Поселение сихиртя XIV века обнаружено на Таймыре
Генеральный директор ООО «Красноярская археология» Данил Лысенко сообщил ТАСС и «Комсомольской правде» об итогах трехлетних раскопок городища в бухте Макарова, на западе Таймыра. Речь идет о поселении сихиртя, средневекового населения побережья Ледовитого океана. Сихиртя — народ из ненецких легенд, низкорослые русоволосые «погонщики мамонтов», в глубине сопок мастерящие украшения, а по ночам выходящие на поверхность, волшебством уклоняясь от встреч с другими людьми. Историки считают, что легенды небезосновательны. Сихиртя, этнические саамы,
Отчеты по раскопкам на Таймыре пока не опубликованы, но Д. Лысенко считает постройки в бухте Макарова аналогичными поселению в бухте Находка, отчеты по которому опубликованы. В 2006 году городище в бухте Находка (устье Енисея) обследованы археологом Олегом Кардашем. Привожу выдержки из отчета О. Кардаша, с характеристиками строений и найденных предметов: «Стены представляли собой вертикальный набор жердей… Внутреннее пространство дома составляли два помещения: центральное размером 3×5 м… и галерея шириной 1,2−1,7 м, сформированная наружными стенами по его периметру… Большой открытый очаг находился в центре… Пол дома был выстлан жердями… Галерея — круговой обход, обрамлявший по внешнему периметру центральное помещение… выполняло теплоизоляционную функцию и, очевидно, использовалось для хранения продуктов питания, одежды и утвари…по данным дендрохронологического анализа… сооружение было построено единовременно в 1220 г. Ремонт… производился в 1280−85 гг… наружные стены могли формироваться из дерново-моховых брикетов. В итоге оборонительно жилой комплекс городища выглядел как поросшая травой обособленная сопка…» (2).
Вот почему сихиртя в ненецких легендах живут под землей — уходя в свои дома они как бы скрывались в холме!
До Олега Кардаша поселения сихиртя в Сибири и на Канином полуострове исследовал археолог Валерий Чернецов, а на Печоре — Олег Овсянников. Везде значительная часть находок имеет русское происхождение. Можно предположить, что сихиртя были первым звеном цепочки русских поставок пушнины в Европу и Византию. Русские торговцы и воины-охрана, остроги для отдыха и складирования ценного груза, тянулись от Новгородского Заволочья (бассейна Северной Двины) за Урал. Археология сихиртя меняет картину русского освоения Сибири, якобы начатого в XVI веке Ермаком, и отодвигает его временные границы на триста-четыреста лет ранее.
Меняются представления о последовательности появления русских и ненцев на побережье Ледовитого океана. Более ранние сроки появления здесь русских снимают с них звание «пришлого народа», вошедшее в современную концепцию межнациональных отношений в Сибири. На делении на «коренных» и «пришлых» базируются и нормативные документы национальных автономий Сибири, и часть федерального законодательства. ООНовское определение 1972 года увязывает понятие коренного народа с вопросом — кто появился на территории первым: «Коренное население состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории… в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое или колониальное положение путем завоевания, колонизации или других средств» (3).
Археологические исследования позволяют поставить вопрос о признании коренным народом Сибири не только ненцев, но и русских. Доказательства исторического равноправия ключевых народов Арктики накапливаются.
Примечания:
- ТАСС. Наука, «Комсомольская правда Красноярск«
- О. В. Кардаш. Городок сихиртя в бухте Находка. Первые итоги исследований. Екатеринбург. 2011.
- С. Н. Горбунов, М. Ю. Задорин. Коренные народы и устойчивое развитие. Архангельск. 2014, с.106.