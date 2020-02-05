Просто всем хорош фильм. Кроме того, что несколько предсказуем, слащав, фальшив. И это интересное явление. Ни для кого не секрет, что одна из моделей кино в том, что фильм — это некий «сон», «грёза» о том «как должно быть». Фантазия о правильном мире… Необязательно, что это всегда «фабрика грёз», это может быть наоборот — трагическая фрустрация (с возможным катарсисом), но даже в этом случае это какое-никакое разрешение тех часто мучительных вопросов, которые носятся в воздухе. В данном случае речь идёт об очень популярной на западе теме. Социальной инклюзии. Признание прав «особенных», «инвалидов», «меньшинств». Почему-то особенно кинематографичны «аутисты». Прочим повезло меньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Цитата из к/ф «Особенные». Реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано. 2019. Франция

Давайте я подскажу создателям, какими они должны быть. Эти фильмы. Там должно быть показано, что на самом деле «аутисты» — такие же люди. Они нуждаются в нашей заботе и любви. Даже если они агрессивные или ненормальные, то только потому, что с ними плохо когда-то обошлись. И это всё поправимо, даже если не очень излечимо, то стоит с ними возиться… Любовь же долготерпит. Нужно вспомнить, что все мы люди… Более того, у «них», может быть, даже есть какой-то дар, талант, который нужно раскрыть… Ну и прочий пафос. Понятно, что делать фильм об обитателях условного института Сербского было бы сложнее. Предположим, что один из героев этого фильма (пусть не главный) оказался серийным убийцей, который убил семью и ещё парочку человек. Сделало бы это фильм сложнее и интересней? Пожалуй, да… И простые драматургические схемы бы уже не работали. Ибо шансов вызвать симпатию к «совсем ненормальным» не так уж много… А тут вроде как «все ку-ку по чуть-чуть». Кто-то постоянно бьёт себя по голове. Себя же. Кто-то навязчиво дёргаёт стоп-кран и кладёт голову на плечо. Короче говоря, «милые психи». Как обычные люди, только более непосредственные, искренние, лишённых навыков социального общежития: лицемерия, умения манипулировать другими. То есть даже лучше «нормальных»! Тоже не оригинальная идея, что на самом деле «сумасшедший дом» — по эту сторону жёлтых стен, а не ту.

Цитата из к/ф «Особенные». Реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано. 2019. Франция

Остальное в этом фильме примерно настолько же предсказуемо. Положительные «небелые» герои. Милые карикатурные евреи. Суровые скучноватые, но вежливые (и в какое-то мере даже человечные) французские бюрократы. Подобное кино производит очень смешанное впечатление. С одной стороны — «добротности», ибо здесь всё как надо. Видно по деталям, что фильм делался со знанием реального материала и при непосредственном участии «ментально альтернативных». И вроде бы шутки здесь грустные и умные. И характеры не такие уж плоские. Чего стоит один главный герой, который страдает от одиночества и никак не может устроить личную жизнь. Не от этого ли он так ищет, как принести пользу обществу и хоть кого-нибудь спасти… Хоть кому-то быть полезным. С другой стороны, в фильме многовато общих мест. Эта стилистика хорошо известна. Всегда можно найти такую же брошюру о социальной ответственности (на западе, у нас пока меньше). Легко отыскать какой-то комикс или ролик «социальной рекламы». Внутри фильма речь идёт о волонтёрах, то есть как бы добровольных помощниках. В мире капитала. И социальной атомизированности. Люди, которые готовы жертвовать собой ради помощи другим. Разве не мило? Почти как кошечки в социальных сетях. То есть как сам финальный месседж «давайте все быть хорошими людьми», так и то, как он реализован, настолько банальны, что все достоинства фильма меркнут. А их не так уж много…

Цитата из к/ф «Особенные». Реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано. 2019. Франция

Например, попытка удерживать зрителя в напряжении. При том что перед нами не боевик. В основном — за счет перипетий сюжета. Психологии. Частые комедийные вставки. Вообще говоря, перед нами трагикомедия. Неплохая игра актёров — как звёзд, так и второго ряда… Но отчего же так скучно в конечном счёте, господа? Я смотрел фильм в полупустом зале. И вдруг задумался о том, что думаю о посторонних вещах, но вновь вернулся к сюжету. У меня даже почти родилась высоколобая киноведческая теория «трёх поводков». Есть фильмы, которые настаивают на том, что ты следуешь за ними след в след. Шаг в сторону невозможен. Внимание однозначно привязано к происходящему. Есть те, которые почти «бросают» тебя — или, во всяком случае, ты можешь прогуливаться в мыслях на произвольном расстоянии от экрана. Наконец, есть условный баланс, когда фильм то приближает к себе, то позволяет немного отойти, но вновь возвращает к себе. То есть фильм не мешает размышлять о своём, но всё-таки вынуждает иногда думать и о происходящем на экране…

Цитата из к/ф «Особенные». Реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано. 2019. Франция

На западе подобного рода фильмы «о меньшинствах» (сексуальных, этнических) или вот как здесь «аутистах» давно стали типовыми. Вроде призыв: «мойте руки перед едой», «не обижайте аутистов». Но что забавно, что подобное начинает происходит и в России. Я лично вспомнил парочку знакомых, которые то работали с фондами, то сами воспитывают таких детей… Является ли это реальной социальной проблемой? Разумеется. Более ли она значима, чем пенсионеры или все остальные? Вряд ли. Впрочем, мир тем и удивителен и загадочен, что не всегда понятно, как и что происходит. В этом кино нет реальных ужасов «психиатрических больниц» нашего отечества. На экране вы увидите лакированную, местами почти гламурную версию жизни «людей с особенностями», которую рассказывают создатели фильма — пошловато и развлекательно. Но так есть хоть какой-то шанс, что вы её посмотрите. Поскольку вряд ли вы так уж часто ходите добровольцем мыть сортиры в домах престарелых (тоже немного людей) или вытирать слюни с привязанных к койкам больных в психиатрических тюремных больницах.

Я вот не хожу никогда.