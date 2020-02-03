



Иван Шилов ИА REGNUM

Старость — это не болезнь, а привилегия. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), папа Римский Франциск напомнил участникам международного конгресса, посвященного пастырской работе с пожилыми. «Богатство лет, — сказал понтифик, — это богатство каждого человека, у которого за плечами много лет жизни, опыта и истории». В XXI веке старость стала одной из отличительных характеристик человечества: в течение всего лишь нескольких десятилетий демографическая пирамида, основанием которой одно время было большое количество детей и молодых людей, а вершиной — немногочисленные старики, эта пирамида перевернулась. Если раньше все пожилые мира могли населить одно маленькое государство, то сегодня их так много, что едва бы хватило целого материка. Столь численное присутствие пожилых является новшеством для человеческого общества. Кроме того, отметил папа, сегодня периоду старости соответствуют неодинаковые жизненные этапы: для многих старость — это возраст, когда заканчивается трудовая деятельность, силы ослабевают и появляются признаки болезни, нужда в помощи и социальная изоляция; для других же старость — это начало долгого периода физического и психического благополучия и свободы от трудовых обязательств. Как же прожить этот период жизни в обеих ситуациях? Каким смыслом наделить этот этап, для многих очень продолжительный? Социальная дезориентация, а также безразличие и отчуждение, проявляемое нашим обществом по отношению к пожилым, — это призыв не только к Церкви, но и ко всем людям, серьезно задуматься о ценности человеческой старости. С одной стороны, государства должны ответить на новый демографический вызов в экономическом плане, с другой — гражданское общество нуждается в ценностях третьего и четвертого возраста. И именно в продвижении этих ценностей значительную роль может сыграть церковная община. Франциск подчеркнул, что в Библии долголетие является благословением: «Оно ставит нас перед фактом нашей хрупкости, зависимости друг от друга, наших семейных и общинных уз, но прежде всего — нашего Божественного сыновства».

Региональная епископская конференция Китая (Тайвань) направила своим епархиям специальное послание с рекомендациями по защите от коронавируса 2019-nCoV во время некоторых богослужений. Помимо освобождения больных от посещения служб, рекомендуется как можно чаще проветривать богослужебные здания и предоставлять всем входящим в храм стерильную маску и дезинфектант для рук. Что касается священника, то он должен носить маску, не прикасаться к евхаристическим частицам обнаженными руками и не преподавать святое причастие в руки, но только в уста. Священную утварь следует тщательно мыть после каждого использования. В послании епископов рекомендуется также избегать использования миссалов и песенников. Рукопожатие, принятое для приветствия мира, временно заменяется наклоном головы. При совершении таинства примирения также следует придерживаться определенных правил: исповедь должна совершаться в проветренном помещении; как исповеднику, так и кающемуся предписывается использование маски. Необходимо также соблюдать дистанцию безопасности, равную одному метру.

В медицинской маске

Ватикан пока не стал устанавливать каких-то особых ограничений из-за коронавируса 2019-nCoV, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Согласно публикации римской газеты Il Messaggero, внутренний меморандум только рекомендует сотрудникам часто мыть руки и сообщать о людях с симптомами, особенно тех, которые приехали из Китая. Только при наличии подозрений целесообразно носить маску и перчатки. Швейцарская гвардия объявила, что в настоящее время не получала дополнительных инструкций. На сегодняшний день ни одно учреждение, включая музеи Ватикана или базилику Святого Петра, не закрыты. Страх перед коронавирусом вызвал панические реакции в Италии. Пресса рассказывает об опустевших азиатских ресторанах и парикмахерских, которыми управляют китайцы. По словам итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, случаев заражения итальянцев не выявлено, правительство контролирует ситуацию. Однако пока Италия приостановила выполнение всех рейсов из Китая.

Коронавирус угрожает китайской и мировой экономикам, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Экономисты пытаются оценить влияние коронавируса на ВВП Китая. Аналитики UBS Group AG, Nomura Holdings Inc. и Barclays Bank Plc. изучают данные по вспышке атипичной пневмонии 2003 года, чтобы сравнить. Barclays говорит, что упадет доверие китайских потребителей и их активность расходов, что понизит ВВП на 0,1% — 0,2% в первом или втором квартале. Для Standard & Poor'S расходы на транспорт и развлечения по всему Китаю упадут на 10%, общий рост снизится примерно на 1,2 процентного пункта. Хотя еще слишком рано оценивать воздействие чрезвычайной ситуации на экономику Пекина, очевидно, что вирус уже наносит ущерб потреблению и туризму. По мнению аналитиков, эпидемия также угрожает хрупкой стабилизации в мировой экономике, готовой и ожидающей выгод от первого этапа торгового соглашения между США и Китаем и признаков перелома в технологическом секторе. В самом Китае будет затронуто и промышленное производство. Это скажется на экономиках, которые зависят от китайского спроса: могут пострадать азиатские соседи Пекина и экспортеры сырья. Гонконг, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Филиппины подвергаются наибольшему риску, учитывая их зависимость от китайских туристов и высокую долю туризма в их ВВП. По данным Всемирной туристской организации, китайские туристы ежегодно тратят $258 млрд — почти вдвое больше, чем американцы.

Католические ординарии Святой земли назвали «сделку века» президента США Дональда Трампа «односторонней инициативой, которая не учитывает справедливые требования палестинцев», информирует L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия). Между тем, по их словам, никакой серьезный проект не может состояться «без согласия двух народов, израильтян и палестинцев», а инициативы «должны основываться на равных правах и достоинстве», говорится в меморандуме Ассамблеи католических ординариев Святой земли. Они считают, что план Трампа не даст решения, но «создаст еще большую напряженность и, возможно, еще большее насилие и кровопролитие». В состав Ассамблеи католических ординариев входят, среди прочих, апостольский администратор Латинской патриархии Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и кустод Святой земли отец Франческо Паттон.

Giovanni Zennaro Пьербаттиста Пиццабалла

Маронитский патриарх Бешар Раи назвал «план» Трампа для Святой земли «признаком войны и ненависти», пишет Agenzia Fides (Ватикан). Предстоятель Маронитской церкви призвал всех молиться за Святую землю, «где родился Спаситель Иисус Христос, где была явлена Пресвятая Троица, где была основана Церковь и откуда было возвещено всему миру святое Евангелие». Раи заметил, что невозможно смириться с тем, что Святая земля может быть разрушена из-за намерений и выбора «человека, который решил отставить в сторону историю». Евреи, христиане и мусульмане сосуществуют на Святой земле, добавил маронитский патриарх, как это угодно Богу. Он завершил свое размышление, умоляя Бога избавить народы от возможных страданий, которые может вызвать «план» президента США, и напомнил, что не может быть мира, когда царят несправедливость и высокомерие.

Rei Momo Бешар Раи во время рукоположения католического епископа

Как и ожидалось, палестинцы отвергли мирный план Трампа по Ближнему Востоку, но ряд влиятельных арабских государств призвали Израиль и Палестину изучить это решение, рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). Египет, первая арабская страна, достигшая мирного соглашения с Израилем, настоятельно призвал израильтян и палестинцев внимательно обсудить план, Саудовская Аравия выразила поддержку возвращению сторон к переговорам. Объединенные Арабские Эмираты назвали план «важной отправной точкой». Иордания заявила, что единственный путь к миру — это создание независимого Палестинского государства в границах до 1967 года. Кувейт и Марокко дали положительный ответ на план Трампа, хотя и оговорились, что их поддержка будет зависеть от решения палестинцев. Европейский союз заявил, что ему необходимо более тщательно изучить план. Министерство иностранных дел Турции отвергло предложения президента США, назвав их «планом аннексии». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал план «сатанинским» и поклялся, что он никогда не будет реализован. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал палестинцев серьезно и беспристрастно рассмотреть предложения, чтобы выяснить, могут ли они стать первым шагом на пути к переговорам.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

La Croix (Париж, Франция) называет план Трампа примером «ложного пути». План не имеет значения не только потому, что палестинцы отказываются от него. Он попирает международное право, признавая, что территории, завоеванные силой, могут быть законно переданы захватчику. Если бы план Трампа представили ООН, то его бы отклонили, поскольку каждое государство осознавало бы, что одобрение подобного нарушения права создаст прецедент, который может однажды иметь неприятные последствия для него. С политической точки зрения план Трампа использует тупик в переговорах между израильтянами и палестинцами. С дипломатической он вроде бы поддерживает идею о двух государствах, но в то же время открыто благоприятствует Израилю. С исторической все это является частью долгосрочного сценария, разработанного израильскими стратегами в годы после завоевания Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима в 1967 году. Колонизация в этом регионе проводилась всеми правительствами, которые с тех пор сменяли друг друга в Иерусалиме, независимо от их политической окраски. Палестинцам план грозит мрачными вариантами, оживляя вопросы, ответы на которые могут быть лишь горькими, учитывая баланс сил. Эффективно ли ненасильственное сопротивление? Можно ли рассчитывать на совместный подход с израильским государством, которое действует как оккупирующая держава? Должно ли способствовать развитию территорий за счет национального суверенитета?

Staselnik Христианская церковь. Назарет

Иракские христиане должны играть активную роль в будущем страны, если они хотят единого многоконфессионального Ирака, заявил халдейский архиепископ Эрбиля Башар Варда во время обсуждения будущего страны с американским конгрессменом-республиканцем Джеффом Фортенберри. Об этом передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Ранее он повторил свой призыв к проведению досрочных выборов, который был поддержан президентом Ирака и другими политическими лидерами. Еще одним важным делом, по его словам, должна стать интеграция христиан и других этнических и религиозных меньшинств с национальными силами безопасности и полицией, что поможет «избавить страну» от различных ополченцев. Фортенберри успешно работал над тем, чтобы включить в законопроект о бюджете, принятый Конгрессом США в прошлом году, следующего положения: государственный секретарь США должен будет работать с Багдадом, дабы иракские силы безопасности «отражали этноконфессиональный состав регионов, в которых они действуют», и принимали местное население в свои ряды.

Президент Франции Эммануэль Макрон учредил специальный фонд для финансирования христианских школ на Ближнем Востоке, который обеспечит поддержку около 400 тысячам учащихся, сообщает Vatican News (Ватикан). Глава государства объявил об этом в своем блоге: «В этом регионе, сотрясаемом разделениями, важна роль восточных христиан. Задача Франции — помочь им там, где они находятся под угрозой». О создании фонда Макрон сообщил в конце официальной поездки в Иерусалим, проходившей 22 и 23 января. Он посетил христианские, еврейские и мусульманские святыни и встретился с братьями-доминиканцами, которые руководят Школой библеистики и археологии, основанной в 1890 году отцом Мари-Жозефом Лагранжем. Намерения французского президента высоко оценили представители Католической церкви. Генеральный директор французской ассоциации l'Œuvre d'Orient Паскаль Голльниш, действующей при Парижской архиепархии с 1856 года, сказал: «Речь идет о важном решении. Сеть христианских школ стремится служить всем и исполнять свою миссию на благо местного населения». Шарль Персонназ, миссионер-волонтер ассоциации, пояснил: «Фонды предназначены для обучения преподавателей, а также для того, чтобы отправлять в этот регион франкоговорящих волонтеров, как студентов, так и преподавателей».

Польская епархия, на территории которой находится бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, отклонила новые требования иудеев о сносе близлежащей католической церкви, пишет Crux (Денвер, США). «Этот храм не находится на территории лагеря, он не принадлежал лагерю, следовательно, нет оснований для его демонтажа», — заявил директор по коммуникациям епархии Бельско-Живеца отец Матеуш Керчак. Так он ответил на требования о закрытии церкви Девы Марии, которые прозвучали в конце января этого года. По мнению раввина Ави Вайса из Нью-Йорка, пребывание храма в этом месте нарушает международное католико-иудейское соглашение 1987 года. Вайс сказал, что храм размещен в бывшей штаб-квартире коменданта нацистского концлагеря, где заключенных евреев пытали и насиловали, это представляет собой «величайшее попрание памяти Холокоста». Он сослался на то, что в соглашении 1987 года между европейскими кардиналами и еврейскими лидерами говорится, что в Аушвице-Биркенау не будет «постоянного места католического поклонения». Однако пресс-секретарь государственного музея Аушвица-Биркенау Бартош Бартызель сообщил, что здание, в котором находится церковь Девы Марии, находится за пределами территории концлагеря и не могло быть штабом комендатуры. Помимо заключенных евреев, которые составляли 90% от жертв Аушвица-Биркенау, немецкими оккупантами были убиты до 75 тысяч поляков-католиков, а также десятки тысяч русских военнопленных, цыган и других заключенных.

Kancelaria Premiera Папа Франциск. Аушвиц-Биркенау

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».