Вслед за конгрессменами из США правительство Грузии удостоилось критики и нареканий и от депутатов Европарламента. На заседании комитета по внешним отношениям Европарламента с осуждающими действия грузинских властей и их отношение к политическим оппонентам заявлениями выступили депутаты Андрюс Кубилюс из Литвы, Сандра Калниенте из Латвии и другие их коллеги по Европарламенту. Их критические выступления распространили грузинские телекомпании, и оппозиция получила очередной повод для осуждения правительства Грузии и предсказания ему поражения на предстоящих выборах.

Бидзина Иванишвили

На заседании присутствовали госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, заместитель председателя парламента Кахабер Кучава и председатель парламентского комитета по внешним отношениям Ираклий Берая. Интересно, что информацию о заседании комитета Европарламента в Брюсселе распространила и пресс-служба законодательного органа Грузии, но ничего о критических выступлениях европарламентариев не сообщила, лишь отметила, что Кахабер Кучава выступил на заседании комитета Европарламента и что его выступление было успешным. Таким же успешным, по информации парламента Грузии, было и выступление Кетеван Цихелашвили, посвященное ситуации на «оккупированных территориях» и «незаконной бордеризации».

Что касается выступивших на заседании европарламентариев — критиков правительства Грузии, они делали в своих оценках упор на том, что правящая партия не выполнила свои же обещания, в том числе обещание о переходе на пропорциональную избирательную систему.

«Лидер вашей партии пообещал, что в избирательной системе будут пропорциональные элементы. Так что передайте ему мое пожелание. Я ожидаю, когда наступит этот результат, без которого международное доверие к вашим выборам будет очень ограниченным», — передают грузинские телекомпании перевод заявления Кубилюса. Он призвал правительство Грузии возобновить диалог с оппозицией по вопросам избирательного законодательства. Кубилюс также задал членам грузинской делегации «риторический вопрос»: могут ли они назвать хотя бы одного лидера оппозиции, который не был бы вызван на допрос в прокуратуру?

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент в Страсбурге

Сандра Калниенте сделала упор на последних исследованиях общественного мнения, которые несколько дней назад обнародовал NDI и согласно которым демократия в Грузии испытывает спад. Доказательством сокращения числа лиц, которые считают, что в Грузии есть демократия, депутат Европарламента так же, как и ее коллега из Литвы, назвала невыполнение правительством обещания перехода на пропорциональную избирательную систему.

«Вы не сумели выполнить обещания о переходе на пропорциональную избирательную систему, и это свидетельствует не в пользу грузинской демократии. Кроме того, в заявлении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили говорится, что многие лидеры оппозиции в будущем много времени проведут в тюрьме. Принять такое очень трудно. Очень символичен в этом отношении тот факт, что прокуратура начала расследование против лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерии после пятилетнего молчания», — заявила на заседании комитета Калниенте.

Напомним, что уголовное дело в прокуратуре возбуждено по факту нецелесообразных расходов в Совете национальной безопасности в период, когда его возглавлял Гига Бокерия (2010−2013 годы). По данным следствия, эти средства направлялись на обеспечение лоббистской поддержки «Единого национального движения» за рубежом. Сам Бокерия эти обвинения категорически отвергает и считает их проявлением политического преследования оппонентов со стороны нынешней власти.

А немецкий политик Майк Галер предположил, что Бидзина Иванишвили лишь публично заявлял об изменении избирательной системы, за кулисами же готовил план срыва этой инициативы.

41.ge Бидзина Григорьевич Иванишвили

Члены грузинской делегации попытались ответить на критические заявления депутатов Европарламента, но убедить их вряд ли смогли.

Зампредседателя парламента Грузии Кахабер Кучава отметил, что европарламентарии введены в заблуждение и основывают свои обвинения на полученной от оппозиции неправильной информации. Он сообщил, что правящая партия не отказывается от диалога с оппозицией и даже предложила ей свою инициативу в связи с изменением существующей избирательной системы.

«Вы введены в заблуждение. Прежде всего, отмечу, что мы предложили оппозиции свой план в связи с пропорциональной системой. Идут переговоры, и мы ожидаем ответа оппозиции. Соглашение означает, что обе стороны должны о чем-то договориться. Мы предложили провести выборы по смешанной системе», — пояснил Кучава, ответ которого депутатам Европарламента передали грузинские телекомпании. Он призвал европарламентариев следить за развитием событий в Грузии.

Вполне закономерной и справедливой сочли критику депутатов Европарламента представители обеих «главных» оппозиционных партий — бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили.

По мнению депутата парламента Грузии от партии «Европейская Грузия» Георгия Канделаки, Кахабер Кучава напрасно пытался оправдываться, отвечая на острые замечания европарламентариев о тяжелой политической ситуации в стране.

«Особенно тяжело было смотреть, как пытался Кучава оправдаться, когда европарламентарии говорили о политическом кризисе в Грузии, о политзаключенных и о том, что никто не верит в версию о невозможности введения пропорциональной системы», — заявил Канделаки.

George Melashvili Протесты в Грузии. 2019

Резкие оценки слушаниям в комитете Европарламента и сделанным западными депутатами замечаниям дала бывшая соратница «Грузинской мечты» и бывший первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Она была в числе тех 12 депутатов, которые из-за провала избирательной реформы в конце ноября прошлого года покинули ряды правящей партии и должности в парламенте.

Дискуссию по вопросу Грузии в Европарламенте она условно разделила на две части и отметила, что в части территориальной целостности и процессов, протекающих на «оккупированных территориях», грузинской делегации была выражена полная поддержка.

А во второй части, которая касалась внутриполитической ситуации в Грузии, по мнению Чугошвили, были сделаны очень тяжелые оценки и комментарии. По ее словам, тревогу и огорчение в связи с протекающими в Грузии негативными процессами западные партнеры высказывают со всех трибун, а правительство страны ничего не делает для ослабления этой тревоги.

В рядах правящей партии на замечания партнеров из Европарламента смотрят спокойно и считают, что критикой в адрес правительства Грузии в основном занимаются те депутаты, которые тесно связаны с «Национальным движением» и его ответвлениями и сотрудничают с партией Саакашвили уже многие годы.

Как бы ни оценивали отношение Запада к правительству «Грузинской мечты» ее лидеры, явно видно, что в Евросоюзе и США сформировалось в общем негативное мнение о протекающих в Грузии внутриполитических процессах, а также усилились замечания в адрес правящей партии с указанием необходимости создания в стране условий для очередной «демократичной смены власти».

Аналогичные указания интенсивно и настоятельно звучали из Вашингтона, Брюсселя и других столиц Запада и в 2012 году, когда близился к концу второй срок правления «Единого национального движения», а также в 2013 году, когда истекал срок правления экс-президента Михаила Саакашвили. Тогдашней власти нашлась и «приемлемая» на тот период для всех замена в лице миллиардера Бидзины Иванишвили, которому позволили не только сформировать свою партию, а затем и коалицию, но и одержать уверенную победу на парламентских выборах 1 октября 2012 года. А все дальнейшее время «Единое национальное движение» посвятило тому, что всячески строило препятствия «Грузинской мечте» Иванишвили в ее деятельности и «успешно» играло роль самой главной оппозиционной силы, заставляющей правительство Грузии действовать по собственной повестке дня.

Gov.ge Правительство Грузии

Иванишвили, судя по всем предыдущим годам правления его коалиции, а затем и отдельной партии, такое положение вещей вполне устраивало, потому что при случае любую неудачу нынешняя власть легко сваливала на строящее ей преграды «Национальное движение», а перед каждыми новыми выборами проводила кампанию антирекламы, напоминая населению страны о «девяти кровавых годах правления националов» и о недопустимости их возвращения к власти. Такая повестка дня остается в силе на внутриполитической арене Грузии и сегодня, на восьмом году правления «Грузинской мечты» и в преддверии очередных парламентских выборов.

Выстоит ли партия Бидзины Иванишвили под натиском западных партнеров или подобно Саакашвили послушно выполнит их «пожелания» и уступит власть, покажет время. Судя по опросам западных НПО, если эта уступка и произойдет, то лишь в пользу бывшей власти и «главной оппозиции». Альтернативы, которая способна хотя бы внешне противостоять существующим в Грузии политическим силам по «политической чистоте» и намерениям улучшить жизнь в стране на благо народа, а не в угоду собственным интересам, на политической арене пока не видно.