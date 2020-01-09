Инспекция по охране памятников истории и культуры Архангельской области готовится направить в Министерство культуры РФ заявку на проектирование реставрации Благовещенской церкви Антониево-Сийского монастыря. Церковь была построена в 1644 году, является памятником федерального значения и сильно пострадала от пожара в 1992 году, через месяц после передачи возрожденной Антониевой обители.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийскому монастырю на Михайловском озере в 2020 году исполняется 500 лет

В 2020 году монастырю исполняется 500 лет, и главной его проблемой стала реставрация, на которую за 30 лет было выделено всего 35 миллионов рублей. А монастырь не простой — при Борисе Годунове сюда сослали боярина Федора Никитича Романова. Под именем Филарета, будущего основателя династии Романовых здесь постригли в монахи. Как считают историки, его келья находилась на месте нынешней Благовещенской церкви.

Несколько заявок на проектирование церкви министерство уже отклонило. Может оказаться, что реставрацию аварийной церкви не только не на что будет проектировать, но и некому. Некоторое время назад Минкульт РФ посчитал, что надо не проектировать новые объекты, а заканчивать уже начатые. Начатых десятки, под угрозой уничтожения сотни и тысячи. Реставрацию их, по закону, может проектировать только лицензированная проектная организация, самой опытной из которых считается ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские).

Появление в кресле министра культуры Ольги Любимовой ознаменовалось выселением ЦНРПМ из зданий в Школьном переулке Москвы. Правда, заслуга принадлежит скорее ее предшественнику Владимиру Мединскому и московской мэрии. Гуляя летом 2019 года по Школьному переулку, где стоит здание ЦНРПМ, Сергей Собянин решил сделать его пешеходной зоной, а исторические дома отдать под кафе и магазины. Росимущество, не заморачиваясь переговорами с выселяемыми, и от греха подальше — расторгло договора с организациями, не имеющими признаков магазина. Реставрационно-проектная организация магазин не напоминала.

Пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

Сергей Собянин делает свое дело, а вот учредитель мастерских Минкульт РФ заботы о подопечных не проявил. Мединский решил не перечить Сергею Семеновичу и предложил подчиненным не вступать в дискуссию, а переехать в другие здания. Здания оказались в трех местах Москвы — на Таганке, в Китай-городе и в Люблино. Как в таких условиях организовать единый производственный процесс мало кого интересовало. Выехать попросили побыстрее — до 1 марта. Руководство мастерских еще пытается вести переговоры — готово отказаться от половины площадей, освободить первый этаж под иконописно-реставрационные студии и антикварный магазин, но вряд ли достигнет успеха. Причем Минкульт не снимает с ЦНРПМ ответственность за проектирование и госэкспертизу восьми зданий многофункциональных культурных центров в Певеке, Магадане, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, строящихся по национальным проектам.

Объекты, конечно, не самое главное — главное сохранить уникальный трудовой коллектив, где каждый специалист — носитель уникальной информации по памятникам истории и культуры России. Последние годы показатели ЦНТРП снижались не по ее вине — министерство минимизирует проектирование реставрации церквей, посчитав, что надо сосредоточиться на начатых стройках. Спорное мнение, так как тысячи памятников находятся на грани уничтожения, а противоаварийные работы, по закону, обязательно следует проектировать. В результате недальновидности коллектив ЦНРПМ, устав ездить по Москве, чтобы передать пару листов ватмана, может разойтись в разные стороны. После чего от ЦНРПМ и проектирования реставрации останется только вывеска.

Hamburg-hram.de Благовещенская церковь Антониево-Сийского монастыря

Самое простое, что можно сделать в этой ситуации, если уж «самые культурные люди» решили не вступать в дискуссии с мэрией, это перенести сроки переезда на пару месяцев и поискать проектировщикам одно, готовое к работе, помещение. Но Ольга Любимова ближайшие месяцы посвятит заполнению кабинетов соратниками, и ЦНРПМ останется один на один с проблемами.

В итоге проблемы возникнут у исторической памяти народа, о которой госпожа министр и ее наставник Никита Михалков готовы, по их словам, неустанно проявлять заботу.