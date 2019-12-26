Интервью губернатора Забайкальского края Александра Осипова агентству REGNUM

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Уважаемый Александр Михайлович, эксперты отмечают, что на момент Вашего прихода на позицию временно исполняющего обязанности главы Забайкальского края регион пребывал в состоянии «тотальной депрессии». Что представлялось Вам самым сложным в регионе в октябре 2018 года?

Проблем было очень много, и мнение людей являлось прямой производной от количества этих проблем. И главной проблемой было то, что на многие годы Забайкальский край «провалился» из карты страны. Большинство государственных программ и различных проектов просто не реализовывались на территории Забайкальского края, или реализовывались крайне неуспешно. Это было очевидно и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и во всех социальных отраслях. Забайкальский край очень специфичный регион — один миллион человек очень распределенно живет по территории 430 тысяч квадратных километров. Это в 30 раз больше, чем, например, Калининградская область. Естественно, что нагрузка на бюджет, на содержание сети социальных учреждений намного выше, чем в других субъектах России. У нас 900 населенных пунктов, из них 500 — с населением меньше пятисот человек. Получается, что у нас совершенно другая структура бюджетных расходов. Раньше это, к сожалению, не учитывалось. Спасибо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, Министерству финансов Российской федерации, министру финансов Антону Силанову, первому его заместителю Леониду Горнину, которые стали нам помогать, когда мы донесли до них эти проблемы.

За последние несколько лет «захирела» инфраструктура. Из 23 тысяч километров наших дорог только 11% — с асфальтобетонным покрытием. При этом 75% этих же дорог и с асфальтом, и оставшихся грунтовых и гравийных признаны не соответствующими нормативам. То есть фактически они вообще еще не являются дорогами.

По сельскому хозяйству края 90-е годы тоже «прокатились» крайне тяжело. «Легли» все колхозы и совхозы, старая модель финансирования полностью прекратилась, а новая не сформировалась. И таких проблем очень много.

Когда я приехал в Забайкальский край в октябре 2018 года, у нас не было даже денег, чтобы платить коммуналку социальных и муниципальных учреждений в четвертом квартале, были заблокированы почти 500 счетов социальных учреждений и муниципалитетов, не было денег заплатить 12-ю заработную плату. И тогда оперативно Минфином было принято решение нас поддержать.

Но самым главным я считаю не все эти проблемы, а тотальное неверие людей в то, что что-то может измениться в лучшую сторону. На любую инициативу была однозначная реакция: «Об этом уже говорили, ничего не получилось. За это уже брались, ничего не вышло». Тотальное неверие в перемены к лучшему, в то, что, взявшись, можно что-то сделать хорошо — вот что было самым тяжелым.

Как же Вам удалось преодолеть разочарование жителей края в федеральной власти? Как осуществляется «обратная связь» с забайкальцами?

В первый же раз, когда меня вызвал президент РФ Владимир Путин, я сразу пошел к нему с просьбами, с письмами о том, в чём нам необходима помощь. Это были очень актуальные вопросы, связанные с бюджетом, с тем, что когда-то был принят план развития Забайкальского края, который по факту не исполнялся, и вообще были допущены существенные ошибки при его формировании. Очень остро развивалась ситуация с моторным топливом — наибольший рост его стоимости в то время был именно в Забайкальском крае. И еще целый ряд других проблем.

А после встречи с президентом я пошел к другим руководителям ‑ и к председателю правительства Дмитрию Медведеву, и к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, и в Администрацию президента. Конечно, руководители государства оказывали очень большую помощь. Многими вопросами занимались лично президент, председатель правительства. Они и сейчас продолжают заниматься этими проблемами, другое дело, что ситуация изменилась, и уже не нужна такая детальная, как раньше, степень погружения.

Но всё же Забайкальскому краю еще долго нужна будет помощь федерального центра, и я думаю, что она будет оказываться.

Как Вы оцениваете ход прошедших выборов, их конкурентность?

Честно говоря, у меня не было никакой предвыборной кампании. Моя повестка всегда одинакова — с 26 октября 2018 года по сей день, спустя четыре месяца после победы на выборах, я занимаюсь одним и тем же.

Ну, кому интересней так, можно сказать — избирательная кампания у меня идет каждый день — всю жизнь каждодневная работа.

Пусть любой, кто хочет это оценить, выберет для себя один из этих двух вариантов.

Кто пришел в Вашу управленческую команду?

В первую очередь мы, конечно, обратили внимание на кадры. Было очевидно, что если нет результата — за что не берутся, результата нет — значит, это как-то связано и с людьми, и с организацией работы этих людей, и с руководством этими людьми. Поэтому мы обратили на кадры самое пристальное внимание. Самоуправством и самодурством заниматься не стали, не стали огульно, не зная людей, в чем-то их обвинять. Всем дали возможность работать. Поставили предельно понятные задачи.

Надо было войти в национальные проекты — ситуация в этом плане была крайне плохая. Уже 4−5 месяцев по стране шла работа по национальным проектам, а у нас, образно говоря, в этом плане «конь не валялся». Надо было подготовиться за два месяца и успешно вступить в национальные проекты. И мы реализуем 11 из 12 нацпроектов.

Надо было организовывать прохождение отопительного сезона, надо было ликвидировать последствия крупнейшего наводнения на территории Забайкальского края — к моменту моего приезда его последствия не были ликвидированы.

Перед руководителями правительства края, министерств стояли предельно конкретные задачи, каждый их выполнял, задачи ставились еженедельно, нередко — два-три раза в неделю, некоторые и с ежедневным контролем. По ликвидации последствий наводнения работали непрерывно, каждый день. И я работал, и команда работала, работали открыто, а люди, средства массовой информации, блогеры видели нашу работу, оценивали.

Кто-то, как только начали требовать реальных результатов, сразу «побежал» сам, с кем-то пришлось расставаться. В качестве «гвардии», осуществляющей постоянную необходимую работу, несущей основную нагрузку, выступили сами же забайкальцы — те, кто и раньше работали на различных должностях в разных сферах. Мы стали замечать, кто решает вопросы, внимательно к ним присматриваться, к тем, кто приходит с ответами и результатами. Стали смотреть, кто может нам помочь из опытных людей, имеющих федеральный опыт, кто может нам помочь из опытных людей из соседних регионов, стали «подтягивать» людей оттуда.

Очень большую роль сыграл и проект «Забайкальский призыв». Довольно быстро мы, изучив лучшие практики, сформировали специальный проект, стали менять отдельных управленцев на конкретных должностях или менять целиком управленческую команду отдельных органов власти, давать людям возможность проявить себя. Всем, кто хотел, даем возможность публично выступать, заявляться, убеждать, это повышает объективность их оценки, проводим тесты. Мы применили самые лучшие практики тестирования, проверки людей. Сейчас мы отбираем людей только по методикам и технологиям «Забайкальского призыва». У нас сформировалась большая база людей по всем отраслям, с их характеристиками, послужными списками, с их управленческими и личностными данными. Это позволяет нам при возникновении ситуации смотреть, кто может занять ту или иную должность.

Конечно, высшие государственные должности Забайкальского края — это отдельный вопрос. Там нужно особое внимание, особые компетенции, навыки и опыт. Поэтому здесь мы смотрим ещё внимательнее.

В целом у нас сформировалась команда, в первую очередь из забайкальцев и из небезразличных активных людей, имеющих опыт, из соседних регионов и из Москвы.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чём имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

На территории Забайкальского края реализуется 11 из 12 национальных проектов. В национальном проекте «Наука» в первую очередь участвуют крупные научные центры, а таких в нашем регионе нет. Поэтому в этот национальный проект мы вступить пока не можем. Но мы работаем с Министерством науки и высшего образования, будем искать, как сосредоточить усилия министерства, какие решения для нас можно найти, как обратить на нас внимание. Остальные одиннадцать проектов реализуем успешно. И по демографии получили дополнительные социальные выплаты, и по здравоохранению, и по образованию, спорту, культуре, экономике. Есть задержки по «чистой воде» — это связано с тем, что на начало проекта не было проектной документации.

Вы являетесь слушателем третьего потока обучения в Высшей школе государственного управления. Чем «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Среди слушателей ВШГУ очень много толковых, практичных, талантливых людей — ребят с очень высоким уровнем ценностей, с хорошей душой. И в первую очередь мне помогает то, что я вижу, что они умеют, и очень многому у них учусь. А во вторую очередь помогает то, что очень хорошо сверстана программа, в нее включены лучшие практики, лучшие технологии решения управленческих задач, практики личной эффективности, навыки командообразования. Эти дисциплины в ВШГУ даются первоклассными экспертами, руководителями, практиками. Многие из них осуществляют свою текущую работу, являются руководителями различных органов власти, организаций, делают это успешно и передают свой опыт нам.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

У нас идет рост инвестиций, идет рост промышленного производства более чем на 4%, почти на 2% выросли реальные доходы населения. Вырос объем розничной торговли, объем услуг, оказываемых населению. Большая часть социальных показателей у нас в положительной динамике. При этом мы успешно реализовали те мероприятия по национальным проектам — практически по всем, за очень редким исключением, и по государственной программе развития Дальнего Востока, благодаря которой мы финансируем центры экономического роста, и занимаемся в них социальным развитием.

В частности, благодаря этому мы построили 17 ясельных пристроек к зданиям детских садов, отремонтировали 18 школ, построили одну новую и вводим в строительство две школы. Строим два полноформатных детских сада. Построили более ста километров дорог, привели в порядок значительную часть улиц — например, 29 протяженных, наиболее нагруженных улиц в Чите. Установили более 700 спортивных и детских игровых площадок по краю. Приобрели и раздали более ста машин «скорой помощи», приобрели современные низкопольные автобусы для пассажирских перевозок внутри самой Читы. Теперь людям не надо мучиться в неудобных маршрутках, зачастую с очень плохим отношением водителей к пассажирам. Сейчас думаем над тем, как позвать на работу настоящих квалифицированных водителей, которые были бы доброжелательными, искренними и хорошо относились к своим землякам.

В 2019 году мы активно занимались развитием сельского хозяйства. В Забайкальском крае в этом году была засуха, и мы постарались помочь всем сельхозпроизводителям. Мы ликвидировали последствия двух чрезвычайных ситуаций — наводнения 2018 года и сильнейших степных пожаров, произошедших в апреле 2019 года. Ликвидировали последствия, восстановили весь ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, 150 животноводческих стоянок, разбросанных на обширной территории, построили жилье, приобрели квартиры, восстановили социальные и энергетические объекты, пострадавшие мосты.

С такими итогами мы подходим к концу 2019 года. Но самое главное — у нас есть определенные планы развития, планы в виде документов, которые сейчас согласовываются с федеральным центром.

В следующем году мы будем и дальше реализовывать национальные проекты, будем по-прежнему строить социальные объекты — школы, детские сады, больницы и поликлиники, ремонтировать их по государственной программе развития Дальнего Востока. И мы разрабатываем целый ряд дополнительных планов, с помощью которых хотим развивать Забайкальский край, предусматривая в первую очередь экономическое развитие — ускоренный рост экономики, создание рабочих мест, повышение заработной платы, бюджетный рост. Думаю, бюджетные возможности у нас возрастут, и мы сможем лучше исполнять свои социальные и инфраструктурные обязательства. Также у нас есть еще ряд планов по развитию ЖКХ, которые мы надеемся согласовать с федеральным центром, получить поддержку и реализовать.