Год 2019-й для голливудского кино не стал переломным, как то возопили многие. Однако, возможно, при определённом стечении обстоятельств, он принесёт для западного масскульта важнейшие перемены.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США — Канада Улыбка

Долго, очень долго фабрика грёз закидывала нам истории о «сирых и убогих» самых разных мастей, об «унижённых и оскорблённых» всевозможных ориентаций. Кто только не побывал в качестве главных героев «премиального кино» — и геи, ставшие отцами-одиночками, и трансгендеры-афроамериканцы, больные СПИДом, и даже несчастные, влюбившиеся в амфибию.

Параллельно с диктатом меньшинств феминизм утверждался как основная неформальная религия Запада. Ясно, что декларировалось это через кино. Больше нет героев-мужчин — теперь за весь эпос отвечают женщины. Они управляют процессом, они же спасают мир.

Цитата из к/ф «Англы Чарли». Реж. Элизабет Бэнкс. 2019. США Перед дракой

Есть и ещё одна важная конфликтная составляющая — это засилье комиксов в кино. Когда вместо реальных героев представляются туповатые супергерои, не имеющие ничего общего с фактической жизнью. Так обществу внушается мысль о том, что совершить подвиг невозможно, — данной чести удостоены лишь те, кем обычные люди никогда стать не смогут.

Все эти идиотические установки дошли до абсурда в голливудском кино. Толерантность, фэнтезийность, инфантильность и прочие еретические атрибуты настолько извратили фильмы, что их стало банально неинтересно смотреть. Забавно, к слову, когда те же люди, которые превращают голливудский синематограф в социополитическую агитку, размышляют о том, как плохо, как недостойно, когда искусство становится на службу диктатуре — в её политическом преломлении — зла. Ну-ну. Это стёб такой или реально бревна в своём глазу не замечают?..

Однако год 2019-й привнёс важные тенденции в голливудский кинематограф. Точнее, они, эти тенденции, проявлялись и ранее, но теперь, похоже, оформились окончательно.

Безусловно, в 2019-м хватало и идиотического «либерального» кино. Под «либеральным» тут надо понимать не либерализм в его классической трактовке, конечно, а тот набор догм и правил, которые исповедуют современные либералы, на деле являющиеся неофашистами. Мы опять увидели феминистические неприкрытые манифесты. Или прикрытые минимально. Например, в новом провальном «Терминаторе», где создатели отменили спасение мира белым мужчиной (Коннором), а доверили столь важную миссию мексиканской девушке. Это, кстати, тоже тренд года — миграционная атака как фетиш.

Сконцентрировала сие феминистическое буйство Элизабет Бэнкс. Она не только сняла совершенно бездарный — как по смыслам, так и по качеству — фильм «Ангелы Чарли», где фальшивая маскулинность и шовинистичность героинь просто зашкаливает, но и объявила провал данного бреда тем, что «мужчины не хотят смотреть на сильных женщин». Она бы могла добавить — «особенно, если это плохо снято», но, конечно же, не добавила.

Да, либерального (помним, что речь не об истинном либерализме) голливудского мусора в 2019-м хватало. Однако главным стало кино, возвращающее зрителя к временам, когда трава была зеленее, а люди ещё чтили своих дедов и отцов. Наиболее показательна здесь новая — блестящая — работа Тарантино «Однажды в… Голливуде». Фактически Квентин показал, что «дивный новый мир» не только не работает, но и пожирает самого себя, а заодно и всех своих жителей, что убийцы учат убивать, а после страдают от рук свежих убийц — и выхода из этого морока беспамятства, насилия и потребительства нет. Симулякры обрели сатанинскую плоть и реально уничтожают мир.

Ничего нового, на самом деле, Тарантино не сказал, хотя его либеральные фанаты тут же возбудились — мол, предал нас Квентин. Но им, этим фанатам, хорошо бы вспомнить, за что, к примеру, бился боксёр Бутч в «Криминальном чтиве». Та история про отцовские часы, а? Дело ведь не в часах было, а в дани уважения отцу, памяти предков.

Цитата из к/ф «Однажды в Голливуде». Реж. Квентин Тарантино. 2019. США Леонардо ди Каприо, Брэд Питт и Аль Пачино

Брэд Питт, отлично сыгравший в картине Тарантино, снялся и ещё в одной консервативной ленте «К звёздам». Там тоже рассматривается тема памяти, преемственности, сохранения рода. Не слишком убедительное кино, но мощно говорящее об идентичности, а именно этого слова, понятия боится тоталитарная матрица, форматирующая нынешние поколения.

Верхом же консервативного реванша (именно так) можно назвать работу Мартина Скорсезе «Ирландец», собравшую Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши в одной ленте и ставшую, безусловно, главным событием года. Скорсезе уже снимал немало историй о насилии и жестокости в мире, где «успех слишком много значит между людьми» (Достоевский) и «падающего толкни» (Ницше). При этом раньше режиссёр воспевал убийц, но теперь лишил их всякого ореола романтизма, показав маленькими больными несчастными людьми, приходящими в итоге к презрению со стороны близких и гнетущему эсхатологическому одиночеству. По сути, Скорсезе снял вовсе не криминальную эпопею, а христианскую проповедь.

И всё же главным фильмом этого года можно и нужно признать «Джокера». Делая это, впрочем, стоит отметить не великие смыслы данного фильма, не блестящую работу режиссёра или оператора (с точки зрения профессионализма восхищения заслуживает лишь исполнитель главной роли — Хоакин Феникс), а то, что Голливуд, наконец, реализовал своё главное давнее желание — теперь он открыто оправдывает не только «униженных и оскорблённых», «калечных и убогих», но и их тупую месть, приводящую к чудовищным и бессмысленным преступлениям.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США — Канада Танец Джокера

Фактически через фильм «Джокер» зрителю говорят: ты ничего не стоишь, ты убог, ты бездарен, но ничего — возьми нож, автомат, пистолет и отомсти всем за собственную неполноценность. Люди больше не должны развиваться, становиться лучше, нет. И у Бога они не должны просить сил и прощения. Теперь они сами боги, вот только без особых способностей, мозгов и чего-либо ещё, необходимого для нормальной жизни. Она ведь такая, а не люди, хотя на деле — всё совсем наоборот.

«Джокер» окончательно закрепил простой тезис: патология есть спасение — и для торжества в больном мире не надо ничего, кроме, собственно, самой болезни. Это, по сути, старая новая песня/фильм о тех же «гомосексуальных афроамериканцах, больных СПИДом» — только теперь они не просят о милосердии, а хотят убивать, насиловать и резать, чтобы через великий бунт подчинить себе мир, окончательно превратив его в больницу для умалишённых.