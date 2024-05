В 2011 году геймдизайнер и основатель канадской студии Freebird Games Кан Гао совершил небольшую революцию в игровой индустрии. Его маленькая, но очень трогательная и эмоциональная игра To the Moon заставила геймеров по всему миру плакать и смеяться вместе с её главными героями — парочкой докторов из вымышленной компании «Зигмунд». Вряд ли девять лет назад геймдизайнер (тогда ещё начинающий) мог помыслить о таком успехе: 81 балл на Metacritic, множество наград за сюжет и повествование, а также портирование проекта на все возможные игровые устройства, включая iOS и Android.

Freebirdgames.com Игра «To the Moon»

На этой неделе, 16 января, To the Moon добралась и до гибридной консоли Nintendo Switch. Теперь следить за приключениями неунывающей парочки докторов можно с обновлённой графикой и парой джойконов в руках.

«На луну!»

В недалёком будущем существует могущественная корпорация «Зигмунд», которая занимается созданием искусственных воспоминаний по заказу людей, находящихся на пороге смерти. По-простому: исполняет желания умирающих. Главные герои To the Moon — весельчак Нил Уоттс и прагматичная Ева Розалин — работают в «Зигмунде» и занимаются внедрением воспоминаний при помощи специального оборудования.

Новое задание приводит докторов в особняк Джонни Уайлса — старика, прикованного к постели в последние часы его жизни. Мужчина попросил у «Зигмунда» исполнить своё давнее желание: полёт на Луну. Правда, Джонни сам не знает, откуда оно взялось и чем же его так манят космические путешествия. Но заказ есть заказ, а значит, старику нужно внедрить иллюзорную память.

Для этого Нил и Ева проникают в разум Джонни и начинают подробно изучать его биографию. Доктора планируют попасть в воспоминания мужчины о детстве и заложить в них идею стать астронавтом — так будет проще создать реалистичную память о полёте на Луну, которая не повредит мозг пациента. Сказано — сделано.

На месте же всё оказывается не так просто, и герои понимают, что желание старика побывать на Луне — не случайная прихоть, а вполне себе осознанная цель, появившаяся ещё в раннем детстве. Тогда доктора решают копнуть ещё глубже и разобраться в жизни Джонни, пройдясь по всем её этапам: от глубокой старости до дошкольного возраста.

Freebirdgames.com Игра «To the Moon»

Погружение через персонажей

To the Moon стала такой популярной и любимой многими геймерами не только благодаря нетривиальному сюжету (хотя его заслуга в этом тоже есть), но и живым героям, которым хочется сопереживать с первых минут. Нил постоянно чудит, шутит невпопад и старается казаться куда круче, чем он есть на самом деле. При этом герой искренне переживает за свою коллегу и за пациента, пропуская через себя все события в его жизни. Ева же, наоборот, серьёзна и уверена в себе, что, однако, не мешает ей творить глупости вместе с напарником и по-детски радоваться мелочам.

Герои To the Moon не просто ярлыки или функции, они полноценные объёмные персонажи со своим бэкграундом и переживаниями. Кан Гао поступил очень правильно, решив раскрывать своих протагонистов порционно, деталь за деталью. На каждом уровне Нил и Ева будут реагировать на происходящее, высказывать собственное мнение и вспоминать похожие случаи из своей жизни. Так, после прохождения игры в памяти игроков обязательно останется ненависть Нила к оливкам или любовь маленького Джонни к книгам про «Аниморфов».

Особенно радует тот факт, что подобное раскрытие получил не только дуэт протагонистов, но и другие герои игры: страдающая от синдрома Аспергера жена Джонни, его лучший друг Ник или потерявшая рассудок от горя мать.

Freebirdgames.com Игра «To the Moon»

Пиксельная драма

Другая заслуга Кена Гао состоит в том, что создать проект с таким мощным наполнением геймдизайнеру удалось всего лишь при помощи программы RPG Maker — конструктора для разработки пиксельных японских ролевых игр. При этом из него были убраны почти все классические элементы подобных видеоигр: прокачка персонажа, путешествие по глобальной карте и боевая система.

По сути, To the Moon можно считать визуальной новеллой. На протяжении четырёх часов (да, игра проходится целиком за такой короткий промежуток времени) геймеры будут только ходить по локациям, слушать многочисленные диалоги и изредка решать простенькие головоломки, позволяющие им пробраться в новое воспоминание. Никакой нелинейности в игре нет, а все события полностью заскриптованы. Так, To the Moon можно воспринимать и как хороший драматический фильм — с пиксельной графикой и редким тыканием курсором мыши по экрану.

Freebirdgames.com Игра «To the Moon»

Графика в игре удивительным образом дополняет все происходящие события. В интернете даже есть особый термин «плакать над пикселями», который фанаты To the Moon придумали для игры. Как правило, им обозначают особо трогательный момент в сюжете проекта, вызывающий слёзы на глазах геймера и полное непонимание в глазах стороннего наблюдателя со словами: «Как кучка пикселей может вызывать столько эмоций?». Может.

Возможно, из сценария To the Moon вышла бы отличная игра для студии Quantic Dream: с фотореалистичной графикой и постоянным моральным выбором. Но она хороша именно такой, какая есть: простой, неказистой и по-особенному волшебной. А играющая на всех струнах души разом музыка Лауры Шигихары лишь усиливает это ощущение.

Switch или не Switch?

Версия To the Moon для Nintendo Switch получилась неоднозначной. С одной стороны, графическая часть игры была улучшена, и смотреть на падающие звёзды во время ярмарки (один из самых трогательных моментов в сюжете) теперь приятнее, чем когда-либо. Особенно с поддержкой широкоформатного разрешения. Другим очевидным плюсом стала возможность выбора системы управления: играть в To the Moon можно как на джойконах, так и при помощи сенсорного экрана консоли.

С другой стороны, техническая сторона Switch-версии совсем неидеальна. Теперь игра дольше загружается, а персонажи иногда «притормаживают» и самостоятельно двигаются по экрану даже после того, как игрок уже отпустил палец с клавиши управления.

Самое главное, что сюжетное наполнение осталось нетронутым. Это всё ещё добрая, милая и невероятно трогательная игра о любви, дружбе и силе наших желаний. Поиграть в неё стоит всем геймерам, а вот на какой платформе — решать каждому самостоятельно.