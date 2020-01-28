«Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении — или даже полном выводе — американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа анализа глобальных развертываний, которые могут перетасовать тысячи военнослужащих по всему миру, по словам официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Обсуждение крупномасштабного вывода войск из Западной Африки включает в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников Reaper («Жнец») стоимостью $110 млн. в Нигере и прекращение помощи французским силам, сражающимся с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Обсуждения проистекают из стремления сократить количество миссий после 11 сентября, ведущих борьбу с террористическими группами, и вместо этого переориентировать приоритеты Пентагона на борьбу с так называемыми великими державами, такими как Россия и Китай.

Еще в ходе предвыборной кампании (первой) Дональд Трамп пообещал сократить присутствие Америки за границей, и довольно последовательно этого придерживался, хотя это оказалось куда сложнее, чем Трамп предполагал до прихода в Овальный кабинет. Во всех стратегических документах администрации, и в частности в Стратегии национальной обороны Пентагона, есть намерение перекроить контингенты, действующие за рубежом. Причина кроется в намерении Америки сосредоточиться на стратегическом противостоянии с Китаем и Россией, определенных Соединенными Штатами в качестве основных геополитических конкурентов. Уход из Сирии, оставивший поле в монопольном распоряжении Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а также заявления президента о сокращении активности в Афганистане и Ираке проистекают из этих задач.

Напомним, что именно планы Трампа по сокращению обязательств на Ближнем Востоке привели к тому, что тогдашний глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис подал в отставку год назад. Но теперь в этой роли Марк Эспер, который был выбран Трампом как раз по критерию безоговорочной поддержки военного переориентирования на противостояние России и Китаю. В октябре прошлого года на пресс-конференции в Кабуле Марк Эспер сообщил, что он попросил всех командующих территориальными командованиями армии США и командующих флотами определить пути перераспределения «времени, денег и людей для приоритетов, указанных в Стратегии национальной обороны: Китай номер один, номер два Россия», — конец цитаты.

Дональд Трамп и Марк Эспер

По понятным причинам эта позиция министра восторгов у глав территориальных командований не вызывает. Генерал Стивен Дж. Таунсенд, недавно возглавлявший АфриКом, неоднократно требовал дополнительных сил. Его коллега Кеннет МакКензи-младший из ЦентКом заявлял то же самое в отношении частей и подразделений, которые несут ответственность за защиту американских интересов примерно в двадцати странах от Африканского Рога до Центральной Азии. Улавливая тренд администрации, они мотивировали свои позиции линиями нового противостояния между США с одной стороны и Китаем и Россией — с другой. Если Таунсенд отметил растущую экономическую и военную экспансию Китая и России в Африку, Маккензи-младший объяснил, что ему приходится сталкиваться со все более напористым Ираном, ощущающим за спиной политическую поддержку Путина и экономическую (в форме стабильных покупок иранской нефти) председателя Си.

Еще одним возможным оппонентом Эспера, пока не заявившим свою позицию, может стать Майк Помпео, глава Госдепа. В ноябре он выступил с новой инициативой о партнерстве со странами Африки к югу от Сахары. Ну, и традиционно поднимут визг демократы в Конгрессе — просто «потому, что Трамп», тем более учитывая, что с Капитолием еще не консультировались по программе.

В настоящее время Соединенные Штаты держат около семи тысяч военнослужащих в Африке, в основном в регионе к югу от Сахары. Это отвечает прежней стратегии, делавшей акцент на борьбе с международным терроризмом, принятой после 11 сентября 2011 года. В Сомали 500 членов Специальных операций сражаются с джихадистской группировкой «Аль-Шабаб». В Западной Африке, между Нигером, Чадом и Мали, американцы обучают и помогают местным силам в борьбе против Боко Харам, и местных группировок, держащих франшизу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские солдаты

Франция тоже не в восторге от того, что, с ее точки зрения, американцы оставляют ее солдат в Африке единственными защитниками интересов «условного Запада».

Париж задействовал около 4500 солдат в операции «Бархане», которая началась в 2014 году с целью борьбы с джихадизмом в странах Сахеля, в основном в Мали, Нигере, Буркина-Фасо и Чаде, — территории, равной по площади целой Европе. Меньше месяца назад на приеме в Елисейском дворце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который «кушать подано!» не произнесет, не получив для этого утвержденный текст из Пентагона, обратился с просьбой к союзникам «сделать больше для стабильности и безопасности Сахеля». Как-то реагируя на антифранцузские настроения в регионе, возникшие как реакция на глухую пассивность и даже индифферентность французского контингента к непосредственному противостоянию террористам, а также, очевидно, зная о планах США свернуть базу беспилотников в регионе, Париж решил вооружить своих собственных дронов Reaper (увеличенный вариант RQ/MQ-1 Predator), также развернутых в Нигере, изменив их назначение из разведывательных в разведывательно-ударные. Однако у русских в Сирии были и остаются полностью, безусловно, преданные войска Асада на земле — и потому русские могут ограничиться ударами с воздуха. У французов на земле — раздраженные и крайне недовольные пятилетним отсутствием какой-либо реальной помощи генералы регулярных армий стран Сахеля, сотнями кладущие бойцов в столкновениях с исламистами и сепаратистами, и уже почти открыто зовущие русских военных «прийти и сделать, как в Сирии».

NATO North Atlantic Treaty Organization Встреча Эмманюэля Макрона и Йенса Столтенберга в Елисейском дворце, 28 ноября 2019 года

«Тамтамы-report» сознательно не затрагивали тему того, кто пришел и продолжает приходить на место уходящих американцев — вливаться в мутный поток трындящих о музыке Вагнера как-то не хочется, а отличить реальную информацию от бла-бла даже подготовленный читатель на таком уровне шума не в состоянии.

Но вот то, как русских военных зовут, — именно в Мали, да и в других странах Сахеля, тех же Нигере и Буркина-Фасо — рассказывали в деталях. И речь не о ЧВК, а о замещающих армейских контингентах.

Мы далеки от того, чтобы национально гордиться тем, что русских солдат зовут повоевать в Африке. Но мы также далеки от того, чтобы не замечать, что уход американцев и крайне вероятный полууход французов открывает для русских окно возможностей, которых у них не было в Африке с 70-х годов.

А Вагнер… Вагнер мне нравится. Но это для оперы или кино.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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