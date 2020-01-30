По-прежнему ли США сохраняют свое технологическое превосходство над Китаем? Да, на данный момент это так. Угрозы Вашингтона ввести ограничения на экспорт американских технологий компании Huawei — возможной, ведущей китайской технологической компании — выявили проблемы в китайской технологической системе и продемонстрировали ценность сохранения широкого доступа к технологиям специализированных высокотехнологических компаний, пишет политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Китай, наука

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У США есть ведущая исследовательская система с лучшими в мире исследовательскими университетами, первоклассными национальными лабораториями, правительственными учреждениями, такими как Национальный институт здравоохранения и Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США или DARPA. В США также находятся ведущие мировые компании, такие как Amazon, Intel и Alphabet, которые тратят огромные средства на исследования и разработки. Страна по-прежнему претендует на львиную долю Нобелевских премий. На долю США приходится большая часть прорывных открытий и изобретений.

Тем временем Китай делает всё возможное, чтобы наверстать упущенное. Он готовил настоящую армию ученых и инженеров и давно превзошел США по их количеству. Правительство Китая тратит значительные средства на научные проекты, включая крупнейший в мире и самый чувствительный телескоп, а также крупнейший в мире адронный коллайдер. Как сообщал мой коллега по Bloomberg Адам Минтер, эти проекты привлекают всё больше китайских ученых обратно в Китай. Возвращаясь обратно, ученые приносят с собой знания и связи, приобретенные ими в США. Пекин также добился некоторых успехов в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект, генетика и робототехника. Пройдет еще сколько-то времени, и Китай догонит США в большинстве областей.

Испытания в лаборатории

Однако китайские исследователи в среднем не так хорошо подготовлены, как их менее многочисленные американские коллеги. Китай может публиковать больше научных статей, чем США, но американские научные статьи по-прежнему остаются наиболее цитируемыми. На долю США приходится 44% наиболее цитируемых исследований в мире, а на долю КНР — 10%.

Но это не значит, что США могут расслабиться. Им следовало бы задаться вопросом, что собой представляет технологическое доминирование на данном этапе. Для большинства экономистов данный термин кажется пережитком Второй мировой войны и холодной войны, когда страны соревновались в разработке военных систем, включая радары, баллистические ракеты и ядерное оружие. В мире глобальной торговли не имеет большого значения, изобретена ли та или иная технология в Китае или США, до тех пор, пока ее используют потребители.

Компании, конечно, конкурируют между собой, стремясь превзойти конкурентов. Если онлайн-видеосервис TikTok окажется лучше, чем YouTube, то доход китайской компании окажется больше, чем у американской. Но повышение материального уровня жизни не обязательно является целью правительства или страны. Военное и геополитическое доминирование также играют важную роль для многих мировых лидеров. США могут значительно опережать Китай с точки зрения технологий, которые приносят прибыль компаниям и предлагают многочисленные развлечения гражданам, включая социальные сети, потребительские гаджеты и видеоигры, однако Китай продолжает продвигаться вперед в развитии технологий, которые полезны в военной сфере.

В качестве одного из примеров можно привести беспилотники. Войны будущего будут вести беспилотные самолеты и корабли. Китай признан мировым лидером в технологии коммерческих беспилотных летательных аппаратов, а его вооруженные силы также делают большие успехи в данной сфере. Можно также обратить внимание на электронное и видеонаблюдение. Искусственный интеллект значительно увеличил эффективность и охват электронного и видеонаблюдения, уменьшая необходимость просеивать горы данных вручную. На данный момент Китай является мировым лидером в области распознавания лиц.

Других примеров предостаточно. Китай также может опередить США в сфере разработки гиперзвуковых ракет и противоспутникового оружия, а также в кибервойне, средствах обнаружения подводных лодок и других технологиях, которые будут иметь решающее значение в случае войны или затяжного противостояния в стиле холодной войны.

QIHAN Sanbot — Китайский интеллектуальный облачный сервисный робот

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В то же время в США технологии войны и национального доминирования отошли на второй план, а на первый план вышли технологии, которые позволяют заработать деньги. Общие расходы США на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в процентном отношении к ВВП держаться примерно на одном уровне, но коммерческие расходы составляют всё большую и большую долю этих расходов, в то время как государственные расходы, более половины которых приходится на оборонные исследования, сокращаются.

Таким образом, даже несмотря на то, что американские компании умеют лучше развлекать подростков с помощью мигающих экранов и зарабатывать монопольную прибыль, Китай может одержать победу в той игре, в которую он хочет играть. Речь идет о конкуренции за глобальное доминирование. Эта игра началась задолго до появления Facebook или YouTube. США хорошо бы помнить об этом.