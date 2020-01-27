Генеральный директор ООО «Красноярская археология» Данил Лысенко сообщил ТАСС и «Комсомольской правде» об итогах трехлетних раскопок городища в бухте Макарова, на западе Таймыра. Речь идет о поселении сихиртя, средневекового населения побережья Ледовитого океана. Сихиртя — народ из ненецких легенд, низкорослые русоволосые «погонщики мамонтов», в глубине сопок мастерящие украшения, а по ночам выходящие на поверхность, волшебством уклоняясь от встреч с другими людьми. Историки считают, что легенды небезосновательны. Сихиртя, этнические саамы, с VI—VII вв. жившие от Мезени до Таймыра, занимались охотой и продавали пушнину Великому Новгороду. Раскопки показали высокий уровень их культуры, владение металлургией и тесные контакты с русскими. В XIII—XIV вв. сихиртя вытеснили пришедшие из-за Урала ненцы, и народ растворился в русском и ненецком населении Севера.

Городище сихиртя в бухте Находка исследованное в 2006 году археологом О.Кардашем

«Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены… вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана. Отличительной особенностью их является то, что они (сихиртя) жили в земле…

Мы обнаружили памятники разного времени. Ориентировочно, датированы они VII—VIII веком нашей эры и XII веком. Первый — ритуально-погребальный комплекс, где были обнаружены художественные изделия из серебра и бронзы (чаша из серебра и белой бронзы, вероятно, иранского происхождения, булгарское серебро, украшения в виде гагар из бронзы и кольчуга), а в бухте Макарова был найден поселенческий комплекс — каркасно-земляная постройка, которая представляет собой холм площадью около 150 квадратных метров.

Аналогии имеются на полуострове Ямал — это памятники, выявленные исследователем Арктики Валерием Чернецовым в 1929 году (поселение сихиртя в бухте Находка — прим. автора). Это круг западных аналогий, связанных с досамодийским населением северных окраин. Впервые настолько далеко на восток удалось продлить какую-то культуру, какой-то народ, живший в довольно позднее предрусское время.

Данил Лысенко В памяти современных жителей Таймыра — ненцев и энцев, которые живут вблизи устья реки Енисей, это население осталось как сихиртя. В русских источниках этот народ именуют как чудь белоглазую. И первое упоминание о нем приходится на XII век, когда был совершен первый поход новгородцев в Западную Сибирь. Все эти народы были сосредоточены не только на получении пищевых ресурсов, но и на товарном производстве, связанном в первую очередь с пушниной, добычей песца» (1).

Народ сихиртя. Рисунок из журнала «Мир Севера»

Отчеты по раскопкам на Таймыре пока не опубликованы, но Д. Лысенко считает постройки в бухте Макарова аналогичными поселению в бухте Находка, отчеты по которому опубликованы. В 2006 году городище в бухте Находка (устье Енисея) обследованы археологом Олегом Кардашем. Привожу выдержки из отчета О. Кардаша, с характеристиками строений и найденных предметов: «Стены представляли собой вертикальный набор жердей… Внутреннее пространство дома составляли два помещения: центральное размером 3×5 м… и галерея шириной 1,2−1,7 м, сформированная наружными стенами по его периметру… Большой открытый очаг находился в центре… Пол дома был выстлан жердями… Галерея — круговой обход, обрамлявший по внешнему периметру центральное помещение… выполняло теплоизоляционную функцию и, очевидно, использовалось для хранения продуктов питания, одежды и утвари…по данным дендрохронологического анализа… сооружение было построено единовременно в 1220 г. Ремонт… производился в 1280−85 гг… наружные стены могли формироваться из дерново-моховых брикетов. В итоге оборонительно жилой комплекс городища выглядел как поросшая травой обособленная сопка…» (2).

Вот почему сихиртя в ненецких легендах живут под землей — уходя в свои дома они как бы скрывались в холме!

«Суконная одежда… ее происхождение связано с европейскими территориями Древнерусского государства… носок или шапка… Скорее всего, изделие прибыло в городок в готовом виде. Вязаный текстиль известен по материалам Новгорода…

фрагмент боевого железного топора… близко некоторым разновидностям древнерусских топоров… X—XIII вв.

обувь… из хорошо выделанной дубленой телячьей кожи… местом изготовления этой кожи следует считать городские центры Северной Руси.

Значительная часть импортных товаров… произведены в поволжских городах… к находкам, подтверждающим непосредственное участие северорусского населения в меновой торговле с жителями Ямала, можно отнести кожаные изделия, замок с ключами, стеклянные бусины, решетчатый перстень вятического типа, янтарные бусы… в числе торговцев… очевидно присутствие северорусского населения Восточной Европы… отношения не были грабительскими данническими… но носили характер регулярных торговых связей… северо-восточного направления торговли Северной Руси в середине XIII в. Именно с этого времени Югра упоминается в числе волостей Великого Новгорода… Материалы из Бухты Находка свидетельствуют о том… что уже в XIII—XIV вв. появились торгово-меновые контакты между аборигенами Ямала и русскими…» (2).

До Олега Кардаша поселения сихиртя в Сибири и на Канином полуострове исследовал археолог Валерий Чернецов, а на Печоре — Олег Овсянников. Везде значительная часть находок имеет русское происхождение. Можно предположить, что сихиртя были первым звеном цепочки русских поставок пушнины в Европу и Византию. Русские торговцы и воины-охрана, остроги для отдыха и складирования ценного груза, тянулись от Новгородского Заволочья (бассейна Северной Двины) за Урал. Археология сихиртя меняет картину русского освоения Сибири, якобы начатого в XVI веке Ермаком, и отодвигает его временные границы на триста-четыреста лет ранее.

Сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости

Меняются представления о последовательности появления русских и ненцев на побережье Ледовитого океана. Более ранние сроки появления здесь русских снимают с них звание «пришлого народа», вошедшее в современную концепцию межнациональных отношений в Сибири. На делении на «коренных» и «пришлых» базируются и нормативные документы национальных автономий Сибири, и часть федерального законодательства. ООНовское определение 1972 года увязывает понятие коренного народа с вопросом — кто появился на территории первым: «Коренное население состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории… в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое или колониальное положение путем завоевания, колонизации или других средств» (3).

Археологические исследования позволяют поставить вопрос о признании коренным народом Сибири не только ненцев, но и русских. Доказательства исторического равноправия ключевых народов Арктики накапливаются.

Примечания: