



Иван Шилов ИА REGNUM УПЦ

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский Онуфрий встретился с детьми из Донбасса. Как сообщают церковные издания, УПЦ МП в Рождественские праздники, с 6 по 9 января, принимала в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» — линии соприкосновения в Донбассе (прифронтовые поселки Красногоровка, Зайцево, Майорское, Жованка, Пески-2 и Бахмутка). «Мы рады тому, что эти Божьи дети хотя бы на несколько дней покинули опасную зону и приехали в Лавру. Здесь они смогут побыть в атмосфере рождественских богослужений и увезти отсюда память о том, что есть в мире Божья любовь, что есть в людях Бог, добро и благодать. И добро победит», — прокомментировали событие в Почаевской лавре.

Организаторами повестки выступили советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо и лидер рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов. И уже обещано продолжение. «Дети Западной Украины из Киева, которые общались с детьми, приехавшими из Донбасса, уже поедут в ближайшее время, я надеюсь, в мирный Донбасс. Это будет, наверное, какая-то культурологическая акция, может быть, приедут артисты, может быть, приедут спортсмены. Обязательно с нами приедут дети. Для меня важно, конечно, что ядром и стержнем этого является Христос и Его Церковь», — подчеркнул Карамазов. «Это взаимопроникновение будет основой для нормальных отношений внутри страны», — заявил, в свою очередь, Сивохо. Продолжение акции одобрил митрополит Онуфрий. По его словам, «отправить группу детей с Западной Украины на Восток, чтобы они посмотрели, как там люди живут — думаю, это будет разумно и полезно. И это обогатит всех нас — и тех, кто здесь живет, и тех, кто живет на Западе, и кто живет на Востоке».

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Но речь идет не просто о гуманитарной акции. Выступая в эфире телеканала «112 Украина», советник секретаря СНБО сообщил, что «Церковь может выступить посредником в решении конфликта». Он отметил, что «Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Например, Святогорский монастырь (УПЦ МП) в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев». По мнению Сивохо, для достижения мира на Донбассе необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», и выполнение всех достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта. Ранее он анонсировал создание «национальной платформы примирения и единства», чтобы начать «поиск диалога на пути к миру». Ведь «большинство украинцев хотят именно этого, но воинственное меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику». Это ставит вопрос о том, какие Церкви и как именно проявили себя во время гражданского конфликта на Украине. Кто нес мир, а кто — меч.

И здесь проявляются определенные парадоксы. Начиная с 2014 года, когда разгорелась война в Донбассе, о необходимости мирного урегулирования без предварительных условий постоянно говорила УПЦ МП, а также два внешних центра — Московский патриархат и Святой престол. В этом контексте Украинская православная церковь и Русская православная церковь действовали в унисон. Ватикан изначально оказался в более сложной обстановке. Общины латинского прихода заметно проигрывают по численности Украинской греко-католической церкви, особенно на Востоке, отчего «латиняне» на местном уровне сами по себе не могли существенно влиять на ситуацию. Помимо того, украинские униаты в отношении конфликта заняли весьма радикальную позицию, даже воинственную, в ряде случаев не стесняясь открыто критиковать Святой престол и папу Римского Франциска за его призывы о мире и квалификации происходящего как гражданской войны. Отчего Ватикан начала действовать напрямую, используя не только церковные ресурсы (можно вспомнить гуманитарную акцию «Папа для Украины»), но и потенциал града-государства. В частности, апостольский нунций на Украине стал единственным иностранным дипломатом, которому Киев разрешает посещать Донецк и Луганск.

Алтай ИА Красная Весна Въезд в Донецк

Вопрос в том, кому поверят люди Донецкой и Луганской народных республик, от кого они не ждут подвохов. Как заявил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, советник секретаря СНБО «пытается достучаться до пророссийских жителей Донбасса, озвучивая популярные среди них тезисы». По мнению Тизенгаузена, Сивохо — «коммуникатор между вроде как проукраинским правительством Зеленского и жителями Донбасса… Естественно, его слова проукраинской частью Facebook не воспринимаются. Но у него задача другая — там наладить отношения. Он свою задачу выполняет, несмотря на то, что так неоднозначно воспринимается. Политтехнологически очень неплохой ход». Конечно, это не нравится тем, кто воспринимает «религиозный вопрос» как средство поляризовать общество. Очевидно, что эта часть украинского политикума рассчитывает и дальше эксплуатировать существующий церковный раздрай на Украине, рассчитывая, что он будет подпитывать «политическую войну» и наоборот по принципу сообщающихся сосудов.

УПЦ МП, тем не менее, свой ход сделала. Поддержат ли ее остальные Церкви на Украине? Как отреагируют украинские греко-католики? Что будет делать новосозданная Православная церковь Украины, ориентирующая на Константинополь, который, кстати, в отличие от Московского патриархата и Святого престола, насколько мы помним, хранит молчание и не озвучивает своего видения урегулирования в Донбассе? Ждем ответов.