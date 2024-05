Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство командира иранской бригады «Аль-Кодс» генерал-майора Касема Сулеймани отметила: «Мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица, без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По ее словам, «это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость». Действительно, по оценке многих экспертов, «ликвидация Сулеймани является новым уровнем по сравнению с другими ликвидациями, которые были событиями из разряда «сведения счетов». В то же время, если исходить из используемой Израилем практики точечных ликвидаций главарей террористических группировок, то к такому методу прибегают только в крайних ситуациях с целью упредить какой-то нежелательный ход событий. Возникла ли такая ситуация в отношении Сулеймани, говорить сложно. В западных, в частности в американских СМИ, на сей счет появляется очень противоречивая информация, что требует специального анализа.

Сразу бросается в глаза характеристика ВВС генерала Сулеймани как «самого эффективного сотрудника военной разведки в регионе», который «был правой рукой верховного лидера Ирана Али Хаменеи». Но нам неизвестно ни одно лицо, будь то руководитель или иное высокопоставленное лицо спецслужб стран Ближнего Востока, образ которого подавался в западных СМИ иначе, чем на уровне какой-нибудь «голливудской звезды». «Для шиитов Ближнего Востока он был Джеймсом Бондом, Эрвином Роммелем и леди Гагой в одном лице», — писал о Сулеймани бывший сотрудник ЦРУ Кеннет Поллак. Иранский генерал подавался в качестве ключевого фактора влияния Тегерана в регионе, особенно в Ираке и Сирии. Наверное, так оно и было. Однако для военного разведчика такой имидж является оперативной аномалией.

Farsi.khamenei.ir Али Хаменеи и Касем Сулеймани

Не все ясно и с тем, как Трамп принимал решение о ликвидации Сулеймани. Как пишет The Times, это произошло во Флориде, где отдыхал президент США. Будто бы Трамп захотел использовать так называемую взрывную технологию, нанося удар по человеку с образом «народного героя и революционера-освободителя», понимая, что такой драматический акт вызовет огромный резонанс не только в Иране и на всем Ближнем Востоке. В связи с этим The New York Times утверждает, что Пентагон, проводя операцию по указанию Трампа, не считал ее в таком варианте «разумным», а доводы о том, что Сулеймани планировал ряд атак на американских военных и дипломатов в Багдаде, сочли неубедительными. В разведданных о ситуации на Ближнем Востоке указывалось, что «в поездках Сулеймани и его подразделения «Аль Кудс» в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного».

Есть и другие детали. За более жесткую политику по отношению к Ирану выступали государственный секретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майк Пенс. Согласно версии The Washington Post, именно Помпео «на протяжении нескольких месяцев уговаривал Трампа провести операцию по ликвидации Сулеймани», связывая ее с перспективой хозяина Белого дома «остаться в президентском кресле». При этом четко обозначались и возможные риски: начало новой войны на Ближнем Востоке, ответные действия Тегерана, приостановка борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), закрытие дипломатических возможностей сдерживания иранской ядерной программы, негативная реакция Ирака. Кстати, последнее уже сработало — иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

Сейчас Пентагон заявляет, что «слова Помпео о неминуемой и прямой угрозе были завышены». Но дело сделано. По словам Помпео, «мы убрали плохого парня с поля боя, и я горд в связи с теми усилиями, которые предпринял президент Трамп». При этом госсекретарь развил большую активность, звонил в Россию, Германию, Великобританию и Китай, квалифицируя спецоперацию как «меру обороны». Однако убийство генерала Сулеймани преследовало определенные цели: как минимум сорвать возможные договоренности между США и Ираном по ядерной программе, как максимум —попытаться затащить Тегеран в большую войну. Первая цель достигнута. Со второй существует немало серьезных проблем, ведь раньше казалось, что Трамп не рискнет развязать горячую войну в момент приближающихся президентских выборов.

U.S. Department of State Майк Помпео и Дональд Трамп

Но сейчас он может сам ее получить. В частности — в Ираке. Парадокс в том, что американцы собственными руками привели к власти в Багдаде шиитские организации и группировки проиранской ориентации. Впервые в истории арабская страна оказалась под властью шиитов. «Арабская весна» на Ближнем Востоке, в которой американцы принимали активное участие, позволила Тегерану создать «шиитскую дугу» или «шиитский полумесяц», то есть союз государств с преобладающим или многочисленным шиитским населением против суннитско-ваххабитского альянса, опирающегося на США и Запад. Это относительно новая, но пока устойчивая геополитическая реальность в регионе. Не стоит забывать, что шииты в арабском мире больше склонны идентифицировать себя прежде шиитами, а уже потом арабами, тогда как арабы-сунниты ставят выше свою арабскую идентичность.

Опасность в том, что нынешняя гражданская война в Ираке может перерасти в более масштабную версию ирано-иракской войны 1980−1988 годов с охватом чуть ли не всего региона. Так что Трамп может получить конфликт в ситуации, когда Турция, как партнер по НАТО, будет дистанцироваться, а потрепанные «арабской весной» страны уйдут в глухую оборону, сторонясь и Израиля. Ближний Восток действительно перерождается, но по совершенно иной, неамериканской формуле. О причинах и обстоятельствах, спровоцировавших неожиданную эскалацию ситуации, кульминацией которой стало убийство Сулеймани, станет известно нескоро. Палата представителей США уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия Трампа в отношении Ирана. В ней подчеркивается традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента. Говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Демократы опасаются, что Соединенные Штаты могут оказаться вовлеченными в операцию по свержению режима, которую они предприняли в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011 году, окажутся втянутыми на долгие годы в еще один ближневосточный конфликт. Анонимы из Белого дома сливают в прессу детали распрей в окружении президента по иранской политике, провоцируют его совершать ошибки. По всем признакам, в Вашингтоне начинает раскручиваться многоходовая интрига, выкручиваться из которой придется именно Трампу. Да и в Иране в феврале должны состояться парламентские выборы. Ожидается, что победу на них будут праздновать сторонники жесткого курса, а у правительства и президента Хасана Рухани сузится поле для маневра. Одним словом, раскручивается многоходовая острая политическая и геополитическая интрига с самыми невероятными последствиями.