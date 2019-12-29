В интервью РИА Новости японский эксперт по России, профессор университета Цукуба политолог Ицуро Накамура высказался за то, что, если страны «семерки» решат вернуть Россию в группу, то встреча в формате G8 должна пройти именно в России — в Москве, Петербурге или Сочи.

Знамя Красной Армии

«Страны «семерки» зашли в тупик, обнаружив, что без России невозможно решить ряд ключевых проблем. То, что сейчас и в Европе, и в Азии проблем становится все больше, повышает роль России и ее влияние. Но возвращение России в «большую восьмерку» не просто. Ведь это страны «семерки» отказались от участия России в 2014 году. Так что теперь лидеры этих стран должны сначала нанести визит в Россию. Потому что много проблем между Россией и каждой из этих стран. И сам саммит «восьмерки» должен пройти именно в России, если Россию возвращают. А даже, может быть, и всегда проходить в России, в Москве и в Петербурге или в Сочи», — цитирует эксперта агентство.

Однако при этом, на взгляд автора этих строк, профессор Накамура излишне оптимистично прогнозирует съезд в Москву на празднование Дня Победы, 9 мая, лидеров ведущих держав. Отметив, что «очень важно празднование Победы в Великой Отечественной войне в мае будущего года», он подчеркнул: «На празднование может приехать президент Трамп. Глава КНР тоже поедет в Москву… Это меняет картину мировой политики. Это уже не G8, а другой формат, в котором лидирующая роль принадлежит России и Путину».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уже пригласил президента США Дональда Трампа принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве во время встречи лидеров двух стран, которая состоялась летом нынешнего года в японской Осаке, на полях саммита «Группы двадцати». Американский президент в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.

Но посол США в Москве призвал не спешить с ожиданием ответа. Он сказал, что «американский лидер считает отношения с Москвой приоритетными и полагает важным держать каналы коммуникации открытыми». «Он с самого начала сказал, что хотел бы улучшить их, — отметил Хантсман. — И решение «о визите в РФ для участия в памятных мероприятиях в Москве 9 мая будет принято им в свое время. Давайте подождем».

При этом американский посол счел необходимым «напомнить», что визит президента России Владимира Путина в Вашингтон был отменен в первой половине 2019 года из-за инцидента в Керченском проливе. «Не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», — добавил Хантсман. Трудно избежать впечатления, что при этом посол как бы давал понять, что решение участвовать президенту США в торжествах 9 мая или нет, будет зависеть от поведения Москвы. Это как отец говорит сыну в ответ на его просьбу купить велосипед: «Посмотрим на твое поведение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

И вообще, нескрываемое желание российских властей непременно добиться участия на параде 9 мая как можно больше лидеров стран НАТО может сыграть, что называется, злую шутку. Это, когда эти лидеры будут намекать на свое участие в праздновании в Москве Дня Победы, а затем в последний момент под каким-то надуманным предлогом заявлять о своем отказе приехать.

Симптомом такой вероятности явилось «предупреждение», казалось бы, дружественно относящегося к нашей стране президента Чехии Милоша Земана, взявшегося открыто шантажировать своего российского коллегу угрозой отказаться присутствовать на Дне Победы в Москве.

Достойную отповедь Земану и иже с ним, считаю, дал мой товарищ по отстаиванию интересов нашей Родины, дипломат, пламенный публицист Михаил Демурин. Еще раз приведу его справедливо гневные слова:

«Я не скажу за всю Россию, это должен сделать наш президент (хотя я бы лично за такой закидон приглашение чешскому президенту на 9 мая отозвал), но как русский человек скажу: чехи, не сметь играть игры вокруг нашего святого дня 9 мая! …Играть игры вокруг 9 мая и другим приглашённым не советую. Нам, рядовым гражданам России, эти официальные приглашённые на празднике 9 мая не нужны. Для нас это особенный праздник — со слезами на глазах. Это наш личный, искренний праздник. Духовных наследников боевых товарищей наших отцов и дедов — да, рады будем видеть. А политическим игрунам — от ворот поворот».

Что касается лично меня, то предпочел бы видеть на праздничных трибунах не фарисейски улыбающихся «наших партнеров» по НАТО, а политиков, действительно дорожащих одержанной Победой и признающих решающий вклад в ее достижение советского солдата и всего народа СССР. Таких, как лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын и другие политики, для которых торжества в Москве — не политическая игра, а триумф спасших человечество сил добра в борьбе с коричневой чумой нацизма, фашизма и милитаризма.