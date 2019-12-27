Прошлый год — 2018-й — для российского футбола можно назвать если не триумфальным (хотя нашлись и те, кто использовал подобный эпитет), то, без сомнения, успешным. Прежде всего, порадовала наша сборная, чья блестящая игра на чемпионате мира (не такая, впрочем, блестящая, как организация мундиаля) удостоилась самых лестных отзывов и сконцентрировалась в теперь уже бессмертном меме «нога Акифеева». Сейв Игоря был, и правда, хорош.

Алексей Колчин ИА REGNUM Конец игры

Год же нынешний оказался намного тоскливее и провальнее. Сборная, впрочем, играла на должном уровне, но при этом не решала каких-то сверхзадач. Она не участвовала в масштабных турнирах, а ровно и уверенно прошла отбор на финальную стадию чемпионата Европы-2020. Однако матчи нашей команды с Бельгией продемонстрировали реальный уровень дружины Станислава Черчесова — середняк.

Футболистом года стал Артём Дзюба. Да, в чемпионате России он смотрится достойно, но может ли быть иначе в турнире, зачищенном для торжества одного клуба — питерского «Зенита»? Интересно взглянуть, конечно, дабы опять же понять реальный уровень, на игру воспитанника и ненавистника «Спартака» в приличном европейском чемпионате. Подобные слухи — о переезде Артёма за рубеж — циркулируют регулярно: его сватают, например, в Англию, но до конкретики дело не доходит.

Судачат нечто подобное и о Миранчуке из московского «Локомотива». Мол, его хочет то итальянский «Ювентус», то английский «Манчестер Юнайтед», но на деле — это всего лишь слухи. Потому что Миранчук в «Ювентусе», а Дзюба, к примеру, в «Манчестер Сити» или даже «Эвертоне» — это скорее трагикомично, нежели убедительно. То, как приживаются и выступают наши футболисты на чужбине, демонстрирует судьба Александра Головина, перебравшегося за мифические 30 миллионов долларов из «ЦСКА» в «Монако».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

Фокус в том, что российский футбол, несмотря на локальные успехи, скатывается в яму. И более всего это падение демонстрирует то, как смотрятся наши клубы в международных соревнованиях. Лига чемпионов, Лига Европы — лакмус, показывающий, чего на самом деле стоит российский футбол.

Да, внутренний чемпионат как бы есть, в нём намечена определённая борьба. «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» — они все окружили пьедестал, вьются, будто чёрные вороны, возле него. Появляются даже какие-то «звёздочки» из глубинки — вроде Чистякова, пришедшего в ростовский клуб, — но всё это, на самом деле, лишь симулякр борьбы. Давно известно: чемпионат России существует исключительно для того, чтобы в нём побеждал питерский «Зенит», так угодно сильным страны этой. Потому не спорьте.

Оттого питерский клуб может позволить себе любой трюк — вроде совершенно невероятного в своей нечистоте перехода Сутормина. В любом другом чемпионате после такого трансфера началось бы расследование, последовали бы санкции и наказания, но не в России. Оттого планомерно и намеренно — через его же верхушку — уничтожают московский «Спартак». Болельщики «красно-белых» ещё много лет с благодарной ностальгией будут вспоминать Массимо Карреру, приведшего спустя 16 лет москвичей к чемпионству и тем самым парадоксальным образом подписавшего себе, как то говорится, смертный приговор.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Массимо Каррера

Но европейским клубам забыли рассказать, что всегда должен побеждать «Зенит», а потому те играют в нормальный футбол без поддавков. И питерский клуб вылетает из Лиги чемпионов. Так же поступает и московский «Локомотив», а «Краснодар» и «ЦСКА» капитулируют в Лиге Европы. Московский же «Спартак» позорно — ещё на стадии отбора — проигрывает португальской «Браге».

На европейской арене (а только она является реальным критерием силы) российские клубы совершенно неконкурентоспособны, и успехи их там падают из года в год. Ухудшается и наша позиция в таблице коэффициентов УЕФА, а это значит, что команд из РФ в международных турнирах станет меньше.

Сколько бы бравурных речей ни произносили вожди из РФС, как бы сладко ни пели спортивные чиновники — голый и убойный, как лом, факт: мы теряем российский футбол. Виной тому — совершенно идиотский лимит на иностранцев, когда российские игроки вводятся в состав (пять человек с красными паспортами должно быть на поле) не по игровым качествам, а сугубо из-за гражданства. Данное правило — пяти россиян — фактически развращает отечественных игроков. Уже после одного удачного матча они требуют себе сверхвыгодные контракты, которые в Европе им бы никто никогда не предложил. Для чего тогда, спрашивается, расти, тренироваться, если и так деньги платят?

Меж тем детские школы, которые должны готовить будущих футболистов, находятся в жутком состоянии. Во-первых, их катастрофически мало на столь огромную страну, во-вторых, тренеры там трудятся за копейки, в-третьих, наверх идут не самые талантливые, а те, за кого проплатили родители.

Есть и другие причины провала футбола в России. Это и заточенность на один клуб, и чудовищная коррумпированность всех уровней и сфер, и гнусные агентские игры, и падение уровня легионеров, и отсутствие конкурентной борьбы, и клубная централизация — список можно продолжать.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Но! Главное. К сожалению, в России футбола лишают тех, кому он прежде всего нужен. Речь о болельщиках. Год 2019-й прославился — со знаком минус — главным образом столкновением фанатов и просто неравнодушных людей на стадионах с ОМОНом и полицией. Да, поведение некоторых болельщиков оставляет желать лучшего. Их и болельщиками-то назвать нельзя. Они, эти персонажи, приходят на трибуны исключительно для того, чтобы устроить драку или заняться вандализмом. Они превращают футбольный матч в криминальную хронику. Всё так, но…

Ведь и правоохранительные органы зачастую позволяют себе совершеннейшее непотребство. Что за побоище они устроили, например, в Ростове? Почему фанаты вообще подвергаются столь жёстким и неадекватным нападениям со стороны людей с дубинками? Какое те имеют право избивать и унижать людей, пришедших смотреть футбол?

Тут, кстати, опять негативно отличился питерский «Зенит», который обвинили в использовании административного ресурса. Болельщики скандировали непотребство в адрес Дзюбы, а клуб с берегов Невы попросил, так пишут, пресечь подобные действия ещё на подходе к стадиону. В результате полиция задержала в том числе и в ни в чём не повинных людей. А потом в медиа появился Запашный и заявил, что болельщиков на трибунах надо ломать, демонстрируя, кто тут, мол, главный.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Как после всего этого можно рассчитывать на появление зрителей на трибунах? А если не будет их, то кому в принципе нужен российский футбол? Тем более, если он не отличается достойными результатами и наши клубы проигрывают слабейшим соперникам.

Ни игры, ни зрителей — кровь и позор, ничего более. Таков российский футбол в 2019 году, бессмысленный и беспощадный в своём убийственно-закономерном движении вниз.