чиновники и депутаты

Вторая тема поправок, которая вызвала наибольший интерес у граждан, касается статуса государственных чиновников или государственных служащих и депутатов. Речь идет об ограничении их прав на второе гражданство или вид на жительство в иностранных государствах. Таким образом, создается некий патриотический фильтр в политической карьере.

Учитывая обострение политической конкуренции в мире и стремление Запада вмешиваться во внутренние дела России, диктовать ей свои правила жизни и нравственные нормы, эта мера оказалась необходимой. Потому что некоторые чиновники и депутаты вдруг стали лоббистами сомнительных западных ценностей, политических и гражданских проектов, принятых на Западе и противоречащих российским традициям и законам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Население воспринимает такую поправку и как одну из мер борьбы с коррупцией. Проворовавшиеся чиновники и оскандалившиеся депутаты скрываются от следствия и суда за границей, предварительно накапливая активы и приобретая собственность за рубежом. Как говорил приснопамятный Збигнев Бжезинский, «это уже не ваша элита».

Однако вряд ли подобные ограничения поднимут патриотизм значимых лиц в управлении государством или станут преградой коррупции. Здесь нужна иная, более эффективная система кадрового отбора и контроля, которую называют не иначе как «социальным лифтом».

Ведь второе гражданство и вид на жительство всего лишь облегчают пересечение границы. Остальное подобной элитой легко преодолевается. Как показывает практика, и деньги вывозят, и границу пересекают, прибегая к услугам таких же коррупционеров. Их зарубежный капитал и имущество контролируются в любом случае независимо от гражданства.

У граждан возникают протестные настроения против того, как принимаются законы, которые чиновники инициируют, а депутаты безоговорочно их принимают. Так было с пенсионной реформой, реформой образования и науки, здравоохранения. Потом само правительство и признало, что эти реформы провалены. А как же интересы избирателей, которые депутаты обязаны защищать по своему статусу?

Чем же депутаты отличаются от чиновников? Только тем, что у чиновников есть формальная ответственность за принятые решения и за их исполнение. Чиновников могут привлечь к суду за последствия своих решений и превышение полномочий. А депутаты такой ответственности не несут. Они неприкосновенны. В остальном депутаты и чиновники едины. Во всяком случае по отношению к народу и своим избирателям они представляют одну слаженную команду. Чиновник может стать депутатом, а депутат чиновником.

Вызывает иронию у населения и сама система выбора депутатов и назначения чиновников. Профессиональные критерии отбора не очевидны. Парадоксально, но ограничительные меры на двойное гражданство, которые предлагают внести в конституцию, должны принимать в первую очередь те партии, которые сами заполняют свою думскую квоту после избирательной кампании популярными людьми с двойным гражданством. Среди них непропорционально много известных спортсменов, артистов, журналистов, что никак не отражает структуру социальных слоев общества. Представителей рабочих там давно уже нет.

Когда слушаешь некоторые высказывания государственных служащих и депутатов, иногда возникает подспудное ощущение того, что в их представлении народ — это темная необразованная масса, которая не разбирается в происходящем. Так думали когда-то и народники, которые сначала взялись просвещать народ, а потом развязали террор как форму революционного протеста.

Уличная или несистемная оппозиция играет в ту же игру, что и системная власть, оглупляя народные массы. Власть ради власти, оппозиция ради оппозиции. А где же мысли, которых ожидает общество?

Требование времени и опыт истории

Общество всегда находится в ожидании перемен к лучшему. В этом заложен смысл жизни и развития самого общества. Поэтому перестройка была ожидаемой, хотя и не осознанной. Но ее результат оказался катастрофическим для страны. Спустя 30 лет назрела необходимость новых перемен, но на этот раз вполне осознаваемых по результатам реформ и сравнительным оценкам того, что было и что стало. Это называется приобретенным опытом. Модели будущего по-прежнему нет.

Конечно же, речь идет не о реставрации социализма, а всего лишь о смене экономической модели, которая не устраивает ни население, ни собственников заводов и пароходов. России надо выбираться из могилы, куда ее настырно укладывают партнеры-конкуренты. Это стало очевидным с конца 90-х годов, что стало причиной ухода Ельцина в отставку.

Сделать это за несколько лет было невозможно по ряду объективных причин. Прежде всего, не вызрела концепция новой экономической модели. Глубоко коррумпированная власть была не способной к переменам, иначе она бы сама сменилась с непредсказуемыми последствиями для государства.

Теперь хозяева экономики, на себе испытавшие прелести либеральной демократии, пришли к выводу, что суверенитет не политическая проформа и не мода в риторике, а вполне осязаемая в доходах реальность. Министры, которые ведут себя, как функционеры МВФ, не могут защитить их рыночные интересы.

Население тоже осведомлено, что всякая оптимизация социальных расходов государства проводится по инструкциям МВФ. Да и сама экономика, ориентированная на производство денег для денег, порочна во всех отношениях.

Таким образом, сложилась некая антиправительственная солидарность нижних, средних и элитарных слоев населения, хотя причины недовольства у всех разные. Возникли также противоречия между центром и регионами. Все это устраивает и даже радует Запад. Такова подоплека смены правительства и конституционных поправок. Запускать недуг дальше было нельзя.

Политологи анализируют детали перемен и личностные характеристики новых членов правительства, чтобы предугадать будущие системные изменения в государственном строительстве. Но, по большому счету, ничего особо не изменится в политической системе. Уже объявлена вторая волна приватизации государственных предприятий, что является своего рода характерным индикатором грядущих перемен и стремления к большей стабильности. Их цель — сохранить статус-кво, легализовать сложившуюся за годы реформ систему собственности и гражданского права.

Что касается борьбы с коррупцией, то с ней можно было бы и раньше побороться уже известными методами. Для формирования новой ВЧК нашлись бы и преданные сотрудники, и в народе такие меры получили бы массовую поддержку. Но Путин в самом начале своего президентства сказал, что возврата к 1937 году не будет. С коррупцией надо бороться укреплением законности.

Правительство в полном составе было отправлено в отставку для того, чтобы разом избавиться от носителей исчерпавшего себя либерального экономического порядка вместе с их клановыми и коррупционными связями, которые могли бы помешать предлагаемым переменам. Путин обнулил полномочия оппонентов в своей команде. Но на этом новая перестройка не закончится.

И если уж вспоминать в этой связи репрессии 1937 года, то надо иметь в виду, что на то время в советской истории пришелся пик борьбы за власть и за место под солнцем новой советской буржуазии, а также борьбы с троцкизмом.

Скорее всего, нынешнюю ситуацию можно сравнивать с 1939 годом, когда наркомом Берией, обладавшим способностями организатора, была проведена первая массовая амнистия, а инициативным талантливым специалистам, находившимся в заключении в результате прежних репрессий, были созданы все условия для созидательного творческого труда.

Лаврентий Берия

Надо заметить, что Берия и Сталин не были сторонниками ортодоксальной коммунистической идеологии, на которой строили свою карьеру многие советские партократы. Они были прагматиками. Их главный принцип — «кадры решают всё».

Конечно, прямые аналогии недопустимы. Но ситуация в управлении государством за время реформ сложилась таким образом, что без инициативных профессиональных кадров решать экономические и социальные проблемы невозможно. Карьеризм и стяжательство парализуют развитие страны, способствуют коррупции. Нужны радикальные, но не революционные перемены. В этом схожесть двух сравниваемых эпох.

Смена правительства и конституционные изменения являются подготовкой к таким переменам. Либеральную модель экономики надо менять вместе с критериями оценки ее эффективности. Как воздух нужна государственная идеология, консолидирующая все общество.

Оппозиционная фронда тут насторожилась. В Москве ею был отменен митинг протеста против поправок к конституции сразу же после получения от властей разрешения по запросу организаторов на его проведение. Но зато в Москве и по России стали проводить массовые пикеты с требованием всероссийского референдума по конституционным поправкам.

Эти шараханья говорят о том, что для западных фондов, питающих оппозицию в России, перемены в правительстве и законодательстве оказались неожиданными и слишком быстрыми, а вариантов ответной реакции на них в виде домашних заготовок в запасе не было. Западные специалисты политической интриги экспромтом действовать не умеют. Вот и растерялись. Но ненадолго.

Предлагаемое усиление роли Госсовета в управлении государством многие российские и зарубежные аналитики связывают с укреплением «путинского авторитаризма». Дескать, он из власти не уходит и остается тем же царем или неким верховным правителем. И лишь немногие видят в этой конституционной поправке превентивное намерение создать прообраз ГКО. Американские и натовские провокаторы вынуждают сделать это своими санкциями и угрозами в адрес России.

Логика простая. Государство не может позволить кому-то застать себя врасплох — динамика событий в наше время иная, и адекватный ответ на вызовы должен быть быстрым и эффективным. В том числе и во внутренней политике, в которую партнеры-конкуренты вмешиваются без стеснения.

Есть и другие проблемы государственного строительства, включая экономические, которые целенаправленно будет решать Госсовет и предлагать варианты их решения правительству. Нужно исправлять перекосы земельной реформы и использования природных ресурсов.

Также пора определиться с общенациональной идеей, без которой уже не обойтись. Конституция — это акт общенационального и социального, если хотите, согласия. Она может символизировать или отражать собой общенациональную идею. Но тогда в нее надо вводить такие правовые понятия, как нация и общенациональное достояние, без которого нация не формируется и не существует.

Сейчас в России нация определяется с расовых позиций и по языку, иногда по общей культуре и истории. Поэтому мы часто слышим абсурдную формулировку о том, что Россия как нация в составе ООН является еще и многонациональной. Это наследие революционной теории начала ХХ века.

Во всем мире по международному праву нация — это территориально-экономическое сообщество народов с общей историей и правовыми нормами. То есть нация и государство синонимы. Национальность и гражданство тоже синонимы. Но только не в России. И это создает определенную предпосылку к сепаратизму и разного рода провокациям.

Для обозначения этнических групп населения есть хорошее слово народ или подходящий иностранный термин этнос, этническая группа.

Также нельзя подменять общенациональную идею патриотизмом. Патриотизм — черта характера и убеждений гражданина. Причем национализм и патриотизм понятия схожие. Но если к ним примешивается расизм, то получается в итоге гремучая смесь нацизма. Мы уже имеем в бывших советских республиках много примеров трансформации патриотизма в общенациональную идею такого качества.