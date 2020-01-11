После знакомства с интервью экономиста Владислава Жуковского возникает стойкое ощущение плохого кино начала советского перестроечного периода. Кого о начале 80-х ни спроси, люди дружно говорят — нормальное было время. Не без бытовых мелочей. Не без своих технических сложностей. Но в целом вполне себе нормально люди жили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

А вот если судить по кинолентам того времени, жуть была несусветная. Сплошная безнадега и тотальный моральный и бытовой треш. Причем авторам тех лент до сих пор пытаться указывать на очевидное несоответствие их картины объективной реальности столь же бесполезно, сколько объяснять от рождению слепому красоту радуги после летнего грибного дождя.

Так вот и тут. По мнению экономиста, мы все живем плохо. 40% населения имеют доходы ниже 20 тыс. рублей. И это, мол, означает настолько глобальный ужас-ужас, что страну не спасет даже рост цен на нефть, хоть до 60, хоть до 500 долларов за бочку.

И ведь, как водится, кое-что из сказанного им действительно правда. Если взглянуть на данные Федеральной службы государственной статистики, то сказанное выглядит почти правдой. В 2018 году (за минувший год полных данных еще нет), до 19 тыс. в месяц в России получали 36,5% населения. Конечно не 40%, но не слишком далеко от того, так что особенно придираться к неточности не станем.

Однако хочется спросить, а 20 тыс. в качестве рокового рубежа бедности выбраны на основании чего? Есть какие-то убедительные экономические обоснования или все, как обычно, сводится лишь к пустой субъективной хотелке? Мол, раз на Гавайях средняя зарплата составляет 40 тыс. долларов в год (3,3 тыс. в месяц), то и у нас должно быть не меньше? Почему?

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Впрочем, бог с ними, с Гавайями, вернемся к родным пенатам. Посмотрим не на сами цифры (с их размером можно спорить), взглянем на динамику. И вот тут оказывается, что та же имущественная категория в 2013 году составляла 49,9%, в 2015 — 41%, а в 2018 — уже 36,5%.

То есть происходит как раз прямо противоположное. Доля бедных в стране не растет, как нам сообщает «гуру», она стабильно сокращается, уменьшившись за последние пять лет на 28,8%, то есть почти на треть. И это, прошу заметить, в условиях тотальной санкционной войны, развязанной Западом против России. И в условиях длительного периода сильно подешевевшей нефти.

Хотя и тут не всё. Стоит обратить внимание на другое. Внутри тех, «кто зарабатывает менее 20 тыс.», наблюдается еще более интересный процесс. Доля имеющих доходы до 7 тысяч рублей за пять лет сократилась в два раза (с 9,8 до 4,9%), имеющих доходы от 7 до 10 тысяч — в полтора (с 10,5 до 6,9%), с 10 до 14 тысяч — в 1,3 раза (с 14,3 до 11%), зарабатывающих от 14 до 19 тысяч в месяц стало меньше на 10,4% (с 15,3 до 13,7%).

В переводе на русский видно, что активнее всего сокращается количество самых малоимущих граждан. Причем достигается это не просто мало на что влияющими подачками, снижается размер всех долей в упомянутой группе доходов.

Куда уходит разница? Так ведь как раз к тем, кто зарабатывает больше упомянутого рубежа. Количество получающих от 19 до 27 тысяч выросло с 17,5 до 18%, от 27 до 45 тысяч — с 19,3 до 23,7%, от 45 до 60 тысяч — с 6,4 до 9,4%.

Таким образом, объективно говоря, бедных в стране становится меньше. И это не просто «давайте поделим зарплату олигарха вместе с зарплатой дворника», это распределение по децилям, на которое указанная специфика не отражается никак. Бедность растет? Где?

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На этом фоне, слушая сетования про тотальную беспросветность и неизбежно нарастающий кризис обнищания, остро хочется поинтересоваться, из какой параллельной вселенной эксперт диверсионным методом к нам оказался заброшен? Как же плохо у него живется людям ТАМ. И каким боком к их тамошним реалиям мы?

Вот эксперт сетует на падение качества жизни. Качество падает по сравнению с чем? С уровнем 90-х или нулевых? Может, я чего не замечаю, но даже сравнивая с реалиями моего приморского туристического поселка, реальные тенденции видны вполне четко. Уровень работы госаппарата повысился. Доступность и разнообразие сервисов расширилось. Качество и доступность медицины выросла. Где тут падение качества, в чем конкретно оно выражается? В просто поныть?

Нет, до абсолютного идеала полного счастья мы еще, конечно, не дошли. Проблем хватает. В том числе организационных и имущественных. Однако наивно думать, что получать по 100 500 миллионов в день и кататься на топовых спорткарах каждый сможет хоть когда-нибудь.

Разница в уровне жизни будет существовать всегда. Даже при идеальном коммунизме. И о том, в какой степени она приемлема, а в какой нет, можно с удовольствием поспорить. Другое дело, что это будет лишь абстрактный академический спор, а не вот это вот, как у глухаря на току — страна только беднеет, лучшее невозможно, последнего ежа доедаем, и как он кончится, так сразу все умрем.

Вот как этим от рождения слепым про радугу объяснить?