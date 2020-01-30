Вот и заканчивается январь — первый месяц, в течение которого Москва и Минск так и не подписали пакет нефтегазовых соглашений, регулирующих не только объем поставок нефти и газа в республику, но и цену на эти товары первой необходимости для белорусской промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Прошел только месяц, а ситуация в социально-экономической области для нынешних властей республики начинает быть плачевной. Фактура, идущая из Белоруссии, показывает, что дело обстоит очень плохо.

На предприятиях перестают платить зарплату. Коровники, вместе с находящимися в них коровами, все больше начинают приходить в то состояние, о котором недавно эмоционально говорил президент республики. ТЭЦ в городах республики начинают топить некондиционным топливом, в результате чего проблемы — не только с грязными стеклами в домах и машинами, но наносится серьёзный удар по здоровью горожан.

Зарплата держится около «по пиццот», но удовлетворения никому эта нищенская пайка уже не приносит. Обещаниям не верят уже даже бабки у подъездов, но всё только ещё грозит начаться по новой — выборы не за горами. А нефти, за счет которой планируется новый «банкет», пока все нет… Структуры Гуцериева выберут годовой объём поставок нефти уже к концу февраля, и на чём с 1 марта будут работать два белорусских НПЗ — никому не известно.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На фоне этого целый ряд руководителей в пожарном порядке арестовывается, а другой ряд руководителей, возвращенных из мест не столь отдаленных, наоборот, вновь принимает на себя бразды управления предприятиями.

Например, на днях в республике были арестованы четверо директоров сахарных заводов и еще несколько лиц, имеющих отношение к этим производствам. Казалось бы, коррупция — что остается делать? Но ведь это проблема системы, которая выстроена так, что директора заводов одной из ключевых отраслей республики получают так мало, что вынуждены воровать. Ведь точно такая же ситуация почти на всех белорусских госпредприятиях — воруют.

Да, это плохо. Но разве что-то, кроме нищенской зарплаты, нынешняя белорусская власть может предложить директорскому корпусу? Нет, не может. Значит, воровали и будут воровать, а не заниматься проблемой развития предприятий и зарабатыванием прибыли. Так как не верят руководству республики и не видят перспектив.

Нынешние белорусские власти уже больше двадцати лет обещают народу запустить промышленность. А воз как был, так и остался там — нищенские зарплаты, кредиторская задолженность. Директорат — сегодня их садят за коррупцию, а потом через год-два выпускают, и они снова в директорском кресле. Что, народ этого не видит? Видит, конечно. И делает соответствующие выводы.

По всей республике закрываются заводы. Уровень жизни людей падает. А тут еще и затеянные руководством республики новые газовые и нефтяные войны с Россией. Угрозы развернуть трубопроводы и так далее.

Но, во-первых, Россия не планирует продолжать договор с Польшей по транзиту газа, который заканчивается в мае текущего года. Соответственно, этот газ не потечет и через территорию республики. В результате будут недополучены транзитные платежи.

Во-вторых, угрозы официального Минска «назло бабушке отморозить уши» и перекрыть транзит российской нефти тоже не имеют никакой содержательной составляющей — российские нефтяные компании спокойно направят нефть в порты (уже перенаправили), а бюджет России получит дополнительные нефтяные экспортные пошлины. Что получит в этом случае республика?

Логичнее спрашивать о том, чего она не получит — тех же транзитных платежей и прибыли от поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт из нефти, цена которой на 30% ниже, чем мировая, что еще раз доказала поставка норвежской нефти, которая обошлась на 130−160 долларов на тонну дороже российской.

Но если не будет дохода от переработанной нефти, то не будет и валюты как для поддержания курса белорусского рубля, так и для закупки импортных товаров для населения и промышленности. Это самым непосредственным образом ведет к девальвации белорусского рубля накануне президентских выборов и росту социальной напряженности.

Белорусские деньги

Народ Белоруссии устал от нищеты, неопределенности и навязываемой на этом фоне, как и в нищенские 90-е, насильственной белорусизации. Всю свою сознательную жизнь, за исключением последних шести лет, прожил в Минске и белорусской речи на улицах, в магазинах, в метро и так далее не слышал от слова совсем.

Меньше одного процента в двухмиллионном Минске говорит на белорусском языке. И заставлять говорить на нем — это насилие. А к чему ведет насилие над народом? — К социальному взрыву.

Граждане республики устали от постоянного вранья официальных лиц, нищенской зарплаты, необходимости выживать каждый день, от отсутствия перспектив, от атмосферы страха. Но ничего иного нынешние белорусские власти им предложить не в состоянии. Могли бы — давно предложили.

Поэтому белорусским властям нужно думать не о выборах, а о том, как не допустить в стране социального взрыва. Ибо отсутствие дотаций со стороны России, конец нефтяного офшора, провоцирование напряженности в отношениях между ближайшими народами, а, по сути, внутри одного народа, временно разделенного границами, ведут именно к этому.

Надо договариваться. Надо строить Союзное государство, надо подписывать дорожные карты, ибо только реализация народных чаяний убережет Белоруссию от социального взрыва.