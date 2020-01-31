После резкого обвала нефти на мировых рынках в 2014 году и последовавшего за этим резкого ослабления рубля котировки нефти стали в меньшей степени влиять на курс национальной валюты. Дальнейшая финансовая политика правительства привела к заметному монетарному укреплению рубля. Отсутствие бюджетного дефицита, низкий уровень внешнего долга, положительное сальдо торгового баланса сделали посредством облигаций федерального займа (ОФЗ) рубль привлекательным вложением для иностранных инвесторов. В результате сложилась исторически не привычная для российских финансов ситуация: будучи свободно-конвертируемым, рубль начал приносить стабильный доход и стал одной из самых доходных и стабильных валют в мире.

Российский рубль. Банкнота номиналом 5 рублей образца 1997 года. В настоящее время выведена из наличного оборота из-за обесценивания

Однако для экспортно-ориентированной российской экономики дорогой рубль не выгоден, с ним российские товары дороже. С другой стороны, и для бюджета выгоден дешёвый рубль, так как налоги с продажи углеводородов рассчитываются и платятся в рублях. По этим причинам и правительство, и Центральный банк России пытались последние несколько лет сдерживать рост стоимости национальной валюты. Стоит отметить, что делается это достаточно здраво и умело.

Чтобы понизить стоимость валюты, необходимо увеличить денежную массу и доходность по вложениям. ЦБ постепенно понижает процентную ставку, вместе с правительством покупает валюту на рынке. В свою очередь правительство использует облигации федерального займа как инструмент регулирования рублёвой массы. При этом ОФЗ стали хорошим спекулятивным инструментом для финансовых инвесторов.

Iliya Pitalev Сортировка в листах сторублевых купюр, изготовленных на Московской печатной фабрике Гознака. Россия, Москва

Учитывая доходность бюджета и стоимость нефти, правительство примерно держало курс рубля к доллару в районе 65−65,5 рублей за доллар при стоимости барреля нефти марки Brent в районе 65 долларов. Когда нефть дорожала, тенденции к укреплению рубля усиливались и регуляторы скупали на рынке валюту, стараясь понизить курс рубля, когда происходило обратное — проводились валютные интервенции.

Но укрепление рубля ещё в декабре продолжилось уже в новом году, даже при начавшемся тренде на понижение стоимости нефти. При этом мы можем наблюдать повышенный спрос на ОФЗ. Так, на последних торгах сумма заявок превысила предложения на 80%. В то же время, несмотря на такой спрос, сам Минфин старается много не заимствовать на рынке. В принципе, правительство обошлось бы и без этих заимствований, так как у правительства — профицит бюджета, и ОФЗ являются только инструментами регулирования рынка.

Рубль так же откатился от своих 3-летних максимумов, с 61 до 63,5 р/$, однако ещё в апреле прошлого года, когда нефть так же была 58−57$ за баррель, курс доллара был в районе 65,5 рублей, тем самым укрепления рубля произошло на 3−4%. Замечу, что укрепление рубля ведёт за собой сокращение сборов в бюджет, учитывая же падение стоимости нефти, сокращение налоговых поступлений ещё более возрастает.

Так почему тогда правительство не проводит рублёвые интервенции, почему рублю позволили укрепиться. Дело в том, что в России некуда девать рубли. Инвестиционная активность, в особенности корпоративная, в стране — на низком уровне. Согласно Росстату, рост инвестиций в 2017 году составил 4,8%, в 2018 — 4,33%, а за девять месяцев прошедшего года только 0,9%. Состояние корпоративных счетов в банках, на которых скопилось более 2 трлн рублей, подтверждает затухание инвестиционной активности. В декабре индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI составил 47,5 баллов, отметка ниже 50 пунктов показывает замедление экономической деятельности, в том числе и нежелание предпринимателей инвестировать в развитие своих предприятий. Счётная палата также указывает на плохой инвестиционный климат в стране. Это следует из её заявления, опубликованного 28 января: «Объем кредитования банками нефинансового сектора экономики значительно сократился в реальном выражении, а в номинальном выражении вырос всего на 70,9 млрд руб. В то же время объем кредитования физлиц увеличился до 4,2 трлн руб. Такая динамика говорит о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Бюджет переполнен деньгами — их некуда вкладывать. Рост экономики даже на 1,5% в российских условиях можно назвать незначительным. Деловая активность сокращается. Нет инвестиций в корпоративном секторе. А это значит, что роста ненефтяного экспорта, которому может помешать укрепление рубля, не предвидится. В такой ситуации, действительно, лучше укрепить рубль — это даст задел на возможное понижение стоимости нефти, ослабит ещё сильнее инфляцию и позволит понизить ключевую ставку ЦБ. И в то же время укрепление рубля положительно воспринимается в обществе, в сознании которого, рост национальной валюты — это показатель выздоровления экономики. Укрепление рубля также выгодно финансовым инвесторам, спекулирующим на ОФЗ. Что же касается реального положения дел, то замедление инвестиционной активности при условии инвестирования государством в экономику через нацпроекты показывает, что бизнес — в состоянии застоя.