В истории Великой Отечественной войны есть эпизоды на грани трагедии и анекдота. Один из них произошел 20 июля 1941 года в Териберской бухте с подводной лодкой «М-172» под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Лысенко.

Подводная лодка М-172 возвращается в базу. Лето 1941 года

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Лысенко Дмитрий Яковлевич <…> 1910 —? <…> капитан 3 ранга <…> помощник командира подводной лодки «Щ-403» (1938−1939), командир подводной лодки «М-172» (октябрь 1939 — июль 1941)» (1).

Последующие события командующий Северным флотом адмирал А. Головко объяснял неопытностью лейтенанта Лысенко, но это неправда. Лысенко служил на флоте с 1932 года, как и многие командиры подводных лодок. Во время Советско-финской войны 1939−1940 гг. на М-172 участвовал в боевом походе, а в июне 1941 года — в боевой подготовке своего дивизиона ПЛ в бухте Мотка. Д. Лысенко не был самым неопытным командиром советской подводной лодки.

Александр Тарас, историк военно-морского флота: «М 172 (до 06.1939 г. — М-88)… Построены в 1937−42 <…> на заводе № 112 («Судмех», Ленинград. — Прим. автора). Главное отличие от серии XII: усиление прочности корпуса; увеличение емкости топливных цистерн; возможность размещение двух дополнительных торпед; улучшенная конструкция ограждения рубки. Водоизмещение надводное 205,5 т/подводное 256 т; погружение на 60 м; скорость надводная 14 /подводная 8,1 узла; усиленный запас топлива 13,8 т; дальность плавания 3440 миль <…> боекомплект 4 торпеды» (2).

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «1941: «В 18:30 11.7 вышла в дозор северо-восточнее п-ва Рыбачий <…> В 6:20, обнаружив 3 тральщика (на самом деле 3 эсминца) противника, донесла об обнаружении по радио (в базе сообщение не было принято), но выйти в атаку не смогла. Вечером обнаружила сторожевой корабль, от которого уклонилась <…> Вечером 18:07 обнаружен шум винтов — считая, что ПЛ подвергается преследованию, командир начал маневр уклонения» (3).

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «Вообще мнение командира подлодки о возможностях вражеского противолодочной обороны было, мягко говоря, сильно преувеличено. Опасаясь быть обнаруженным, он на протяжении всего патрулирования не определял свое место, из-за чего утром 19 июля, когда корабль начал движение в базу, подлодка имела несвязку в 31 милю» (4).

Капитан 3-го ранга Д. Я. Лысенко

Причина «сильного преувеличения» Дмитрием Лысенко возможностей немецкой противолодочной обороны в излишнем доверии к довоенной пропаганде могущества РККА. Тезис «И на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью, могучим ударом» старший лейтенант воспринимал необъективно. После 22 июня 1941 года сквозь официальное молчание стала прорываться информация о разгроме советских фронтов и армий. Вера сменилась неверием в свои силы и технику и переоценкой возможностей немцев. Хотя на флоте неприятных неожиданностей было немного. Подлодки Северного флота в июле 1941 года подверглись паре налетов в базе, нескольким атакам одиночных самолетов в море, имели несколько безрезультатных встреч с немецкими ПЛ, и ни одна из них не была потеряна. Оснований для преувеличения возможностей противника не имелось. Тем не менее…

Андрей Садчиков, историк военно-морского флота: «…в 01:46 (20.07) <…> из-за несвязки в 30 миль «М-172» в подводном положении села на мель в районе губы Териберской. Ошибке штурмана способствовало дикое маневрирование лодки в предыдущие несколько дней. Не разобравшись в ситуации, Лысенко приказал полным ходом уходить на глубину. Это привело к тому, что лодка стала медленно выползать на берег по каменистому склону. Стрелка глубиномера быстро пошла к нулевой отметке, в результате чего Лысенко окончательно потерял голову.

Вначале он решил, что вражеский корабль вытягивает субмарину на поверхность мощным электромагнитом, а когда от перенагрузки произошло возгорание в электрощите, сообщил экипажу, что противник пытается разрезать субмарину неизвестными лучами. Услышав такое, акустик Шумилин предложил застрелиться, а инженер-механик Г.Ф. Каратаев, видя полную растерянность командира и его помощника, объявил артиллерийскую тревогу и самостоятельно продул балластные цистерны.

Открыв рубочный люк, Лысенко выскочил на мостик и убедился, что подводная лодка сидит на мели возле берега. В глубине Териберской губы виднелось рыболовное судно, которое и было принято за противолодочный корабль противника. Спустя некоторое время «М-172» самостоятельно снялась с мели и с развороченной носовой частью вернулась в базу» (5).

Переоценка возможностей противника наложилась на особенности нервной системы командира и его начитанность. Фантастика конца 1920-х типа «Гиперболоида инженера Гарина» подсказала лейтенанту, что немцы режут лодку «неизвестными лучами». Уточнить откуда он узнал о «сверхмощных магнитах» не представляется возможным.

Арсений Головко, адмирал, в 1941 году командующий Северным флотом: «Анекдотический случай с бывшим командиром одной из «малюток» Лысенко, допустившим ошибки в счислении, вылезшим в подводном положении на камни и полагавшим в панике, будто противник вытягивает лодку магнитами на поверхность, не может идти в сравнение с поступком Курилеха (расстрелянный за трусость командир эсминца «Сокрушительный». — Прим. автора). Тот случай, в результате которого мы убедились, что Лысенко вообще стал подводником по недоразумению, произошел 20 июля 1941 года, в дни, когда у подводников, как и у моряков надводных кораблей, еще не было боевого опыта, когда опасность и враг мерещились на каждом шагу» (6).

Вячеслав Звягинцев, юрист, историк военно-морского флота: «Прежде всего, на мой взгляд, кощунственно писать об анекдотичности этого случая, который был квалифицирован военными юристами как тяжкое преступление (так юрист оценивает воспоминания адмирала А. Головко. — Прим. автора) <…> по окончании похода Лысенко был арестован, а затем предан суду военного трибунала. Приговор был суров — расстрел, с лишением воинского звания. О чем Головко умолчал…» (7).

Но есть и другая версия дальнейших событий.

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «За трусость и паникерство, проявленное в боевой обстановке, командир ПЛ отдан под суд военного трибунала и приговорен к 7 годам заключения» (8).

Расстрелян ли был Д. Лысенко или осужден на 7 лет? В базе данных «Мемориал» в именном списке безвозвратных потерь Бригады подводных лодок Северного флота под номером «4» находится запись: «Лысенко Дмитрий Яковлевич, старший лейтенант, командир пл М-172, 1910 г.р., беспартийный, место рождения — Воронежская область, Репьевский район, с. Красное, социальное происхождение — из служащих, национальность — украинец, начсостав — с 1932, осужден ВТ СФ (военным трибуналом Северного флота) по ст.193−17 п. «а» УК РСФСР на 7 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) осужден 3.08.41 г., женат» (9). Фотокопия подлинного «Именного списка безвозвратных потерь Северного флота за 1941−1943 гг». с указанием, что Д. Лысенко осужден на 7 лет исправительно-трудовых лагерей, приводится.

Именной список безвозвратных потерь Северного флота за 1941–1943 гг, где указано, что старший лейтенант Д.Лысенко осужден на 7 лет ИТЛ

Но у Дмитрия Лысенко оказались высокие покровители, он был восстановлен в звании и получил должность на Северном флоте. С сохранившегося фото на нас с некоторой важностью глядит капитан 3-го ранга. Судя по погонам, фото сделано после 1943 года. Для Д. Лысенко случай с «неизвестными лучами» и «сверхмощными магнитами» закончился на редкость удачно.

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Лысенко Дмитрий Яковлевич <…> Снят с должности, до начала сентября 1941 года находился под следствием. Командир сетевой партии охраны рейда в Нолах Йоканьгской военно-морской базы (1941—1942). После излечения в госпитале (октябрь 1942 — январь 1943) — минный специалист частей Волжской и Каспийской военных флотилий (1942−1944), Дунайской флотилии (1944−1953). Награжден орденами Отечественной войны I степени (1945) и Красной Звезды (1947), медалями» (10).

Примечания:

Сайт «Великая Отечественная под водой»

А. Е. Тарас. Подводные лодки Второй Мировой войны. 1939−1945. Минск. 2004. С.

М. Э. Морозов. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Ч.3. Северный флот. М. 2005. С.11−12

Сайт «Великая Отечественная под водой»

Сайт «Подлодки атакуют»

А. Г. Головко. Вместе с флотом. М. 1984.

В.Е.Звягинцев. Война на весах Фемиды: война 1941−1945 гг. в материалах следственно-судебных дел.

Сайт «Великая Отечественная под водой»

pycckue-ugyt.livejournal.com

Сайт «Великая Отечественная под водой»