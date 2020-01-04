



Притча о неверном управителе. Маринус ван Реймерсвале, около 1540

В субботу, 4 января, на литургии читается Евангелие от Луки, глава шестнадцатая:

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца́ ваши, ибо что высоко у людей, то́ мерзость пред Богом» (Лк 16:10−15).

В невозможности служить двум господам речь идет не столько о нехватке времени на то, чтобы обслужить обоих, но о разных запросах этих двух господ, радение о которых должно требовать полноценной отдачи. Хороший слуга должен жить интересами своего господина, это подразумевается, но если интересы «двух господ» прямо противоположны, взаимоисключаемы даже, то слуге придется сделать выбор. Прежде мы уже говорили, что «маммона», упомянутая и здесь дважды, это не столько «богатство» (так обычно переводят и объясняют), сколько деловые отношения, сам миропорядок, построенный и держащийся на правилах, не только благоприятных для утверждения людского неравенства, но и оправдывающих угнетение и жестокость.

Цитируемый сегодня отрывок идет сразу вслед притчи о нерадивом и догадливом управителе, продолжая и разворачивая ее содержание. Но тут, в продолжении, многое кажется непонятным. И даже противоречивым. С одной стороны, Иисус в притче призывает: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» (буквально «маммоной ( μαμωνα ) неправедной»). С другой, говорит: «Если вы в неправедном богатстве (снова — неправедной маммоне: αδίκω̣ μαμωνα̣ϋ ) не были верны, кто поверит вам истинное?» Ведь в неправедной маммоне «нерадивый домоуправитель» верен господину не был. В растратах был уличен. Но кому же он был верен?

Эвелин де Морган. Поклонение Мамоне

Притча начинается с того, что господину поступил донос: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Бедняга задергался, но, знаем мы из притчи, быстро сообразил, как из ситуации такой ему выкрутиться. Призвал всех должников господина своего и произвел реструктуризацию долгов. И тут имеет смысл вернуться к началу притчи, туда, где на управителя доносят как на растратчика и от него требуется отчет. Наш герой после доноса не уходит в лес вместе с господской кассой, а снова — подчеркнем это — устраивает очередную растрату, за которую его господин неожиданно хвалит: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Из чего можно сделать вывод, что и прежние его растраты были такого же рода.

То есть не себе он господское добро по карманам распихивал, как обычно это управители делают, а облегчал бремя должников. Так же очевидно, что не очень-то он это и утаивал, поскольку, следует полагать, бумаги все были в исправности, все вошло в требуемый отчет. То есть он честно отчитался в том, чем тут все время в имении занимался. Долги списывал у всей окрестной голодрани. Итак, интересы этой голодрани управитель поставил выше интересов господина, это уже ясно, и отсюда же ясно продолжение слов Христа: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне». Не очень-то наш управитель и хотел служить маммоне, считать нормой сложившиеся деловые отношения, при которых одни богатеют за счет других, за счет того, что те вечно оказываются у них в должниках.

Андрей Миронов. Притча о неверном управителе. 2012

Господин, надо заметить, тоже оказался не жлобом. Непомерные долги беднота все равно не выплатит, только еще больше будет впадать в нищету и все кругом увянет, так что забота о социально незащищенных слоях населения, как сейчас это называют, показалась ему разумной. Притча эта довольно тонкая, имеет не только обличительный характер, но и содержит в своей интонации призыв поступать, как тот управитель. Даже живя в этом мире, где все человеческие отношения построены на приобретении себе благ за счет кого-либо, можно обращать эту «маммону неправедную» в служение людям. Не робингудствуя с шашкой наголо, грабя награбленное, а в рамках закона.

Фарисеи посмеялись над таким предложением, да и разошлись, полагая, что праведность по законам мира вполне соответствует праведности перед Богом, на что Иисус констатировал: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца́ ваши, ибо что высоко у людей, то́ мерзость пред Богом». Способность «успешно управляться с делами» считается у людей важной. Несомненно, люди жизнь свою кладут на то, чтобы добиться высокого статуса, значительного положения в обществе, достигаемого обычно известно каким путем. Из сказанного в притче, из сегодняшних слов Христа, подытоживающих притчу, следует и еще одна мысль, актуальная для нашей сегодняшней Церкви, ее состоявшихся духовных практик. Но мы ее разберем несколько позже.