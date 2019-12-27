В 2020 году две темы будут освещаться мировыми новостными агентствами: президентская избирательная кампания в США и слабость мировой экономики. Каждая из этих тем будет вызывать беспокойство. Президентская кампания в США и состояние мировой экономики будут влиять друг на друга. Это будет неспокойный год, характеризующийся нестабильной и поляризованной политикой, а также мрачными экономическими прогнозами, независимо от того, кто победит 3 ноября 2020 года, когда американские избиратели пойдут на выборы, говорится в статье издания The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Что касается президентских выборов в США, то остается множество неизвестных. Например, неясно, как повлияет процесс импичмента на президентскую гонку с участием главы государства. Также пока неизвестно, какой кандидат в президенты США от Демократической партии в конечном итоге бросит вызов президенту США Дональду Трампу. Но, похоже, что нет никаких сомнений в том, что содержание избирательной кампании 2020 года окажется одним из самых ужасных в современной американской истории. В 2020 году миллионы избирателей с обеих сторон почувствуют, что на карту поставлена сама суть американской демократии. За пределами США многие миллионы будут задаваться вопросом, закончится ли, наконец, эта четырехлетняя интерлюдия, и не претерпела ли страна, которая являлась столпом послевоенного мирового порядка, необратимых изменений.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

Благодаря тому, что американский президент имеет возможность определять политику посредством актов исполнительной власти и заявлений в Twitter, господин Трамп выступит в качестве импресарио предвыборного шоу, определяя условия, на которых проводится предвыборная гонка, и задавая ее тон. Любого своего соперника Трамп заклеймит как опасного социалиста, который мечтают о том, чтобы наводнить страну мигрантами и приступить к реализации радикальной программы, которая ослабит страну. Данная тактика Трампа окажется наиболее актуальной, если его противником станет сенатор от штата Массачусетс и бывший профессор права Элизабет Уоррен, чей план по переделке американского капитализма действительно носит радикальный характер. Однако Трамп не изменит своей риторики, даже если от лица Демократической партии выступит более центристский кандидат, такой как бывший вице-президент США Джо Байден или мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, которому в январе 2020 года исполнится 38 лет.

К сожалению для мистера Трампа, заметное ослабление американской экономики поставит под сомнение его заявление о том, что США снова стали великими. Глобальный рост уже замедлился в 2019 году, так как ущерб от китайско-американской торговой войны продолжает увеличиваться, причиняя вред производственным и торговым потокам, что в свою очередь снижает доверие со стороны бизнеса. Сами США пока пострадали меньше всего. Благодаря росту заработной платы, продолжительному увеличению налоговых льгот, введенных Трампов в 2017 году, и самому низкому уровню безработицы за последние полвека, американские потребители до конца 2019 года сохранят уверенность в завтрашнем дне и готовность тратить деньги.

Но эта уверенность начнет ослабевать в 2020 году на фоне колебаний на фондовом рынке, исчезновения фискального импульса и роста уровня безработицы. США смогут избежать рецессии, поскольку Федеральная резервная система, которая понизила процентные ставки в июле, сентябре и октябре 2019 года, предпримет шаги по дальнейшему снижению процентных ставок. Будут преобладать мрачные настроения, поскольку самый продолжительный период роста страны заканчивается.

AgnosticPreachersKid Федеральная резервная система США

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Политический водоворот только лишь усугубит ситуацию. Мистер Трамп начнет искать козлов отпущения. Он усилит свои атаки на ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла. Президент начнет обвинять компании, которые станут увольнять сотрудников. Трамп потребует большего снижения налогов, а затем осудит Конгресс за то, что он не поддержит этот шаг. По иронии судьбы, его политика станет препятствием на пути наиболее разумного способа поддержания экономического роста, а именно завершения торгового противостояния с Китаем.

Несмотря на то, что господину Трампу удастся подписать мини-сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, большая часть американских торговых пошлин в отношении китайского импорта и решимость США ограничить Китаю доступ к американским технологиям никуда не исчезнут. Это связано с тем, что Трамп не может позволить, чтобы его демократический оппонент указал на его мягкость по отношению к Китаю. Ни один из кандидатов от Демократической партии не станет в ходе кампании заявлять о необходимости более тесных стратегических отношений с Китаем. Давление на КНР может увеличиться на фоне заявлений демократов о том, что Трамп проявляет терпимость к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и неспособен поддержать демократических протестующих в Гонконге.