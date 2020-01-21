Вслед за катастрофическим американским законом о торговых пошлинах Смута-Хоули 1930 года последовала международная торговая война, а затем и Вторая мировая война. После этих событий США повели мир в направлении к более открытой многосторонней торговой системе. В 1947 году международное сообщество приняло Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое впоследствии привело к созданию Всемирной торговой организации (ВТО). Данный международный орган привнес в торговлю принцип верховенства права и принцип недопущения дискриминации среди торговых партнеров, пишет бывший главный экономист Всемирного банка Энн Крюгер в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенат США

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Данная система имела огромный успех. За последние семь десятилетий мировая торговля росла почти вдвое быстрее, чем реальный объем производства. Благодаря руководящей роли США в мире продолжаются многосторонние переговоры о снижении торговых пошлин, устранении других барьеров (таких как количественные ограничения на импорт) и содействии расширению торговли.

Но в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа отказалась от давней приверженности Соединенных Штатов открытой многосторонней торговой системе, отдав предпочтение международным экономическим отношениям, основанным на силе.

Defense.gov Погрузка контейнеров на судно

Результат оказался катастрофическим. В настоящий момент США имеют напряженные торговые отношения с своими основными международными партнерами. Глобальные темпы роста как торговли, так и ВВП, резко сократились, и прогнозы роста продолжают ухудшаться, поскольку появляются новые свидетельства экономического ущерба, нанесенного торговой политикой США.

Одним из первых шагов администрации Трампа стало введение 25-процентных торговых пошлин на импорт стали и 10-процентных пошлин на алюминий. Эта политика нанесла ущерб Канаде, Европейскому союзу, Мексике и Японии — друзьям и союзникам США. Китай не пострадал, поскольку в то время на его долю приходилось лишь 2% импорта стали в США. В итоге оказалось, что уровень занятости в сталелитейной промышленности США продолжил снижаться, а объем экспорта стали США не изменился с тех пор, как торговые пошлины были введены в начале 2018 года.

Трамп запугал Канаду и Мексику пересмотром Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое теперь заменили на новое торговое соглашением между США, Мексикой и Канадой. Пересмотренная сделка ужесточает правила США в отношении импорта автомобилей и автозапчастей и требует, чтобы 40−45% мексиканских работников автомобильной промышленности получали оплату не менее $16 в час к 2023 году.

Администрация Трампа заставила «пересмотреть» соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США, в результате чего были установлены ограничения на импорт стали из Южной Кореи и продлено действие торговых пошлин США в отношении импортируемых легких грузовиков.

Кроме того, не стоит забывать о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), о котором администрация бывшего президента США Барака Обамы договорилась с 11 странами Тихоокеанского региона (кроме КНР). Сразу после вступления в должность Трамп вывел США из ТТП. В результате этого экспорт США в эти страны в настоящее время облагается гораздо более высокими торговыми пошлинами по сравнению с теми, которые существуют для оставшихся 11 участников данного соглашения.

Транстихоокеанское партнерство

Затем началась торговая война Трампа против Китая, которая подорвала глобальную торговлю и привела к тому, что двусторонние отношения достигли минимального уровня. Даже после подписания торгового соглашения первой фазы средний размер американских торговых пошлин в отношении китайского импорта составит около 19%, хотя до начала торговой войны данный показатель составлял 3%. Хуже того, США мало что выиграли от переговорного процесса с КНР. Да, Китай обязался импортировать больше американской сельскохозяйственной и другой продукции. Но чтобы получить «выгоду», эти дополнительные закупки должны оказаться достаточно крупными, чтобы компенсировать потерянный экспорт в 2018—2019 годах.

Торговый гнев Трампа затронул и другие страны. США ввели дополнительные торговые пошлины в отношении импорта из Турции, Бразилии, Аргентины и нескольких развивающихся стран, включая Индию, которые в противном случае могли бы воспользоваться правом на льготный режим пошлин в соответствии с законодательством США. Сейчас американо-индийские отношения продолжают ухудшаться.

Более того, США даже угрожали ввести торговые пошлины на французский импорт на сумму $2,4 млрд в ответ на план Франции по введению внутреннего налога на цифровые услуги. И это вдобавок к ежегодным сборам в размере $7,5 млрд, которые США могут наложить на импорт из ЕС в рамках разрешения спора между Airbus и Boeing. Опасения по поводу торговой войны между США и ЕС создали облако неуверенности в отношении автопроизводителей и многих других секторов по всему миру.

Наконец, как будто все эти действия причинили недостаточно ущерба глобальной торговой системе. Вдобавок ко всему США блокируют назначение новых судей Апелляционного органа ВТО, который в настоящий момент больше не может разрешать двусторонние торговые споры. На фоне парализованного Апелляционного органа ВТО у национальных правительств окажется гораздо меньше стимулов для выполнения своих обязательств перед ВТО.

World Trade Organization Женевская министерская конференция ВТО

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В конечном счете США оказались большим неудачником. Усилия администрации Трампа по сокращению торгового дефицита США привели к сокращению импорта из Китая, однако импорт из таких стран, как Вьетнам, резко увеличился. Между тем глобальные инвестиции и объем производства сократились, отчасти из-за неопределенности в торговле. Американские экспортеры в страны-участники ТТП оказались в невыгодном положении. При этом США больше не доверяют как лидеру мировой торговой системы.

В условиях растущей геополитической напряженности США нуждаются в союзниках, как никогда. Но многие не решатся вступить в контакт с нынешней администрацией. В конце концов, односторонняя торговая политика Трампа привела к противоположному эффекту. Многих целей США могли бы достигнуть посредством многостороннего сотрудничества.