Госдеп США опубликовал очередное заявление по протекающим в Грузии процессам и дал им свою, своеобразную и выдержанную в тоне и стиле американской дипломатии оценку, которую в Грузии две главные противоборствующие силы истолковали каждая по-своему. И каждая нашла в словах американского партнера подтверждение своей линии и укор в адрес оппонентов.

Флаги Грузии и США

Заявление короткое, состоящее всего из четырех предложений, которые в переводе на русский язык звучат так: «Соединенные Штаты поддерживают безопасную, процветающую и демократическую Грузию. Мы высоко оцениваем недавний прогресс, достигнутый в ходе четвертой волны судебной реформы, и поддерживаем продолжающийся диалог между представителями правящей партии и оппозиционных партий по вопросу о реформе избирательной системы. Мы настоятельно призываем грузинское правительство укрепить свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, обеспечив политическую непредвзятость судебной системы и прокуратуры. Соединенные Штаты продолжат сотрудничество со своим стратегическим партнером Грузией в деле укрепления верховенства закона и подотчетных институтов».

Оппозиция в лице бывших и нынешних соратников экс-президента Саакашвили выделила в этом заявлении два последних предложения и особенно слова «настоятельно призываем», расценив их как выражение явного недовольства американской администрации действиями грузинских властей.

Gov.ge Рукопожатие премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и госсекретаря США Майка Помпео

Объяснить правительству Грузии суть заявления Госдепа взялся депутат парламента, член партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе, который в интервью телекомпании «Пирвели» представил свой «перевод на грузинский» данного текста.

«Это не просто одно, отдельно взятое заявление Госдепа, его нельзя так рассматривать, потому что до него были заявления двух американских конгрессменов, которые работают по вопросам и темам Грузии, потом сделал заявление председатель комитета Сената по внешним отношениям. И оба заявления были достаточно острыми, прямо указывали правительству Грузии, что нельзя преследовать оппонентов, нельзя применять насилие, использовать зондеров против оппозиции. А это заявление Госдепа — их продолжение», — заявил Отар Кахидзе.

Реакцию правительства Грузии на публикацию американского внешнеполитического ведомства оппозиционный депутат назвал странной и подчеркнул, что суть заявления — это именно «настоятельный призыв», который на языке американской дипломатии означает крайнее недовольство.

«Это очень строгий тон, строже не бывает, правительство Грузии призывают сделать так, чтобы прокуратура и суд были непредвзятыми», — пояснил Кахидзе.

А еще один бывший соратник Саакашвили, ныне также один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия увидел в этом заявлении Госдепа не только крайнее недовольство стратегического партнера деяниями правительства Грузии, но и неприемлемость этого правительства для друзей Грузии.

Unm.ge Гига Бокерия

От себя Бокерия прямо предупредил правительство, что «если Иванишвили продолжит этот путь, то для него и его клана наступят очень тяжелые последствия».

Как и его соратник по партии, Гига Бокерия сделал особенный акцент на словах «настоятельно призываем» в заявлении Госдепа и обвинил правящую партию в неправильном переводе слов представителей американской администрации.

«На дипломатическом языке это означает, что позорный и вражеский курс правительства Грузии направлен против грузинского народа, что это правительство является тяжелейшей проблемой и должно своевременно одуматься», — разъяснил слова Госдепа Гига Бокерия.

В отличие от политических оппонентов, представители правящей партии «Грузинская мечта» ничего тревожного и особенно критичного в этом заявлении не увидели и сочли его в целом позитивной оценкой ситуации в Грузии.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе посвятил заявлению Госдепа пространный пост в соцсети Facebook и дал ему свои объяснения.

Цитата из видео «Первый канал» грузинского телевидения Мамука Мдинарадзе

По мнению Мдинарадзе, в этом заявлении Госдепа дана общая и очень позитивная оценка Грузии и протекающих в ней процессов. «Во-вторых и в третьих, в заявлении дана позитивная оценка самых актуальных для Грузии тем последнего времени — судебной реформы и протекающего диалога. В-четвертых и в-пятых, здесь звучат ориентированные на будущее мессиджи — призывы к утверждению достигнутого прогресса и обещание продолжения содействия со стороны стратегического партнера», — пишет Мамука Мдинарадзе.

По его словам, большая часть оппозиции пытается ввести население в заблуждение и в ложном, искаженном виде представить как негативную оценку то, что черным по белому написано в достаточно ясном заявлении Госдепа.

Что ж, стиль американской дипломатии дает достаточно пространства и свободы для толкования ее заявлений в свою пользу, и власть и оппозиция успешно используют предоставляемые им возможности для доказательства своей правоты.