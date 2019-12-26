



Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

Перенесут ли празднование Рождества Христова? Этим вопросом задались «Волинські Новини» (Луцк). В 2017 году Верховная рада Украины официально объявила 25 декабря выходным днем. Пока же украинцы будут праздновать Рождество дважды. Есть своя позиция у митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Православная церковь Украины): «Сегодня многие люди путешествуют по Европе, отдыхают и понимают чушь празднования Рождества по старому и новому стилю. Они говорят: мы хотим жить по-новому. Это называется декоммунизация. Поэтому надо сегодня систематизировать и привести в норму. А норма говорит, что Рождество — 25-го числа. Поэтому мы не меняем дату, а расширяем период. Говорим, что Рождество нужно праздновать не один день, а в период с 25 декабря по 7 января. То есть пост мы заканчиваем 24 декабря, едим кутью, начинаем праздновать торжественной литургией, празднуем корпоративы, рождественские и новогодние события, 7-го числа торжественной литургией завершаем праздновать Рождество. Точка. Тем, кто хотел праздновать Рождество 25 декабря, я благословил начать пост 14 ноября, а не 28-го. Никакого нет греха. Выдержав пост, приступают к празднованию Рождества».

«25 декабря весь мир будет праздновать Рождество Христово, — утверждает «Збруч» (Галичина). — Весь мир, кроме нас, России, Грузии, Сербии, Белоруссии и еще нескольких небольших территорий. Вопрос перехода Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины на новоюлианский календарь обсуждается уже давно, но очень «подпольно». Чтобы добавить смелости предстоятелям Церквей и стимулировать публичное обсуждение этого вопроса, были собраны десятки тысяч подписей. Украинская галицкая партия взяла на себя эту миссию». Правда, письма с просьбой начать широкое общественное обсуждение даты празднования Рождества не удалось передать ни главе УГКЦ архиепископу Святославу Шевчуку, ни главе ПЦУ митрополиту Епифанию. Издание при этом понимает «украинских патриархов», которые «не хотят лишних проблем». Ведь сторонники празднования Рождества 7 января «настроены очень категорично». При сборе подписей за переход на 25 декабря партийцев УГП обвиняли в «измене Украине» и «пренебрежении памятью предков», в том, что они «продались полякам» и являются «инициаторами раскола Церкви/нации».

Католическое рождество

Большинство украинцев против переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, информируют BukNews (Черновцы), ссылаясь на опрос социологической группы «Рейтинг». Согласно его результатам, 25% опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразлично, 4% затруднились ответить. Впрочем, возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году таковых было 15%, 69% — против). Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В Центре 23% за и 66% против, на Юге — 15% и 74% соответственно, на Востоке — 14% и 74%.

Политическая перезагрузка на Украине после президентских и парламентских выборов не принесла позитивных изменений в экономику, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Несмотря на рост зарплат и снижение инфляции, качество жизни в стране остался на уровне плинтуса. Да и «хронические» недуги национальной экономики никуда не делись. Новая власть в 2019 году продолжала заниматься тем же, что и предыдущая: прессовала население непомерными поборами и готовила «распил» госсобственности под лозунгом «реформ». Данные опросов свидетельствуют: общество не почувствовало изменений к лучшему. И не только потому, что официальные данные о растущих зарплатах и стабильных ценах выглядят сомнительно. Те же опросы показывают, что обдирание населения происходит в том числе через непомерно завышенные тарифы жилищно-коммунального хозяйства. В ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября, около 14% украинцев сообщили, что тратят на оплату услуг ЖКХ более 50% доходов семьи. Для сравнения: в октябре 2018 г. таких было всего 6%. Рост расходов на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2018 г. отметили 45% участников опроса. На этом фоне достижения власти в сфере диджитализации (открытие единого электронного окна для застройщиков, перевод на электронные больничные и трудовые книжки и так далее) — выглядят откровенно блекло. Да, они упрощают жизнь бизнесу и гражданам, но не улучшают ее кардинально. Государственное регулирование цен на социально значимые товары и продукты было отменено еще в период премьерства Владимира Гройсмана. Но и теперь, когда уже для всех очевидна несостоятельность и ошибочность такого подхода, нынешний премьер Алексей Гончарук продолжает тактику невмешательства в стихию «дикого» рынка.

Страсти вокруг нового Трудового кодекса, который должны принять в парламенте в ближайшее время и ввести его в действие в 2020 году, усиливаются, сообщает «Волинь» (Луцк). «Когда государство убирается из трудовых отношений, работник становится крепостным, рабом, а работодатель — рабовладельцем. По той причине, что никогда работодатель и наемный работник не смогут на равных вести переговоры», — предостерегает директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, критикуя намерения правительства. Правда, простых людей сегодня уже ничем не удивишь. «А разве сейчас иначе? Захочет начальник от тебя избавиться — найдет способ», — комментируют обещанные изменения трудового законодательства в «курилках». Очевидно, что власть подыгрывает работодателям, полностью развязывая им руки. До сих пор государство оставляло за собой регулирование труда только на государственных предприятиях и в бюджетной сфере. Но, судя по высказываниям чиновников, об «архаичном КЗоТ» скоро вообще придется забыть. Зато нам обещают на четыре дня увеличить отпуск, узаконить фриланс, освободить молодежь до 26 лет от уплаты налога, ввести электронные трудовые книжки, защитить от буллинга со стороны работодателей.

Цитата из к/ф «Джанго освобожденный» реж Квентин Тарантино. 2012. США Рабовладелец

Посевам озимых на Херсонщине угрожает нашествие мышей, передает «Новий день» (Херсон). Глобальное потепление очевидно пошло на пользу грызунам на юге Украины. Мороза нет, вегетация растений продолжается, мышам нечем кормиться, и они активно размножаются. Но зима все равно возьмет свое, а морозы рано или поздно настанут. И тогда вся эта «армия» вредителей в поисках пищи хлынет на поля озимых культур. Там уже начало увеличиваться количество колоний серых обжор — на гектаре посевов специалисты обнаруживают по три и более поселения по полтора десятка нор каждое. Поэтому аграрии спешно обрабатывают «зараженные» территории ядом от мышей: на Херсонщине такую обработку выполнили более чем на шестидесяти тысячах гектаров. Это обычно недешево, но если вредители размножатся, то потери урожая обойдутся для крестьян еще дороже. Поэтому выбирать не из чего.

«Рівне Вечірнє» (Ровно) рассказало о том, какие лекарства чаще всего подделывают на Украине. Среди таковых таблетки для лечения пищеварительной системы, например, раньше довольно часто подделывали «Мезим форте», однако в последнее время подделок не зафиксировано. Также довольно часто подделывают этиловый спирт. Как правило, фальсифицированные препараты не содержат активных фармацевтических ингредиентов или содержат их меньше нужного количества. Вредных примесей еще не выявлялось. Были случаи, когда фальсифицировали лекарства, меняя дату производства, номер серии и срок годности на просроченных продуктах. Случалось также, что активные фармацевтические ингредиенты в лекарствах заменяли веществами дешевого производства: например, европейские субстанции на значительно дешевле стоящие индийские или китайские. Подделками занимаются химики или люди, которые работали в фармацевтической отрасли. Они знают, где купить старое фармацевтическое оборудование, чтобы использовать его для фальсификации. Аптеки работают с официальными поставщиками, но может сработать человеческий фактор. Например, на кого-то из работников снабжающей компании могут выйти с предложением купить лекарства по более низкой цене. Фальсифицированные лекарства добавляют в партии с нормальными и поставляют в аптеки. Правда, подделки встречаются редко. Тем более что на Украине стартовал пилотный проект. На препараты будут наносить двумерный штрих-код, который невозможно подделать, в нем содержится информация, где произведен препарат, какой дистрибьютор его продает, в какой аптеке куплен. Работают также над разработкой мобильного приложения, чтобы пациенты могли сканировать и считывать информацию о лекарствах.

Одесский депутат добился открытия уголовного производства в отношении Жириновского, передает «Думская» (Одесса). Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении одиозного российского политика, написал в своем блоге депутат Алексей Гончаренко. «Пришел ответ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям. Это ст. 110 КК Украины — посягательство на территориальную целостность Украины, и ст. 110−2 КК Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Надеюсь, расследование ускорится, ведь заявления Жириновского — это всегда кощунство над здравым смыслом и самая настоящая пропаганда насилия и войны», — пояснил Гончаренко. Производство было открыто еще 10 ноября 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко считает, что отмена Верховной радой Украины «языкового закона» Колесниченко — Кивалова в 2014 году, который так и не был подписан тогдашним и. о. президента Украины Александром Турчиновым, спровоцировала «захват» Россией Крыма, пишут «НикВести» (Николаев). Об этом он заявил во время перепалки с депутатом Алексеем Гончаренко в эфире телеканала «НАШ». Устенко также заявил, что покупать российский газ не напрямую в России, а реверсом из европейских стран — экономически невыгодно, и эту схему «навязала» прошлая власть. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту».

На Херсонщине и в Крыму еще надеются на Зеленского, считает колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). «83,02% херсонцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, еще продолжают надеяться, что, рано или поздно, новая власть все-таки начнет исправлять ошибки, допущенные Петром Порошенко, получившим в области всего 15,05%, — рассказывает автор. — Естественно, после такого триумфа все были уверены, что в стране начнутся крутые перемены. Но произошло что-то непонятное. Победители почему-то не стали торопиться менять политический курс поверженного Порошенко, не начали исправлять его ошибки. Одной из них, довольно болезненной для Херсонщины, стала изоляционная политика по отношению к населению Крыма, потерянного не без помощи высшего руководства Украины в 2014 году (хочется верить, что временно). Многих несколько озадачило, когда Владимир Зеленский, уже в первые дни своего правления заявил о твердом намерении вернуть Крым. Саму по себе эту решительность можно только приветствовать, но, возникает резонный вопрос, а каким образом это удастся сделать, если продолжать следовать порошенковским курсом? Это далеко не так просто, как кажется. Ведь придется приложить немало усилий, чтобы для начала хотя бы попытаться вернуть Украине если не любовь крымчан, то хотя бы уважительное отношение. А как можно добиться их доверия, не установив нормальные отношения с населением полуострова, которое в своем большинстве проигнорировало все международные нормы, по которым Крым является частью Украины? В 2014 году украинские власти, возмущенные «черной неблагодарностью» крымчан, избрали явно ошибочную тактику по их изоляции. В Киеве посчитали, что это их быстро «отрезвит», они раскаются и сами попросятся обратно. Однако при этом не были учтены два немаловажных фактора: готовность проживающих там русских и русскоязычных украинцев, напуганных майданом, идти на любые жертвы, чтобы оказаться под юрисдикцией Москвы, и то, что Россия, с ее огромными возможностями, в состоянии оперативно решать большинство возникших проблем. Это подтвердили дальнейшее развитие событий и детальный анализ последствий изоляционной политики Киева. Как выяснилось довольно скоро, от прекращения торговых отношений не в меньшей степени пострадала и Украина, особенно наша Херсонская область, для которой полуостров был идеальным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Уже в первый период блокады в нашей области сгнили тысячи тонн овощей, фруктов и ягод, что составило в денежном выражении огромные суммы. Естественно, пострадали и крымчане. Цены на эту продукцию у них круто поползли вверх. Но, как известно, «свято место пусто не бывает», и довольно скоро здесь появилась сельхозпродукция из Краснодарского и Ставропольского краев, моментально использовавших ситуацию в свою пользу. Даже из далекой Белоруссии стали привозить картофель. Уже сейчас надо серьезно поразмышлять над тем, как «распутывать» клубок» проблем, и, конечно, четко определиться, что мы предложим Крыму после его возвращения. При этом надо учитывать, что в настоящее время на полуострове проживает более 2 млн 300 тысяч человек, из которых 1 млн 700 тысяч — этнические русские, 350 тысяч русскоязычных украинцев и 230 тысяч крымских татар, не владеющих украинским языком. И перевоспитать их будет очень непросто».

Most.life Строители Крымского моста

Памятник немецкому философу и основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу в бессарабском селе переименовали в памятник болгарскому поэту в рамках декоммунизации, рассказывает «Таймер» (Одесса). Монумент стоял в селе Холмском Арцизского района Одесской области. После общественных слушаний сельский совет принял постановление — переименовать бюст Карла Маркса в памятник Христо Ботеву, болгарскому поэту и национальному герою. При этом сам вид бюста нисколько не изменился — его лишь покрыли медной краской и поменяли табличку. Отметим, что при переименовании улиц в 2016 году Арцизский горсовет сохранил название улице Карла Маркса. Жители Арциза объясняли это тем, что город основан немецкими колонистами, поэтому наличие такой улицы — своеобразная дань памяти.