В последнее время в Белоруссию зачастили американские визитеры. Вчера Минск с коротким визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Почва для него была самая благодатная — обида на Кремль. Накануне Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене поставок российской нефти. В ответ белорусская сторона на 6% повысила стоимость транзита, согласно действующему контракту. А еще раньше не смогли согласовать пакет дорожных карт по углублению интеграции.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео

Причины, лежащие на поверхности, — разногласия по нефтяным ценам. Но это на поверхности. А что же реально происходит в российско-белорусских отношениях?

Ведь еще летом прошлого года белорусской стороной в целях реализации мер по созданию Союзного государства, определенных 20 лет назад, был согласован вопрос о переходе к единой валюте, а Лукашенко дал поручение подготовить изменения в Конституцию в связи с созданием единого эмиссионного центра.

Однако прозападная часть белорусской элиты в ближайшем окружении белорусского президента выступила ярым противником такого развития событий и сумела убедить Лукашенко саботировать процесс интеграции с Россией.

Из Минска зазвучали громогласные фразы как о некоем фетише — о полной независимости Белоруссии. И тут же Помпео предложил помощь в отстаивании Белоруссией своего суверенитета. Как такого рода «помощь» оборачивается своей противоположностью, известно на примере многих стран. Да и современная геополитика возможности полной независимости Белоруссии не предоставляет, даже в силу ее географического положения.

США это хорошо понимают. Предлагая обеспечить поставки нефти на 100% белорусской потребности, Помпео лукавит. Ведь пропускная способность портов Прибалтики составляет лишь одну шестую часть потребностей белорусских НПЗ. Да и конкурентные цены никак не могут быть конкурентными.

Naftan.by «Нафтан» встречает норвежскую нефть

Поставленная из Норвегии нефть оказались на 130 долларов за тонну дороже российской, а из США, учитывая транспортировку через Атлантику, будет еще дороже. Единственное, что могут предложить американцы, — кредиты МВФ или других международных финансовых институтов для закупки такой нефти, что еще больше вгонит республику в долги.

Как правило, такое долговое рабство заканчивается резким ухудшением социального положения людей и потерей экономической самостоятельности. Помпео недвусмысленно заявил, что надо преодолеть некие «преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок».

Белоруссия в качестве аргумента своей жизнеспособности часто апеллирует к белорусским экономическим успехам. Но не надо забывать, что это — результат не только усилий белорусов, хотя надо отдать им должное, но в первую очередь — российских дотаций и преференций больше чем на 100 млрд долларов, в том или ином виде, которых никакая другая страна им никогда не предоставит.

Например, более 80% экспорта сельскохозяйственной продукции Белоруссии приходится на Российскую Федерацию, что дает в год до 4 млрд долларов. Попытки белорусов диверсифицировать продовольственный экспорт практически провалились: рынок Евросоюза закрыт заградительными пошлинами, трудности испытывает даже Польша — член Евросоюза, и уж совсем не берут продукцию с Украины, хотя и подписавшей договор о евроинтеграции. С другими странами достичь подвижек также не удалось.

Далее. Беспошлинные поставки 6 млн тонн российской нефти в Белоруссию приносили ей примерно 2 млрд долларов в год. Так называемая перетаможка нефти — еще 700 млн долларов. Льготные поставки на реэкспорте российских энергоресурсов давали 200−300 млн долларов. От «Газпрома» Белоруссия получает газ по самым низким ценам среди всех потребителей. Займов из России Белоруссия привлекла на сумму более чем на 8 млрд долларов.

Gazprom.ru «Газпром»

Что уж говорить о продовольственном офшоре, через который в Россию хлынула санкционная продукция, используя условия Таможенного союза: польские яблоки, бельгийские груши, атлантические креветки, норвежская рыба и так далее, основным бенефициаром от поставок которых является Республика Беларусь.

Заявление Лукашенко о том, что Россия предлагает цены на нефть выше мировых, не соответствует действительности. Даже с учетом предлагаемых изменений, цена российская нефти все равно будет на 15% ниже мировой. Любые другие нефтяные поставки априори будут дороже. Кроме того, ни одна страна не сможет количественно заместить Белоруссии российские поставки — 24 млн тонн нефти в год.

Таким образом экономической альтернативы интеграции с Россией для Белоруссии нет. Нет для нее и политической альтернативы. Ведь Союзное государство предполагает интеграцию по типу Евросоюза: сохранение государственного суверенитета при наличии наднациональных органов управления и единого эмиссионного центра.

Мы же не можем считать несуверенной страной Францию, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, активным участником мировых геополитических процессов, остается ядерной державой. Хотя эмиссионный центр евро находится в Германии, а наднациональные органы ЕС в Брюсселе.

К сожалению, в Белоруссии, как и ранее на Украине, амбиции элиты, самолюбие лидера, чем непременно воспользуется Запад, могут привести страну к драматической развязке.

Активизация интеграционных процессов со стороны России вызвана в первую очередь опасениями повторения ливийского или украинского сценариев, где оппозиция с помощью Запада свергла «диктатора», как всегда «во имя свободы и демократии». После чего эти страны погрузились в хаос, войны, экономическую разруху и фактически попали под внешнее управление, с выкачиванием из них всех видов ресурсов.

President.gov.by Встреча с Государственным секретарем США Майклом Помпео, 1 февраля 2020 года

В Белоруссии самый ценный ресурс — человеческий: высококвалифицированные и по-европейски образованные люди. Белоруссия для России — стратегически важный союзник. Но Россия учла опыт отношений с Украиной и не станет дальше содержать прозападных радикалов в белорусской власти.

Дальше жить за счет России не получится. Тем более что, как мы видим, это не только не пошло на пользу интеграции двух государств, но и позволило вскормить антироссийскую элиту, сеющую русофобские настроения.

Лишь дальнейшая интеграция Белоруссии с Россией, переход к единой налоговой и бюджетной политике, к единой валюте создают экономические возможности для белорусских предприятий получать энергоносители по внутренним ценам, использовать другие выгоды от экономической интеграции для улучшения уровня жизни граждан. Сохраняя при этом суверенитет страны.

Хочется верить, что такой опытный политик, как Александр Григорьевич Лукашенко, искренне радеющий за белорусский народ и сам выходец из него, не позволит втянуть себя в украинский сценарий. А России уже давно пора было более активно продвигать интеграцию с Белоруссией, основные вехи которой определены еще 20 лет назад при подписании договора о создании Союзного государства, который, к сожалению, во многом, остался на бумаге.

Потерять Белоруссию как Украину мы не имеем права, но и политика бездумных преференций на интеграцию не работает. Необходим разумный компромисс с обеих сторон.

Елена Панина — депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам от фракции «Единая Россия»