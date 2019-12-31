На днях российские СМИ распространили информацию о выводах аналитиков Всемирного Банка (ВБ), сделанных на основе анализа текущих экономических тенденций в нескольких десятках государств. Так вот, по их данным, приближается новый кризис, не похожий на все предыдущие, который превзойдет их все по разрушительным последствиям. Главной причиной начала кризиса эксперты ВБ называют стремительный рост долговой нагрузки в мире, причем как в частном, так и государственном секторе. Напомним, в России 11 лет назад кризис начался именно как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерным объемом заемных средств. Глобальный же кризис, затронувший мировую экономику, пришел из США, где разразился ипотечный кризис.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Эксперты ВБ не первые, кто настаивает на том, что на этот раз кризис придет из Китая. Ранее об этом говорили и представители Международного валютного фонда. В принципе, нет ничего удивительного в том, что оба этих международных института дают почти идентичные прогнозы, по сути формирующие мнение у инвесторов, в том числе других государств, играющее против китайской экономики, а не американской, снижая привлекательность поднебесной для инвестиций.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Как указывало издание РИА, по расчетам международных экспертов объем мирового долга уже достиг 246 триллионов долларов, что является абсолютным рекордом. Размер долга более чем в три раза превышает глобальный ВВП. Интересно, что опасения экспертов вызывают непогашенные обязательства развивающихся стран, а не, например, одной из самых развитых экономик планеты — США. Что позволяет экспертам уходить от темы кризиса, который может разразиться именно в США, а не Китае???

Эксперты считают так: соотношение долга развивающихся стран к ВВП за период с 2010 по 2018 год выросло более чем наполовину — до 168 процентов. Эти темпы гораздо быстрее, чем, например, во время латиноамериканского кризиса. Как указывал ранее МВФ, именно страны с формирующимися рынками внесли наибольший вклад в увеличение глобального долга. Самый высокий относительный рост зафиксирован в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане. Причем значительная часть приходится на корпоративный сектор, почти догнавший по долгам совокупный ВВП тридцати развивающихся стран — 92,6 процента. Но главным генератором нового долга, по мнению экспертов, был Китай — с 2010 года соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255 процентов, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов.

Между тем обратим внимание, что долг США в феврале этого года, по данным Минфина США, уже превысил 22 трлн долларов. Почему сей факт не беспокоит международных экспертов, во всяком случае, они делают вид, что госдолг Китая представляет миру куда более серьезную опасность, чем американский, несмотря на его превосходство размеров?

Собственно, мы видим, что эксперты ориентируются на такой традиционный американский маркер для определения состояния здоровья экономики, как ВВП. Да, объем госдолга США выше на 2 трлн долларов долга Китая, но от общего ВВП США американский долг составляет 110%, тогда как китайский, по данным ВБ, равен 255% от ВВП.

AgnosticPreachersKid Федеральная резервная система США

Между тем уже многие экономисты обратили внимание на то, что ориентиры на ВВП и инфляцию не самые верные показатели здоровья экономики. Более того, китайцам есть куда еще снижать ключевую ставку для развития экономики, у американцев эти возможности исчерпаны. Кроме того, Дональд Трамп намерен вернуть производства в родную гавань — в США, а для этого ему не нужен сильный доллар. При этом и сам госдолг США ничем не обеспечен, и обслуживать его, тем более его рост, становится дороже. Обслуживание госдолга размером в 22,01 трлн долларов обходится сегодня США в 1 млрд долларов в день. Не ровен час или день и нагрянет в США дефолт. Думается, не зря в этом году Минфин РФ вновь прикупил госдолг США, так сказать, решил помочь.

Главным кредитором США является Китай. Вторым крупнейшим кредитором США является Япония, у которой соотношение госдолга к ВВП немногим ниже Китая. И вот, если в США случится дефолт, то экономикам этих стран придется несладко. Но об этой причине МВФ и ВБ не говорят, тем более вслух!