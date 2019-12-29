



Правительство Грузии На переговорах с грузинским премьером

Государственный секретарь Святого престола («премьер-министр» Ватикана) кардинал Пьетро Паролин посещает в эти дни Грузию. Его сопровождают апостольский нунций в Грузии архиепископ Хосе Авелино Беттенкур и курирующий в государственном секретариате Святого престола постсоветское пространство монсеньор Висвальдас Кульбокас. В рамках трехдневного визита 28−30 декабря у госсекретаря запланированы встречи как с руководством страны, так и с духовенством Грузинской православной церкви.

Паролин в Грузии оказался впервые. Но эту республику нынешняя администрация Святого престола, похоже, выделяет среди трех государств Закавказья. Осенью 2016 года в Грузии с двухдневным визитом гостил папа Римский Франциск. Спустя два года с трехдневным визитом здесь побывал секретарь Святого престола по отношениям с государствами («министр иностранных дел» Ватикана) архиепископ Пол Галлахер. А за месяц до визита госсекретаря понтифик, как подчеркивает католический портал ACI Stampa, который «никогда не скрывал своей особой любви к Илии (предстоятелю Грузинской православной церкви — С.С.)», передал патриарху «через апостольского нунция письмо, в котором выразил надежду на его присутствие в Ватикане спустя 40 лет после его первого исторического визита». Такой интенсивностью контактов с Римской курией ни Армения, ни Азербайджан похвастаться не могут. Так что можно согласиться с теми католическими изданиями, которые считают, что «путешествие кардинала Паролина демонстрирует большое внимание Святого престола» к Грузии. Но с чем оно связано?

Osservatore Пьетро Паролин

Еще во время визита в республику папы Франциска The Associated Press заявляло, что Грузия имеет геополитические амбиции, желая, помимо вступления в Европейский союз, также войти в НАТО, поэтому посещение страны Франциском «в настоящее время рассматривается в Тбилиси как попытка правительства завоевать союзников среди католических стран Европы». Этим же агентство, со ссылкой на грузинских аналитиков, объясняло «необычно миролюбивое настроение» грузинского патриарха Илии II, который приехал встретить папу в аэропорту Тбилиси. Евроинтеграционные мотивы звучали и сейчас, во время встречи Паролина с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Как сообщается на сайте грузинского правительства, «переговоры были сосредоточены на процессе европейской интеграции Грузии, который, по словам премьер-министра, является краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии и неизменным выбором грузинского народа. Были отмечены проводимые реформы в Грузии». В свою очередь представитель Святого престола, информирует католический портал Il sismografo, «положительно оценил эту перспективу», предложив поддержку Ватикана в деле сотрудничества и установления мира.

Такая помощь Тбилиси была бы кстати. Ведь «процесс европейской интеграции» закавказских республик перестал получать поддержку в самом ЕС. Недавно об этом открыто заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение? А какие-то результаты имеются? — задался он вопросом в интервью четырем крупным телеканалам страны, посвященном итогам 2019 года. — Нет. Это ведь большая несправедливость. Начиная с 2000 года ряд стран бывшего социалистического блока вошли в ЕС, а они сильнее, развиты больше, чем Турция? Почему они вошли в ЕС, а Турция нет? Вопрос риторический. Только потому, что Турция — мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае примут ли туда Азербайджан? Нет». Конечно, можно сказать, что Грузия — это совсем другое дело: в отличие от мусульманского Азербайджана, она является страной с древней христианской традицией, любит вспоминать о своих связях с Римской империей. Но нужно ли Европе еще одно государство с серьезными конфликтами — большой вопрос.

Тбилиси в ходе визитов представителей Святого престола старается подчеркивать их «поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии». Так, кардинала Паролина, пишут грузинские издания, отвезли к «административной границе, отделяющей Цхинвальский регион от остальной части Грузии». В поездке его сопровождали государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава). После госсекретарю показали поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда — это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», — заявила Цихелашвили. Она также выразила уверенность, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.

Gov.ge Пьетро Паролин и Георгий Гахария

Если говорить о последнем, то гуманитарная помощь — это то, чем Ватикан занимается. Причем, не только в Грузии. Благотворительную работу Святой престол активно ведет в Донбассе. Но он не делает различий между людьми, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках и которые остались в контролируемых украинским правительством районах. Между тем во время встречи госсекретаря с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе последний, как говорится на сайте законодательного органа, обратил внимание Паролина «на ситуацию в оккупированных регионах Грузии» и заявил, что «оккупация угрожает христианскому наследию в Абхазии и Цхинвали». Это — неприкрытая попытка конвертировать гуманитарные вопросы, важные для Святого престола, в политические. Между тем в решении аналогического украинского кризиса позиция Ватикана заключается в том, чтобы приветствовать любые миротворческие решения, в том числе предполагающие диалог всех сторон конфликта без исключения.