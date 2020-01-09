В Японии необычайно резко критикуют авантюризм Трампа
Безрассудное убийство по личному приказу президента США Дональда Трампа весьма популярного в Иране и широко известного в других странах Ближнего Востока командующего специальными силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей революции (КСИР) генерала Сулеймани создало чреватую войной небывалую напряженность в регионе. Верховный правитель страны атолла Хаменеи пообещал США «беспощадную месть».
Одна из центральных газет Японии «Асахи симбун», не скрывая серьезной озабоченности, пишет в редакционной статье:
При этом газета прямо указывает, что «непосредственной причиной кризиса стали очередные необдуманные действия Америки».
«Асахисимбун» не принимает неуклюжие объяснения Вашингтона неспровоцированного убийства иранского генерала:
Припоминает газета Трампу и его односторонний и необоснованный выход из ядерной сделки с Ираном и возобновление экономических санкций против этой страны. «С этого и началось обострение и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Последние действия США еще больше осложнили их, и в одночасье довели ситуацию на всем Ближнем Востоке до глубокого кризиса», — утверждает японская газета. При этом указывается на то, что своим решением послать на Ближний Восток дополнительный военный контингент в 3500 солдат, США сами разжигают антиамериканские страсти, бушующие в регионе.
Очевидно, что затеянная Трампом опасная авантюра используется им для отвлечения внимания от инициированной демократами в Конгрессе США процедуры импичмента в отношении действующего президента. Соглашается с этим и японская газета: «Многие наблюдатели считают, что действия Трампа — это попытка отвлечь внимание избирателей на предстоящих осенью в США президентских выборах от проблемы собственного импичмента. Как бы ни обстояло дело в реальности, нельзя еще раз не испытать тягостного чувства от того, что такая личность, как Трамп является не только президентом, но и верховным главнокомандующим американскими вооруженными силами».
Особое беспокойство высказывают японцы в связи с принятым в декабре 2019 года решением премьера Синдзо Абэ и его кабинета без утверждения парламентом направить в район Ближнего Востока японские военные самолеты и корабли. Делается это в рамках навязанного правящим парламентским большинством правящей партии во главе с Абэ антиконституционного закона, впервые в послевоенной Японии позволяющего использовать вооруженные силы страны за рубежом. Как сообщают, самолеты японских «сил самообороны» должны отправиться на Ближний Восток уже 11 января, а корабли в первой декаде февраля.
В связи с этими замыслами стремящегося конституционно узаконить «силы самообороны» кабинета Абэ «Асахи симбун» выражает немалое беспокойство по поводу появления в столь «горячей точке» контингента японских вооруженных сил: «Официально Япония действует вне военной коалиции, возглавляемой США. Но не вызовет никакого удивления, если антиамериканские силы в регионе отождествят японский воинский контингент с американскими вооруженными силами».
И прямо указывает:
Обращает внимание ранее небывало резкая критика японских СМИ в адрес сюзерена и старшего партнера по военному союзу. Японцы явно не желают становиться заложниками авантюрной военной политики Трампа и требуют от собственного правительства отмежеваться от провоцирующего войну курса Белого дома.