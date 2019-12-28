«Иран — это остров стабильности в одном из самых неспокойных регионов мира», — заявил однажды бывший президент США Джимми Картер, обедая со своим иранским коллегой шахом Мохаммедом Резой Пехлеви. Однако в момент, когда оба лидера пировали, среди граждан Ирана нарастало недовольство. Спустя год, в 1979 году, Пехлеви свергли, а к власти пришли муллы во главе с великим аятоллой Рухоллой Хомейни. Оказалось, что Иран не так стабилен, как казалось. С тех пор Иран превратился в источник проблем в регионе, говорится в статье издания The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

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Лишь немногие американские шпионы, если вообще такие были, могли предположить, что в 1979 году в Иране произойдет революция. Всего несколько лет назад многие даже представить себе не могли, что Соединенные Штаты и Иран окажутся на грани войны в 2019 году. В июне 2019 года президент США Дональд Трамп чуть не отдал приказ о бомбардировке Ирана, который напал на коммерческое судно и сбил американский беспилотник. В сентябре о возможной войне стали говорить чаще, после того как саудовские нефтяные объекты подверглись атаке. Риск тотального конфликта навис над 2020 годом.

Цитата из видео YouTube Пожар на НПЗ в Абкайке

На заднем плане этой мрачной картины находится решение Трампа, принятое в 2018 году, о выводе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного при администрации бывшего президента США Барака Обамы, которое позволило ограничить иранскую ядерную программу в обмен на экономическую помощь. Президент говорит, что стремится получить новое соглашение, которое также позволило бы ограничить иранскую ракетную программу и вмешательство Тегерана в регион. Администрация Трампа проводила политику «максимального давления», задействовав экономические санкции против Тегерана в надежде заставить его сесть за стол переговоров или спровоцировать в стране новую революцию. Однако данная политика лишь укрепила позиции иранских сторонников жесткой линии и усилила их недоверие к США.

Официальные лица США делают ставку на то, что Иран достигнет критической точки в 2020 году или вскоре после этого. Санкции отрезали Иран от мировой экономики. Экспорт иранской нефти близок к нулю, поскольку США угрожают санкциями потенциальным покупателям. Возникшие экономические трудности привели к протестам. Но Иран не сломлен, считают американские аналитики. Эксперты указывают на то, что у Ирана достаточно иностранных резервов, которых хватит на два года. «Экономика сопротивления» Ирана была построена таким образом, чтобы противостоять внешнему давлению. Эта экономика справлялась с санкциями и прежде.

Иранский режим не рухнет в 2020 году. Скорее всего, Тегеран перезапустит большую часть своей ядерной программы, которая была остановлена в рамках ядерного соглашения. И, как загнанное в угол животное, он набросится на регион. В условиях сокращения объемов торговли Ирану особо нечего терять, поэтому он может создать проблемы в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и доверенные лица Ирана в Йемене и Ираке нанесут новые удары по региональным союзникам Соединенных Штатов. Иран продемонстрирует США, что он тоже умеет причинять боль.

Однако надежда все же остается. В Иране заявили, что Саудовская Аравия, его главный конкурент, обратилась к Тегерану через посредников. Эр-Рияд устал от своей военной кампании в Йемене, в котором саудовцы сражаются с поддерживаемыми Ираном хуситами. Есть вероятность того, что в конечном итоге будут достигнуты договоренности, которые пожат конец гуманитарной катастрофе в Йемене. Трамп также хочет пообщаться с лидерами Ирана, однако они ответили отказом, заявив, что Трампа интересует только «возможность сфотографироваться». Однако президент Ирана Хасан Рухани указал на возможность переговоров с Вашингтоном, если США отменят свои санкции. Рухани даже признал несовершенство ядерного соглашения.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

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Перед тем, как провести саммит в 2018 году, Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами. Затем, по словам Трампа, они «влюбились» друг в друга, хотя в конечном итоге и добились малого. Подобного изменения отношений нельзя исключать и в случае с США и Ираном, оно позволило бы отвлечь американских избирателей от внутренних проблем и поднять самооценку Трампа, и, возможно, позитивно повлияло бы на его предвыборную кампанию. Глава Белого дома мог бы даже согласиться на сделку, которая во многом походила бы на ядерное соглашение, с той лишь разницей, что там стояла бы подпись Трампа. Муллы, которые столкнулись с внутренним давлением, поступили бы глупо, если бы не позволили Рухани сесть за стол переговоров с Трампом.

Так почему же настоящий прорыв в отношениях между двумя странами маловероятен в 2020 году? Иранские сторонники жесткой линии сохранят свою враждебность по отношению к США. Американские ястребы из Республиканской партии вряд ли поддержат какую-либо сделку, которую согласился бы подписать Иран. Улучшение отношений и связанные с ним компромиссы не лишены рисков для обеих сторон. Но возможность сфотографироваться выглядит лучше, чем война.