В начале минувшей недели папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Центра имени Симона Визенталя, неправительственной организации, которая борется со всеми формами антисемитизма, расизма и ненависти к меньшинствам, передает Vatican News (Ватикан). В обращении к гостям понтифик отметил, что протяжении десятилетий Центр поддерживает контакты со Святым престолом: «Нас объединяет общее стремление сделать мир лучше, уважая человеческое достоинство, которое принадлежит каждому в равной степени, независимо от происхождения, религии или социального статуса. Очень важно воспитание, направленное на продвижение терпимости и взаимопонимания, свободы вероисповедания и социального мира». Франциск отметил, что Центр имени Симона Визенталя вносит особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, что 27 января будет отмечаться 75-я годовщина освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В 2016 году папа посетил это место памяти и в тишине вознес молитвы. В наши стремительные времена, отметил он, «нелегко остановиться, заглянуть внутрь себя, помолчать, чтобы услышать крик страдающего человечества», однако тишина помогает нам сохранить память: «Теряя память, мы уничтожаем будущее. Годовщина неописуемой жестокости, которую человечество открыло семьдесят пять лет назад — это призыв остановиться, хранить молчание и память. Мы нуждаемся в ней, чтобы не стать равнодушными». Понтифик с беспокойством отметил, что во многих частях мира растет эгоистичное безразличие: оно создает почву для разного рода популизма, на котором быстро прорастает ненависть. «Недавно мы снова стали свидетелями варварских всплесков антисемитизма, — подчеркнул папа Франциск. — Я неустанно, решительно осуждаю все формы антисемитизма». В декларации Второго Ватиканского собора Nostra Aetate, отметил он, подчеркивается, что «мы — евреи и христиане — имеем богатое общее духовное наследие, которое мы призваны всё больше открывать для себя, чтобы поставить его на службу всем людям».

Иван Шилов ИА REGNUM

Kancelaria Premiera Папа Франциск. Аушвиц-Биркенау

«Поляки активно участвовали в Холокосте», — заявил в интервью La Croix (Париж, Франция) американский историк польского происхождения Ян Томаш Гросс. По его словам, антисемитизм был неотъемлемой частью польского католицизма в первой половине XX века. Участие польских католиков в преследовании и убийстве своих собратьев-евреев было широко распространенным явлением по всей стране. Церковные власти в то время, за исключением нескольких важных отдельных случаев, не делали ничего, чтобы предотвратить насилие против евреев, которое происходило на глазах у жителей. Никаких публичных заявлений, проповедей, действий священников или обещаний защитить евреев. После войны Костел также не сделал ничего, чтобы противостоять волне антисемитизма в отношении выживших евреев, за исключением епископа Ченстоховского Теодора Кубина, который единственный осудил антисемитизм. Костел придерживался мифа об «иудо-коммунизме», согласно которому евреи были основными пропагандистами коммунизма. Что касается папы Римского Иоанна Павла II, то он был честным и открытым человеком по вопросу антисемитизма, часто называл евреев «старшими братьями», делал жесты примирения. Но не было никакого разговора о роли Костела во время войны и в Холокосте. Комментируя «грабеж поляками еврейской собственности во время и после Второй мировой войны, реституции и компенсации их наследникам», Ян Томаш Гросс заметил, что «это огромная проблема». Этот «спящий вопрос» всплывает периодически и всегда резко. Конгресс США в 2018 году принял закон, обязывающий Государственный департамент США сообщать законодателям о мерах, принятых 47 европейскими странами в отношении компенсаций жертвам Холокоста и их наследникам за имущество, присвоенное нацистской Германией и послевоенными коммунистическими правительствами. В Польше правые националисты осудили принятие этого закона, обвинив американских евреев в желании обанкротить польское государство. Правящая с 2015 года партия «Право и Справедливость» (PiS) пытается переписать многие главы в истории Польши ХХ века и во взаимоотношениях между поляками еврейского и нееврейского происхождения во время и после Второй мировой войны. «Историческая политика» PiS направлена на пропаганду агиографического повествования о поляках, одновременно героях сопротивления иностранным оккупациям и жертвах нацизма и коммунизма, что должно способствовать патриотическому воспитанию нации, замечает американский историк. К счастью, принятый в 2018 году Сеймом Польши закон, запрещающий любое упоминание о соучастии поляков в преследовании нацистами евреев, не сдерживает исследователей. С другой стороны, он увековечивает общее невежество, не позволяя включать такие работы в школьные программы. Тем более что ревизионизм правительства касается не только истории Второй мировой войны, но и истории движения «Солидарность», например.

a. zielinska Ян Томаш Гросс

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (MWL) шейх Мухаммад бин Абделькерим Аль-Иса посетил 23 января бывший немецкий «лагерь смерти» Аушвиц, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Вместе с управляющим директором Американского еврейского комитета (AJC) Дэвидом Харрисом он прошел через ворота концлагеря с надписью «Труд делает свободным». Он поставил свечу у так называемой «стены смерти» и почтил память пленных, расстрелянных нацистами. AJC оценил визит шейха в Аушвиц как «исторический». Руководители Всемирной исламской лиги и Американского еврейского комитета договорились о совместной поездке в Польшу в апреле 2019 года на встрече в Нью-Йорке. Поводом стало 75-летие освобождения «лагеря смерти» советскими солдатами. Пока лишь немногие мусульмане посещают мемориал Аушвиц-Биркенау.

Ближневосточный совет Церквей (MECC) призвал Восточный Иерусалим сделать «столицей независимого палестинского государства», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Заседание совета прошло на Кипре. На встрече, организованной предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II, присутствовали патриарх Антиохийский Иоанн X, сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II, халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако. В итоговом документе MECC говорится о «кровавых событиях» в регионе, которые затрагивают напрямую не только христиан, но и целые народы. Участники встречи отметили примеры борьбы с коррупцией и за социальную справедливость, которые характеризуют протесты в Ираке. Что касается Сирии, то MECC подчеркнул настоятельную необходимость вовлечения всех местных и международных сил в процесс, направленный на восстановление мира на всей сирийской земле и содействие возвращению беженцев в свои дома. Была также выражена явная поддержка ливанскому народу, который показал нетерпение к коррупции и слабости ливанского политического класса. MECC недвусмысленно попросил положить конец оккупации Кипра, которая привела к разделению острова. В отношении ситуации в Палестине выражена поддержка тем, кто страдает от «последствий оккупации, политики апартеида» и «расширения незаконных поселений на палестинской территории». Предложено уважать религиозную свободу, в том числе в Восточном Иерусалиме, который определяется в документе как «столица независимого Палестинского государства».

Иерусалим

The Tablet (Лондон, Великобритания) пишет о необходимости «признать права Израиля и Палестины». 27 января, день памяти жертв Холокоста — это хорошее время, чтобы вспомнить обстоятельства, благодаря которым возник Израиль, и почему отрицание легитимности Израиля так сильно связано с антисемитизмом. Отказ Израилю в существовании близок к отказу в существовании евреев. Но в то же время политика израильского правительства по отношению к палестинцам неприемлема. Делегация католических епископов, известная как координационный совет Святой земли, недавно посетила христианские общины Израиля и Палестины. Она сообщила, что дела там обстоят хуже некуда. Епископы считают, что ответственность также лежит на правительствах Европейского союза, Канады и США. Эти правительства должны последовать примеру Святого престола в его признании Палестины как государства, но также в призыве «решать проблемы безопасности Израиля, права людей жить в безопасности, отвергать политическую или экономическую поддержку поселений и решительно выступать против актов насилия или нарушений прав человека с любой стороны». Эти очевидные истины нуждаются в повторении на всех уровнях, поскольку израильские политические партии, похоже, сбились с пути. В этом трагедия современного Израиля: он создает злейших врагов, а затем мстит, когда эти враги наносят ответный удар. Как стратегия это не работает, да и вряд ли будет работать.

Новое правительство Ливана, созданное премьер-министром Хасаном Диабом, вступило в силу, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Первая встреча кабинета состоялась в президентском дворце под руководством главы государства Мишеля Ауна. Это шаг вперед. Таким образом, Ливан выходит из институционального тупика, который длился с осени прошлого года. Среди 20 министров — шесть женщин, восемь мусульман (по четыре суннита и шиита), 10 христиан (шесть католиков и четверо православных), два друза. Только два члена нового правительства (один из них — сам премьер-министр) имеют опыт работы в министерстве. Многие наблюдатели считают, что новая исполнительная власть была сформирована в основном «Альянсом 8 марта», в которой шииты «Хезболлы» играют ключевую роль. Сможет ли Ливан встать на ноги? Мы это поймем, возможно, в ближайшие дни.

Китайский город Ухань из-за эпидемии стал «городом-призраком», передает AsiaNews (Рим, Италия). Ухань изолирован для предотвращения распространения заболевания. В правительственном заявлении говорится, что «жители не должны покидать город, за исключением особых причин». Дата окончания карантина не указана. Власти требуют от горожан носить медицинские маски в общественных местах, включая парки, кинотеатры, музеи, торговые центры и рестораны. Бригады медицинского персонала размещаются на перекрестках магистралей и главных артерий для проверки состояния здоровья тех, кто пытается покинуть город. Эпидемия коронавируса вспыхнула как раз в тот момент, когда сотни миллионов китайцев отправились в новогодний отпуск, а трудовые мигранты вернулись домой, чтобы провести праздники в семьях.

Президент Тайваня Цай Инвэнь обратилась с письмом к папе Франциску, сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). В нем она осуждает «агрессивную» политику Пекина, включая религиозную сферу, назвав это «препятствием к установлению мира». Суть проблемы, по словам Инвэнь, заключается в том, что «Китай не хочет отказаться от своего желания доминировать над Тайванем, продолжает подрывать демократию, свободу и права человека, угрожая военной силой и проведением дезинформационных кампаний, кибератак и дипломатических маневров». Недавно переизбранный президент Тайваня объявила понтифику о своем желании «мирно разрешить разногласия по ту сторону Тайваньского пролива».

Office of the President, Republic of China (Taiwan) Цай Инвэнь

Движение в защиту жизни Susan B. Anthony List (SBA List) объявило об инвестировании в политику 52 миллионов долларов, информирует Kath.net (Линц, Австрия). Цель кампании — способствовать переизбранию президента США Дональда Трампа и кандидатов-сторонников защиты жизни в обеих палатах Конгресса США и на местных выборах. На президентских выборах многое поставлено на карту, говорит вице-президент SBA List Мэллори Куигли. По ее словам, Трамп оказался президентом, который сделал больше для защиты жизни, чем любой из его предшественников. В то время как кандидаты от Демократической партии выступают за крайне либеральные нормы в отношении абортов и осуждают даже умеренные меры по защите жизни. Куигли считает, что такая позиция навредит демократическим политикам. SBA List видит свою задачу в мобилизации избирателей, которых заботит защита жизни.

155-летнюю годовщину рождения униатского митрополита Андрея Шептицкого отметят на государственном уровне, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Проект постановления Верховной рады Украины «О праздновании юбилеев в 2020 году» был принят на заседании парламента 14 января. 29 июля 2020 года — день рождения Шептицкого. По инициативе депутата Павла Бакунца эта дата включена в список юбилеев.

В среду, 22 января, в кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве прошла молитва о единстве христиан с участием гостей из разных конфессий, пишет Рускатолик.рф (Москва, Россия). Это богослужение в рамках Недели молитв о единстве христиан, которая проходит в северном полушарии с 18 по 25 января. В этом году ответственность за подготовку пособия к этой неделе взяла на себя Церковь Мальты. В богослужении традиционно приняли участие представители Католической, Русской православной, Армянской апостольской, Евангелическо-Лютеранской, Англиканской церквей, Ассирийской Церкви Востока и Российского объединенного союза христиан веры евангельской. А в субботу, 25 января, аналогичное богослужение состоялось в кафедральном соборе Новосибирска, отмечает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). На нем предстоятельствовали настоятель собора отец Денис Марчишин и два лютеранских пастора, представляющих различные деноминации — Виталий Моор (ЕЛЦ) и Павел Храмов (СЕЛЦ). Кроме хозяев-католиков, в храме присутствовали представители ряда протестантских общин и учреждений, включая директора Сибирского отделения Российского библейского общества, а главная религиозная конфессия страны — Русская православная церковь — была представлена иереем Александром Сахненко, помощником управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам. Организатором же и «душой» мероприятия выступил отец Коррадо Трабукки, ответственный в Преображенской епархии за экуменическое служение, которому на этот раз помогали монахини из Конгрегации сестер святой Елизаветы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».