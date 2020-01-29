Для США настало время переосмыслить свою политику в отношении Китая, поскольку ни одна из американских попыток укротить экономическое, технологическое и военное развитие азиатского гиганта не увенчалась успехом. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении китайского «импорта» замедлили рост ВВП Китая с 6,6% до 6,1% в 2019 году, но темпы роста в США пострадали еще больше, опустившись с более чем 3% до примерно 2% за тот же период, пишет эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Такие официальные лица США, как госсекретарь Майк Помпео, путешествуя по миру, предупреждают всех о том, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» — это «долговая ловушка». Однако число стран, которые присоединились к данной инициативе, увеличилось с 60 до более чем 80 за период между 2013 и 2019 годами, а сумма двусторонней торговли превысила $6,5 трлн.

Несмотря на сильное давление со стороны США на союзников и требования Вашингтона отказаться от сотрудничества с Huawei, продажи китайской компании выросли на 18% в 2019 году в годовом исчислении. Вместо того, чтобы испугаться операций по обеспечению свободы навигации (FONOP), Китай стал более агрессивно отгонять американские военные корабли и поставлять больше оружия в Южно-Китайское море.

Mil.ru Корабль ВМС НОАК

Это лишь несколько примеров из длинного списка провалов политики Соединенных Штатов в отношении Китая. Ирония заключается в том, что политика США не только укрепляет позиции Китая практически во всех областях, но также ставит под угрозу глобальный экономический рост и геополитическую стабильность.

Торговая война Трампа против Китая разрушила мировую цепочку поставок (которая создавалась в первую очередь Соединенными Штатами), что побудило Всемирный банк снизить свои прогнозы роста экономики США и мировой экономики примерно до 2% и 3% соответственно в 2019 году. Операции FONOP в Южно-Китайском море усилили напряженность и привели к инцидентам. Например, столкновение между китайским и американским кораблями в 2018 году явилось результатом повышенной напряженности.

В свете этих последствий можно прийти к выводу, что огромное количество ресурсов, выделенных для «сдерживания» Китая, были не просто потрачены впустую, но также обострили внутренние экономические и социальные проблемы в США. Несмотря на то, что США увеличили расходы на оборону, это не позволило улучшить безопасность американцев как внутри страны, так и за рубежом, но привело к увеличению государственного долга в 2019 году до более чем 105% ВВП, согласно статистике Всемирного банка. Наращивание государственного долга, в свою очередь, привело к сокращению расходов на образование и медицинское обслуживание, в то время как ветхая американская инфраструктура оказалась в аварийном состоянии, что также подорвало экономический рост и социальное обеспечение.

Задержка ремонта инфраструктуры может отрицательно повлиять на эффективность перевозок и логистики. Тем не менее большинство американцев, похоже, поддерживают такую политику, потому что они действительно верят в «угрозу, исходящую от Китая». Короче говоря, сосредоточив внимание на сдерживании Китая, а не на заботе о своих гражданах, правительство США может понести ответственность за растущий уровень бедности, сокращение продолжительности жизни и рост числа бездомных.

Рассматривая антикитайскую риторику США, можно прийти к выводу, что в ее основе лежит стремление удержать глобальную гегемонию США. Действительно, Трамп и его высокопоставленные чиновники признали это, заявив, что США не могут позволить Китаю или любой другой стране поставить под сомнение превосходство Соединенных Штатов.

В свете огромного увеличения расходов на оборону антикитайская политика может также поощряться заинтересованными группами, включая военно-промышленный комплекс, о которых покойный президент Дуайт Эйзенхауэр предупреждал страну в своей прощальной речи. Военно-промышленный комплекс состоит из организаций, занимающихся выпуском оружия, лоббистов и Пентагона, которые объединены одной целью — удержать США на вершине с помощью оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Оружие

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Военно-промышленный комплекс оказывает большое влияние на формирование внешней и оборонной политики. Производители оружия, такие как Lockheed Martin, оказывают большую поддержку политикам, особенно тем, которые входят в комитет Конгресса по вооруженным силам и комитеты по ассигнованиям. Оборонные предприятия также щедро платят высокопоставленным правительственным и военным чиновникам в отставке, чтобы они через своих бывших подчиненных лоббировали интересы этих предприятий. Их «инвестиции» окупились, учитывая размер оборонного бюджета США.

Как было показано выше, последствия всех попыток задушить Китай очевидны. В основе политики США лежат стремление сохранить гегемонию и интересы ограниченного числа заинтересованных групп. Такое положение вещей не только ставит под угрозу глобальную экономическую и геополитическую безопасность, но и наносит ущерб имиджу и интересам США и их граждан. Не пора ли общественности США потребовать, чтобы их правительство пересмотрело свою политику в отношении Китая?