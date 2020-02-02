Министерство финансов Китая выделило 27,3 миллиардов юаней (около 3,94 миллиарда долларов) для обеспечения работы по профилактике коронавируса 2019-nCoV и борьбе с ним. Однако количество заражённых людей увеличивается, и о скором окончании распространения вируса говорить пока рано. На территории Китайской Народной Республики не осталось регионов, где не было бы заболевших новым короновирусом. Последним «сдался» Тибет.

Феликс Йеневайн. Чума

По мнению российского вирусолога Евгения Тимакова, в настоящее время «заражение вирусом пошло в геометрической прогрессии». Тимаков подчеркнул: «Если сравнивать с предыдущими эпидемиями, в 2012 году заболело за восемь месяцев около 8 тысяч человек, то сейчас за четыре недели заболели 6 тысяч. Скорость распространения вируса увеличилась. Нас также беспокоит не только количество заражённых человек, а ещё летальность этого вируса».

Данное мнение подтверждает информация частного исследовательского университета Джона Хопкинса из США. Университет отслеживает ситуацию и ведёт карту распространения короновируса 2019-nCoV по всему миру в режиме онлайн. Карта называется Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases.

Скриншот страницы gisanddata.maps.arcgis.com Карта Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases от 30 января 2020 года

Простой анализ данных с этой карты наводит на грустные мысли. По состоянию на 14 часов 28.01.2020 года на этом ресурсе насчитывалось 4474 заражённых вирусом человек (в материковом Китае — 4409), умерших — 107 человек, полностью выздоровевших — 63 человека. Через двое суток на этой карте следующие цифры: количество заражённых во всем мире — 7783 человека (в материковом Китае — 7678), умерших — 170 человек, полностью выздоровевших — 133 человека. Получается, что за этот период рост количества заражённых вирусом составил более 1,7 раза.

По летальности нового коронавируса есть данные из официального документа Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора РФ — временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Рекомендации предназначены для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных коронавирусом. Документ выпущен 29 января 2020 года, это его первая версия.

На странице 10 рекомендаций приводятся данные, полученные от китайских органов здравоохранения: 25% подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в Китае, были классифицированы как тяжёлые (16% тяжёлых больных, 5% в критическом состоянии и 4% умерших).

Кстати, «первоначальный источник инфекции не установлен», говорится в российском документе. Также сообщается, что коронавирус 2019-nCoV, предположительно, является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом.

Коронавирус 2019-nCoV

В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Названы и пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные 2019-nCoV.

Пока неизвестна стойкость вируса на предметах. Поэтому шутка про заражённые посылки с AliExpress может оказаться совсем не шуткой, а суровой правдой жизни.

А теперь немного конспирологии. Выше говорилось об университете Джона Хопкинса. Он расположен в городе Балтимор, штат Мэриленд. Сервисом онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV занимается исследовательский центр системных наук и инженерии этого университета.

18 октября 2019 года в Нью-Йорке было проведено пандемическое учение высокого уровня под названием Event 201 (Событие 201). Организаторами учения выступили Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Приведём сценарий Event 201 полностью: «Возникает вспышка нового зоонотического коронавируса, передаваемого от летучих мышей свиньям и далее к людям, который в конечном итоге становится эффективно передаваемым от человека к человеку, что приводит к серьёзной пандемии. Патоген и болезнь, которую он вызывает, в основном моделируются на основе SARS (атипичной пневмонии), но он в большей степени передается в сообществе людей с лёгкими симптомами.

Болезнь начинается на свинофермах в Бразилии, сначала тихо и медленно, но затем она начинает распространяться быстрее в медицинских учреждениях. Когда эпидемия начинает эффективно распространяться от человека к человеку в малообеспеченных, густонаселённых районах некоторых мегаполисов Южной Америки, эпидемия взрывается.

Эпидемия в Китае

Сначала он экспортируется воздушным транспортом в Португалию, Соединённые Штаты и Китай, а затем во многие другие страны. Хотя поначалу некоторые страны могут контролировать его, он продолжает распространяться и вновь вводиться, и в конечном итоге ни одна страна не может сохранить контроль.

Вакцинация не может быть доступна в течение первого года. Существует вымышленный противовирусный препарат, который может помочь больному, но не способен существенно ограничить распространение болезни.

Поскольку вся человеческая популяция подвержена этому заболеванию, в первые месяцы пандемии общее число заболевших увеличивается экспоненциально, удваиваясь каждую неделю. И по мере того, как накапливаются случаи заболевания и смерти, экономические и социальные последствия становятся всё более серьёзными.

За 18 месяцев от коронавируса умирает 65 миллионов человек. Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина или пока не будет заражено 80−90% населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием».

В том, что одним из организаторов Event 201 выступил Фонд Билла и Мелинды Гейтс, нет ничего удивительного. Билл Гейтс давно продвигает людоедские идеи по сокращению населения Земли, в том числе через вакцинацию.

Питер Брейгель. Триумф смерти (фрагмент)

Следует заметить, что недавно Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса сделал официальное заявление, в котором отрицает связь Event 201 с новой вспышкой коронавируса в Китае и утверждает, что в ходе этого мероприятия не делался прогноз. В заявлении говорится, что была смоделирована вымышленная пандемия коронавируса, а также то, что «сейчас мы не прогнозируем, что вспышка nCoV-2019 убьёт 65 миллионов человек».

Как-то слишком много совпадений в данной ситуации, которые со временем могут сложиться в целостную картину.