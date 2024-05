После новогодних праздников пришла пора стряхнуть пыль с игровых контроллеров и начать новый геймерский сезон. Несмотря на то, что самые интересные релизы 2020 года пришлись на весну (как, например, сиквел The Last of Us или Cyberpunk 2077), зимой тоже есть во что поиграть.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Корреспондент ИА REGNUM составил список наиболее значимых и увлекательных видеоигр, которые выйдут в январе 2020 года. В нём знатоки индустрии найдут первое дополнение к Kingdom Hearts 3, испанский ответ серии Pokemon и долгожданное возвращение легендарного Warcraft III.

Bug Academy

Жанр: экшен, головоломка

Дата выхода: 14 января

Поддержка русского языка: есть

Доступные платформы: PC

В юмористической головоломке Bug Academy игрокам предстоит стать студентами «Жукадемии» —высшего учебного заведения для настоящих мастеров в управлении различными насекомыми. От выпускного экзамена вас будут отделять 30 уроков, каждый из которых является задачкой на изобретательность, и умение использовать игровые механики. Например, поднять холодильник на четвёртый этаж, управляя роем мух.

На релизе разработчики заявили четыре вида юнитов: мухи, комары, пчёлы и светлячки. У каждого жука будет особая способность, стиль управления и уникальная задача на «поле боя». Прийти к победе можно будет только после череды экспериментов и вопросов: «А что будет, если???» Все любители приодеть своих персонажей смогут воспользоваться простенькой системой кастомизации — насекомых можно будет «модифицировать» и надевать на них шляпы.

Yakuza: Like a Dragon

Жанр: экшен, приключение, RPG (ролевая игра)

Дата выхода: 16 января

Поддержка русского языка: —

Доступные платформы: PS4

Восьмая часть популярной японской серии Yakuza обещает быть самой масштабной, новаторской и попросту странной игрой франшизы. По сюжету, молодой мафиози Ичибан Касуга садится в тюрьму за преступление, которого он не совершал, — всё ради доброго слова главы своего клана. Однако после 18 лет заточения главный герой обнаруживает, что никто не помнит его «героического» поступка, а патриарх клана готов пожертвовать протагонистом в любой момент. Тогда Касуга решает отомстить.

В Like a Dragon так много разного контента, что на полное прохождение у игроков может уйти до 100 часов реального времени. Помимо изучения сюжетной линии и сражений с другими бандитами (к слову, в этой части Yakuza боевая система стала полностью пошаговой), Касуга может попробовать удачу в игровых автоматах, кататься на картах с оружием (привет, Mario Kart), участвовать в подпольных боях, ходить в караоке, зажигать на танцполе и … ловить покемонов. Игра в первую очередь подойдёт тем, кто будет готов к «фирменному японскому безумию» и захочет впервые познакомиться с серией Yakuza — по словам самих разработчиков, Like a Dragon можно считать своеобразным перезапуском франшизы.

Dragon Ball Z: Kakarot

Жанр: экшен, RPG (ролевая игра)

Дата выхода: 17 января

Поддержка русского языка: есть

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Новая игра по одному из самых популярных аниме-сериалов в мире позволит фанатам серии стать ещё на шаг ближе к миру Dragon Ball. Управляя знаковыми персонажами франшизы (Гоку, Гоханом, Веджитой и др.), игрокам предстоит не только сражаться, используя особые способности героев, но и приобщиться к их быту: рыбачить, общаться с местными жителями и много тренироваться.

Kakarot обещает стать самой насыщенной событиями и возможностями игрой в линейке Dragon Ball. Геймеры смогут проходить сюжетный режим, сражаться на арене, развлекать себя различными мини-играми (например, бейсболом) и свободно перемещаться по миру сериала: на автомобиле или летающем облаке главного героя. Тем не менее людям, не знакомыми с персонажами и сюжетом первоисточника, вряд ли будет интересно приближаться к настолько непонятной вселенной — лучше сначала прочитать оригинальную мангу или посмотреть аниме.

Temtem

Жанр: приключение, RPG (ролевая игра)

Дата выхода: 21 января

Поддержка русского языка: —

Доступные платформы: PC

Испанские разработчики из Crema решили создать свой собственный ответ японской серии Pokemon и при этом перенести его на рельсы массовой многопользовательской игры. Основная идея знакома и понятна: персонаж игрока перемещается по миру, ловит фантастических существ Темтемов и выставляет своих монстров на бои против питомцев соперника. Так, Темтемы набираются опыта, становятся сильнее и эволюционируют в более могущественные версии самих себя.

В игре будет полноценная сюжетная кампания, онлайн-сражения с другими геймерами, а также система покупки домов и обустройства их по своему вкусу. И хотя Temtem вряд ли сможет составить достойную конкуренцию недавним Pokemon Sword и Pokemon Shield (по крайней мере в первые месяцы после релиза), все любители коллекционирования монстров и фирменной механики покемонов смогут найти в этом проекте для себя что-то новое.

Kingdom Hearts III: Re Mind

Жанр: экшен, приключение, RPG (ролевая игра)

Дата выхода: 23 января

Поддержка русского языка: —

Доступные платформы: PS4, Xbox One

Первое серьёзное дополнение к Kingdom Hearts III покажет одно из центральных событий оригинальной игры — битву на Кладбище Ключ-клинков (Keyblade Graveyard) — с другой стороны. Пытаясь докопаться до правды, Сора заглянет в сердце каждого из семи Хранителей Света и увидит мир их глазами.

Дополнение привнесет в Kingdom Hearts III новые Ключ-клинки, нескольких «играбельных» протагонистов и 13 боссов. Re: Mind станет праздником для настоящих фанатов франшизы, однако новым игрокам стоит сначала ознакомиться с сюжетом (крайне запутанным и сложным для понимания) других игр Kingdom Hearts, хотя бы трёх основных номерных частей.

Warcraft III: Reforged

Жанр: Стратегия

Дата выхода: 28 января

Поддержка русского языка: есть

Доступные платформы: PC

Пожалуй, самая ожидаемая игра января (а может и всего 2020 года) для всех тех, кому знакомы фразы: «Нужно построить зиккурат!» и «За моего отца!». Blizzard решили не развивать серию Warcraft как стратегическую игру (что пока не представляется возможным из-за регулярного выхода аддонов к WoW), а сделать подарок всем фанатам Warcraft III. Reforged — это «та же самая игра», но с новой графикой, озвучкой, движком и несколькими дополнительными механиками. Для геймеров, не знакомых с серией, это отличный шанс приобщиться к франшизе, а для фанатов — подходящая возможность в очередной раз сразить Архимонда и захватить Ледяную Корону.

Тем не менее ждать Reforged стоит не столько ради сюжетной кампании, сколько ради мультиплеера и редактора карт. С выходом ремейка на новом движке вновь оживёт первая Dota и сотни (если не тысячи) пользовательских карт, которые со временем превратились в отдельные проекты и целые игровые франшизы. Гонки, шутеры, RPG, головоломки и симуляторы жизни — далеко не полный список тех игровых жанров, которые можно успешно воссоздать в редакторе Warcraft III.