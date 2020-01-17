Так фундаментально в российской либеральной элите давно не промахивались. Развитое в высшем классе сослуживцев конъюнктурное обоняние дало капитальный сбой в рядовой ситуации абсолютно равномерного и прямолинейного движения. Даже великий Мау, ректор академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, как его в глаза и за глаза называет А. Макаров, председатель думского комитета по бюджету, не надоумил руководителей своих научных центров, кафедр и институтов, а те — многочисленнейшие — не смогли (не сумели, не захотели, и думать не думали?) подстраховать ректора. Сплоховал и А. Кудрин, председатель Счетной палаты и по совместительству председатель программного комитета Гайдаровского форума. Капитально сбились с пути к идеальному северу и руководители Института экономической политики им. Е. Гайдара.

Модест Колеров ИА REGNUM Цветы запоздалые

Все вышеперечисленные — организаторы XI Гайдаровского форума, состоявшегося 15−16 января. Никто из них не додумался включить в программу форума или хотя бы поставить ее на полуторачасовую паузу для того, чтобы все смогли послушать главного спикера страны — В. Путина. О дате и времени его речи было известно заранее. Все участники форума собрались за государственный счет подискутировать по поводу не только глобальных, но и актуальных российских проблем, но так и не стали очевидцами того, что в одночасье перекроило всю государственную повестку дня и создало принципиально новую политическую ситуацию в нашей стране и в государственном управлении. Так ошибиться с чутьём на важнейшие политические события в жизни страны можно только очень расслабившись, потеряв нить времени или уверовав, что ухватили бога за бороду.

Кстати, один молодой тележурналист визуализировал эту ситуацию, опубликовав в сети видеоролик о том, чем буквально поминутно с начала выступления В. Путина с посланием оказались заняты в аудиториях и в коридорах форума, в том числе и весьма известные персоны, не получившие приглашения в столичный манеж. Никто из них не смотрел послание. Кто-то дискутировал, кто-то ждал своей очереди перед дверьми, кто-то всматривался в многочисленные теледисплеи, вывешенные в простенках, но транслировавших только мероприятия форума. На вопрос «А послание не смотрите?» ответ стереотипный — прочитаю вечером.

Еще одним знаком XI Гайдаровского форума может стать и такой факт. Впервые за 7 лет открытие форума в Москве прошло без участия председателя правительства Д. Медведева. Наиболее интригующим было начало его выступления на IX форуме, которое он назвал надэкономическим или постэкономическим. Это было неожиданно, так как, строго говоря, экономика как понятие было введено в политический и законодательный лексикон в начале девяностых годов. Оно заменило термин «народное хозяйство» по одной причине — в связи с идеологической окрашенностью, хотя структурно ничего не поменялось. И до сих пор РАНХиГС расшифровывается как российская академия народного хозяйства и государственной службы. Словосочетание «народное хозяйство» вновь входит в обиход и употребляется довольно часто политиками и капиталистами для демонстрации близости к народу и завоевания его симпатий. Однако тогда интрига с надэкономическим или постэкономическим содержанием речи захлебнулась, так и не начавшись. Реализуя свой талант коснуться до всего слегка с ученым видом знатока, премьер, ничего не поясняя, обрушил на слушателей целый шквал «откровений» о том, что у понятий «цели и ценности» сейчас меняется содержание; что сегодня изменяется практически всё, что было привычным на протяжении десятилетий, если не столетий; что учить детей надо будет по-другому, потому что что конец прошлого века был эпохой high-tech и стал сопрягаться с эпохой high-hume; что интеллект, которого не бывает слишком много, теперь меняет рыночный ландшафт; что цифровая трансформация несет с собой беспрецедентную прозрачность частной жизни; что теперь, благодаря технологии 3D-печати, человек, по сути, сам конструирует необходимые ему товары, то есть становится не только потребителем, но и в определённом смысле производителем.

Gaidarforum.ru Анатолий Чубайс. XI Гайдаровский форум. 15 — 16 января 2020 года

Забегая вперед, скажу, что на XI Гайдаровском форуме А. Чубайс соригинальничал: если Маркс учил как перейти от капитализма к социализму, то заслуга Гайдара в том, что он научил, как перейти от социализма к капитализму. На самом деле к именам Маркса и Гайдара надо добавить и Медведева, который уже пытался по-своему помирить участников форума с Марксом, поведав, что прав К. Маркс: технологический прогресс ведёт к сокращению рабочего времени. Уровень развития общества и государства во многом определяется не объёмом рабочего времени, а объёмом свободного времени. На самом деле ничему не научил нас Гайдар. Ничему не научит нас Медведев, так как Маркс никак не увязывал тему технического прогресса при капитализме с темой свободного времени. Не вдаваясь в детали, в «Капитале» классик говорил совсем о другом. К. Маркс выводил формулу рабочего времени при капитализме не из технологического прогресса, а из истории борьбы между совокупным капиталистом, т. е. классом капиталистов, и совокупным рабочим, т. е. рабочим классом, за пределы рабочего дня, продолжительность которого не зависит от уровня развития техники, а только от принципиально неутомляемой жажды наживы. Концовка выступления Д. Медведева оказалась вовсе дежавю: «Не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим».

15 января 2020 года Д. Медведев вместо доклада на форуме в последние минуты своего премьерства подписал и направил приветствие участникам от имени правительства страны. Таких приветствий за свою жизнь он подписывал десятками, но этот текст оказался последним премьерским и самым худшим публичным обращением. Медведев фактически подвёл черту под итогами своей многолетней работы на вершине исполнительной власти, не задумываясь об особом публичном восприятии. Он не нашел никаких слов, ориентирующих на послание президента как на центральное событие этого же дня. Написал слова о том, что форум «открывает деловую повестку целого десятилетия», но по традиции так и не разъяснил, какой смысл в этом словосочетании. Дальше — проповедь: мы живем в стремительно меняющемся мире, мире новых идей, новых материалов, новых технологий и пожелал участникам главного — совместно предложить нетривиальные подходы решения острых проблем.

Проблемами, требующими нетривиальных подходов к решению, являются, по мнению Медведева, следующие: развитие инфраструктуры, расширение использования искусственного интеллекта, рост продолжительности жизни или экологические риски. Услышали Д. Медведева участники форума? Строго говоря, судя по просмотренным видеоматериалам и публикациям, нет. Никто Медведева не цитировал. Конечно, 85 состоявшихся дискуссионных собраний форума не могли так или иначе не коснуться всех этих проблем. Так или иначе, однако нетривиальных подходов к их решению обнаружить не удалось. Напротив, проблемы еще более укрупнились и приобрели глобальный характер. Многие спикеры как бы соревновались в том, чтобы как можно крупнее выстроить проблематику и поострее сформулировать риски как критические. Не перечисляя все, выделим только те, которые обозначил в своем приветствии Медведев.

Spbu.ru Татьяна Черниговская

В ходе открытого диалога на тему «Мозг vs искусственный интеллект» Т. Черниговская, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, усложнила проблему тем, что озаглавила свой доклад так — «Цивилизационный слом: выдержат ли нейронные и социальные сети?» и проконстатировала огромную скорость изменений, постепенное исчезновение способности верификации информации, обвал социальных структур: перестройка гиперсетей в социуме, несостоятельность этических и юридических норм, их фактическое нефункционирование. И закончила доклад нетривиальной постановкой новой проблемы: «Может ли у искусственного интеллекта появиться SELF (самость = Я)?»

Что касается темы продолжительности жизни, то выводы экспертов оказались весьма тривиальными: комплексный подход к здоровью (профилактика, ранняя диагностика), всеобщее лекарственное обеспечение, баланс между проверенной терапией и инновациями и вливание средств в систему здравоохранения. Помимо инициатив, которые исходят со стороны государства, ответственность за свое здоровье должны нести и сами граждане: регулярно проходить диспансеризацию, использовать возможности, которые предоставляет государство, заниматься профилактикой заболеваний.

«Неудобная правда: прагматичный взгляд на экологическую ответственность бизнеса» — так называлась центральная дискуссионная экологическая площадка форума. Профессора отмечали, если мы все перестанем завтра производить парниковые газы, это не изменит ситуацию. 50−80% населения живет меньше чем на $5 в день. Индустриализация вывела миллиарды людей из бедности, при этом выбросы выросли на 2000%. Мы должны учить людей, всё начинается с маленьких шагов, а потом выходить на более масштабный уровень. Завершил экспертную дискуссию Э. М. Вилсон, президент AMBA, построивший свое выступление на собственном опыте путешествий в 177 стран: «Людей во всем мире объединяет одна общая черта: они верят, что их дети будут жить лучше, чем они».

Gaidarforum.ru Участники XI Гайдаровского форума. 15 — 16 января 2020 года

Ничего из того, чего желал участникам форума и его организаторам Д. Медведев, на форуме не случилось. Зато в итоговом релизе всё прописано политкорректно и ценой откорректированного изложения информации: XI Гайдаровский форум состоялся в президентской академии, зарегистрировалось около 18 000 участников более чем из 30 стран, его работу освещали порядка 800 журналистов из российских и зарубежных СМИ. В фокусе внимания участников были вопросы глобальной экономической динамики и социально-экономической политики России, перспективы трансформации рынка труда и развития регионов, цифровая революция и климатический кризис. Вектор дискуссиям на форуме был задан в ежегодном послании президента России В. Путина Федеральному собранию, которое прошло в день открытия форума. Дискуссии подтвердили актуальность российской повестки, совпадение ее ключевых пунктов с общемировой и эффективность нового формата форума, нацеленного на анализ и разработку практических рекомендаций для национальных институтов.

«XI Гайдаровский форум открывшийся, по сути, посланием Президента, во многом отразил ту повестку и те тезисы, которые в нем были озвучены», — так заявил В. Мау. «Во многом» — это безупречное выражение, безукоризненное во всех его смыслах, если иметь в виду, что мера многого у каждого из нас своя.

На самом деле и первый, и особенно второй день показал: взгляды президента и идеологов форума на пути развития страны расходятся и во времени, и в пространстве. И методологически, и практически. Основную разницу выразил один из экспертов форума: «Нам нужно достичь того, чтобы люди почувствовали, чтобы на них потратили много триллионов рублей, или чтобы они почувствовали, что о них заботятся? Фокус в том, чтобы не перепутать эти два фокуса и научиться говорить с людьми на одном языке». Президент своим посланием учится сам и учит других говорить с людьми на общем языке. И первое, о чем говорил президент — о сбережении народа, о семье, о детях, об учителях, о врачах. И еще о многом, о чем Гайдаровскому форуму еще предстоит научиться думать.