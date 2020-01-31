Судя по посланию президента, особой надежды на то, что в переустройстве страны какую-либо роль сыграют политические партии, у руководства страны нет. Общероссийскому народному фронту хотя бы поручено взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, а про партии так ничего и не сказано. Ни спасибо, ни до свидания. Как так случилось, что парламентские партии оказались на государственной обочине? Поможет ли им конституционная инициатива о верховном правителе прекратить дальнейшее сползание в кювет?

Фирс Сергеевич Журавлев. Дети-нищие. 1860-е

За пять дней до феноменального президентского послания, какого никто не ожидал, в центральном органе КПРФ было опубликовано программное заявление председателя ЦК Г. Зюганова. Сенсационным оно не стало даже для однопартийцев: его прочитал всего 1951 человек. Меньше, чем ничего, при том, что на выборах в Госдуму за партию проголосовало более 13 млн человек.

Лидер КПРФ замахнулся на всё предстоящее десятилетие лозунгом о неостановимости движения к цивилизации возрожденного социализма (в этом же номере газеты другая публикация анонсирована так — «история сложнее тех прописей, в которые её пытаются запихнуть»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов

Заголовок статьи Зюганова оказался узнаваемым: «Банкротство правительственного курса и политика обновленного социализма». То есть всему наперекор. Депутат с дореволюционным стажем не может не знать: нет никакого правительственного курса в нашей стране с президентской формой правления и при действующей Конституции. Направления развития государства определяются президентом и оформляются законами, принимаемыми депутатами и сенаторами. В том числе членами фракции КПРФ.

Что касается политики обновленного социализма, то ни первого, ни второго, ни третьего тоже нет. Само понятие социализма со времен его первооткрывателя Пьера Леру перелицовывали неоднократно. В СССР одного его было недостаточно, чтобы объяснить людям, на каком из этапов социализма мы оказались. Придумывались приставки — развитой, зрелый, с человеческим лицом, рассказы о китайской, югославской, албанской, румынской, польской специфике и так далее. Теперь появилась биодобавка — «обновленный социализм», хотя от этой реновации социалистическая мысль яснее не становится. Не только страна, но и однопартийцы отказали Зюганову в прочтении его текстов: статью просмотрел только каждый десятый член партии. Те же, кто прочитал, не могли не понять: не им посвящена статья.

Статья адресована Путину.

В ней подробно, в деталях, рассказано о заметных успехах на внешнеполитическом поприще, а это — вотчина президента. В самой статье нет принципиально нового или такого, чего бы гражданин десятилетиями не слышал от лидера КПРФ. Поэтому если считать ее программной, то она — вечная или на очередной столетний период. Исполнители — будущие поколения. В программе нет ничего воодушевляющего, нет оригинальных лозунгов, например, как это было придумано Лениным в начале двадцатого столетия: «Фабрики — рабочим», «Землю — крестьянам», «Мир — народам».

Владимир Ильич Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919

Обещая, что дальнейшая история России обязательно пойдёт по пути социалистического возрождения, Зюганов наступает на те же грабли, которые использовались правительственными идеологами пятнадцать лет. Об этом же он сам и пишет. Пятнадцать лет назад провластным пророкам тоже грезилось, что Россия к нынешнему году войдет в пятёрку стран — лидеров по объёму валового внутреннего продукта. Уровень доходов и качество жизни россиян достигнут показателей, характерных для развитых экономик. Средний размер трудовой пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера почти в три раза. Масштабы бедности сократятся до шести процентов. В России сформируется общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и частным экономическим институтам. Значительно снизится социальная поляризация. Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, снизится до 14%.

Ни правительственные, ни зюгановские прогнозы не сбываются, но этот факт не останавливает от новых пророчеств. Инструментарий тот же — мерки хрущевских времен, в сравнении с Западом: по объёму экономики мы не в первой пятёрке, а только на 11-м месте. По уровню благосостояния житель России вчетверо отстаёт от жителя США, Западной Европы и наиболее развитых стран Азии. Или Китай, который раньше производил 2% мировой промышленной продукции, а Российская Федерация — более 15%. Сейчас с точностью до наоборот: на Россию приходится менее 2% мирового промышленного производства, а на КНР — 16% с лишним.

Жизнь не велотрек, на котором гонка за лидером — самодостаточное занятие. «Догнать и перегнать Америку» — вредный лозунг. Ни в одной развитой стране мира он не используется. Для нашей страны с такими божьими природными и людскими подарками только один горизонт, ориентир, критерий, показатель, вектор подходит к государственной политике — качество жизни каждого гражданина. И это — принципиально новый лозунг. Не в среднем по стране, а обязательно каждого: для этого вертикаль власти опускается до каждого села, аула и станицы. Может, и не последовательное, пусть рывками, но обязательное улучшение качества, повышение уровня жизни и рост благосостояния каждой семьи, каждого гражданина. В этом системном критерии на первом месте должно обязательно оказаться здравоохранение. Во многом другом человек может и должен стать соучастником, позаботиться сам, в том числе и о том, во что сегодня превратили послесреднее образование. Вот, исцелиться сам, без помощи системы здравоохранения ни стар, ни млад не может.

Перед кем нам хвастать мощью государства, с какой Америкой сравниваться, если четыре миллиона россиян получают пенсию, не достигающую официального прожиточного минимума? Средняя пенсия по стране и после старта пенсионной реформы составляет менее 15 тысяч рублей. Это убожество. Доля граждан, находящихся за чертой бедности, беспрецедентна. Сельские территории вымирают. Они превратились в зону настоящего бедствия. Селяне последнюю корову продадут, но отправят детей в город. А столицы жиреют и пухнут.

ИА REGNUM Бедность

Как и другие лидеры системной и антисистемной оппозиции, Зюганов заявляет о дееспособности своей высокоинтеллектуальной команды, но апеллирует почему-то к западным авторам. К Еврокомиссии, которая прогнозирует рост российской экономики не выше 1%. Цитирует аналитиков швейцарского банка «Креди Суисс», сообщающих о росте числа долларовых миллиардеров в России. За прошедший год их стало в 1,5 раза больше: 110 против 74 в 2018-м, о том, что 1% наиболее состоятельных граждан владеют почти 60% всех материальных и финансовых активов. Призывает чтить Си Цзиньпина, который сказал:

Си Цзиньпин «Пренебрегать историей Советского Союза и КПСС, пренебрегать Лениным и Сталиным равноценно историческому нигилизму».

Больше не к кому апеллировать в нашей стране? И для чего нам зарубежный врачеватель? Он лучше нас знает историю нашего социально-экономического недомогания?

И, наконец, самый бесперспективный аргумент, который сообщает Зюганов, — о том, что зреет мировая социалистическая реорганизация, что поможет социалистической переориентации России. «Американские социологи констатируют: около половины от общего числа граждан и почти 60% молодых людей называют себя приверженцами социализма. Ведущие учёные Америки и Европы настойчиво указывают на крах неолиберальной экономической модели». Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц уже прямо призвал к отстранению крупного капитала от влияния на мировую политику, наиболее известный экономист современной Европы Том Пикетти предложил узаконить перераспределение капиталов в пользу малоимущих и людей со средними доходами. Недавно агентство «Блумберг» процитировало инвестора-миллиардера Рэя Далио:

Рэй Далио «Капиталистический мир сошёл с ума от лёгких денег. Богатые инвесторы выводят средства в наиболее благополучные страны из государств, которые больше всего нуждаются в инвестициях. Но и в самых благополучных странах они в основном выбрасывают деньги на ветер, а не направляют их на пользу экономики. Система, при которой капитализм был бы хорош для большинства людей, не работает».

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

За день до выступления В. Путина, стремясь его предварить, на пленарном заседании Госдумы от имени фракции «Справедливая Россия» выступил один из ее спикеров Олег Шеин. Мысль в мысль он повторил концепцию статьи Г. Зюганова и про программу «2020», и про шапкозакидательство Д. Медведева, и про российских миллиардеров, и про потребность в тотальном левом социальном развороте. И еще — как сводки с полей: у народа денег нет. Объём кредитов перед банками в среднем на семью составил 240 тыс. рублей. Средний банковский вклад составил 35 тыс. 60% заёмщиков, то есть работающий класс, рабочий класс, врачи, мельчайший бизнес, получили от банков отказ в перекредитовании. Подведены сводные результаты за 2019 год — минус 320 тыс. населения. В 69 регионах Российской Федерации происходит процесс динамичного вымирания, этот процесс идёт по нарастающей. Несмотря на это, «Справедливая Россия» в апреле намерена проводить серьезные совещания с участием левых партий Европы и стран СНГ в рамках преддверия Победы. В целом же, предваряя завтрашнее послание президента, фракция «Справедливой России» заявила: страна устала работать на олигархию бесплатно. И ничего конкретного.

Хотя Владимир Жириновский не выступал с какими-либо программными заявлениями накануне послания президента, но в своих репликах был не по-жириновски откровенно скучен. Дескать, Путин скажет нам о стратегическом развитии страны и о повышении уровня жизни народа. Возможно, лидер ЛДПР воодушевляется, реагируя на изломы событий, а не создавая нужную партии ситуацию. Возможно, всё, что хотел сказать, он уже высказал в своих «Исторических выводах ВВЖ», число которых не изменяется. Шестьсот сорок один исторический вывод ВВЖ. И они по-прежнему — про вчерашнее.

Накануне послания фракция «Единой России» известила о своей обочинности и вторичности в политической жизни страны так: после послания она проведет специальное заседание с участием представителей правительства, ответственных за финансовый и социальный блоки, для определения приоритетных направлений работы. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании Государственной думы.

Duma.gov.ru «Единая Россия»

Не угадал с социальными приоритетами на 2020 год и один из идеологов «Единой России» А. Исаев, выпустивший в день послания в «Российской газете» свою статью. Ее сюжеты: лекарственное обеспечение, регулирование деятельности аптечных сетей, защита детей, в том числе жилье детям-сиротам, развитие сельских территорий, снижение стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей, обсуждение перехода с пятидневной рабочей недели на четырехдневную.

Таковы факты из посленовогодней жизни парламентских партий: КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России». Можно ли считать эти факты признаком дефолта партийно-политической системы в стране или это чрезмерная характеристика? К чему ведут попытки угодить введением в стране статуса Верховного Правителя России и таким образом реинкарнировать Колчака как единственного носителя того звания? Попытки угадать и угодить никогда ни к чему хорошему не приводили.