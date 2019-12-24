Известный либеральный экономист Владислав Иноземцев к 140-летнему юбилею Иосифа Сталина (на самом деле Сталину исполнился уже 141 год, ибо по проверенным и давно известным данным, он родился не в 1879 году, как считалось раньше, а в 1878-м) дал развёрнутое интервью Telegram-каналу «Кремлёвский безбашенник».

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

В этом интервью доктор экономических наук и директор Центра исследований постиндустриального общества попенял Сталину и Путину на их сходство между собой и пожаловался на то, что почему-то Сталин вдруг стал популярен не только в народе, но и отмечен во власти. Причина — появление портретов Сталина на фасадах домов к его юбилею и проведение торжественных собраний, которые хоть и организуются КПРФ, но без согласия власти были бы невозможны.

Доктор Иноземцев приводит пять параллелей, в которых видит сходство Путина со Сталиным, даже не понимая, что своим негодованием и сравнением он делает Путину колоссальный комплимент. Но Иноземцев использует канал, обращённый к властной и околовластной элите, а не к массам, а элита у нас отмечена разной степенью либеральной проказы. И потому Иноземцев уверен: он не комплимент Путину отпускает, а выносит ужасный приговор, и его целевая аудитория поймёт его исключительно правильно.

A.Savin Владислав Иноземцев

Вообще, все претензии либерального доктора экономики выражают общую позицию его единомышленников. Сирил Норткот Паркинсон назвал эту болезнь «непризавитом». Это обида на то, что их «не зовут». Свойственна тем, кто характерен сочетанием полной непригодности к своему делу с завистью к чужим успехам.

Иноземцев пеняет сталинской и путинской элитам на то, что у них «низкий уровень образования». По умолчанию это понимается как «вот если бы меня позвали, было бы другое дело». Но это не самое главное, ради чего Иноземцев возмущается. Главное в том, что «их представители вышли не из политической борьбы, а из аппаратной работы и достигли высших постов, устранив (с разной степенью гуманности) популярных политиков».

Тут уже интереснее: либерал-Иноземцев не может простить Сталину отстранение от власти «популярного» Троцкого и всех выходцев из Коминтерна, этих «граждан мира» и леваков-глобалистов с кучей паспортов и американским финансированием.

На самом деле, как проводник интересов мирового глубинного государства, он не может простить царской военной разведке то, что она в очень сложные для России годы разрухи и развала Империи (благодаря немощному царю) тем не менее обыграла и американцев, и немцев, и британцев, поставив своего человека во главе страны и сохранив Империю, только в новом виде.

Проведение же чёткой границы между политической борьбой и аппаратной работой — это и вовсе полная глупость. Аппаратная работа есть высшая и концентрированная форма политической борьбы, и Иноземцев показывает отсутствие элементарных понятий о политике. Хотя бы квалификационные нормы истмата для студентов второго-третьего курса вспомнил, что ли… Для доктора экономики с советским базовым образованием это недопустимо. Нельзя же было проболеть все пять лет учёбы в вузе и потом получить докторскую.

Путина Иноземцев попрекает тем, что тот не допускает до власти «политических борцов»: Навального, Яшина, Гудкова, Явлинского, Пономарёва и весь либеральный «бомонд» с теми же паспортами и теми же спонсорами. Это уже откровенное отрабатывание заказа, но Иноземцев этим только начинает список претензий. Дальше — интереснее.

«В сталинском Политбюро перед войной не было ни одного человека с дипломом вуза, а нынешние троечники просто купили себе самые разнообразные «корочки», — выносит безжалостный приговор Иноземцев, выгодно оттеняя себя на фоне сталинских железных наркомов. И он прав: сталинские наркомы прошли такой путь становления, что университетами у них были тюрьмы и ссылки. Не было в те времена среди руководства партии тех, кто до революции мог учиться в вузах Швейцарии, Франции или Российской Империи.

Сталин, Рузвельт и Черчилль. Ялта. 1945

Правда, они создали великолепную систему советского высшего образования и опирающиеся на неё промышленность и науку, но такими деталями Иноземцев брезгует. Понятно, экономист — не историк и не политолог, можно и брякать по вопросам, в которых ничего не понимаешь, но снова возникает вопрос — а не купил ли Иноземцев свой диплом о высшем образовании?

«Второй, и основной, причиной является фундаментальное сходство методов властвования: в обоих случаях основным его инструментом становится использование органов государственной безопасности или «силовиков» в условиях полной дискредитации судебной системы и правового порядка как такового», — надо понимать, это не похвала, а упрёк.

О нашей судебной системе, якобы изнасилованной силовиками, особенно здорово читается теперь, на фоне того, что вытворяют США со Стокгольмским арбитражем, ВТО, уводом от правосудия Клинтонов и Байдена, травлей Трампа при помощи спецслужб, нацистским переворотом на Украине, воровством нефти в Сирии и контролем наркотрафика ЦРУ в Афганистане. Может, доктор Иноземцев и школьный аттестат получил в подарок на новогоднем утреннике?

«Третьим очевидным сходством является характер обожествления вождя, который, конечно же, «не может быть неправ». Как и в сталинские времена, в современной России сложилась система, в которой занятие человеком того или иного места во властной иерархии определяется исключительно доверием к нему вождя и не зависит от профессиональных и личных качеств».

Интересно, а мог бы доктор Иноземцев показать на глобусе хоть одну страну, где занятие человеком места во властной вертикали происходит не от доверия к нему вождя, а от личных профессиональных качеств развалить данную систему управления в случае несогласия с вождём? Может, в «цитадели свободы» США министр финансов Мнучин стал министром исключительно после удачного выступления на митинге? Или послов США на Украине Сорос не менял, как перчатки на своей руке? А Помпео и вовсе пришёл с мандатом от Совета депутатов трудящихся штата Оклахома?

«Распределение бюджетных средств и экономических преференций столь же непрозрачно», — продолжает Иноземцев, и сразу понятно: он хочет быть допущенным к распределению денег. Только в этом случае тонкая либеральная душа будет удовлетворена справедливостью.

«Четвёртым моментом, … является катастрофическое непонимание степени свободы действий на международной арене: после окончания Второй мировой войны Сталин неумелыми действиями в отданной им союзниками Восточной Европе и поддержкой коммунистических партий в её оставшейся части спровоцировал «холодную войну», которая стоила СССР жизни.

В относительно спокойной ситуации В. Путин несколько раз пытался конфронтировать с США и ЕС, пока не втянулся в авантюру на Украине и попытки повлиять на политические процессы в западных странах, что принесло с собой новую «холодную войну» — санкции и противостояние, из которых Россия ни при каких обстоятельствах не сможет выйти победителем».

Это вообще комментариев не требует. По сути, это аналог геббельсовской листовки времён Великой Отечественной о необходимости сдаться. «Сталин неумелыми действиями спровоцировал холодную войну»… — ничего, что план «Немыслимое» был придуман британцами еще до победы над фашизмом в его логове? Кто речь читал в Фултоне — тоже Сталин или Молотов?

«В относительно спокойной ситуации (относительно чего спокойной и такой ли уж спокойной?) Путин несколько раз пытался конфронтировать с США и ЕС, пока не втянулся в авантюру на Украине» — этот воспалённый бред может нести только совсем политически мотивированный человек. Но почему он верит, что все вокруг так же нездоровы?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Непонимание степени свободы действий на международной арене» — это лакейский возглас «Как можно-с! Как можно какому-то сиволапому позволять себе несогласие с благородными господами!». Иноземцев — это Смердяков нашего времени, жалеющий, что культурная нация французов не победила некультурную нацию русских. И самое странное, что образованный доктор Иноземцев вовсе не видит этого сходства. Или видит, но гордится им?

«Пятым сходством, — говорит Иноземцев, — я бы назвал общее отношение власти к населению: оно рассматривалось и рассматривается исключительно как ресурс». И это говорит человек, считающий реформы Гайдара и Чубайса великим гуманитарным событием.

«Как прежде никто в Кремле не сожалел об отправке интеллигенции на Колыму, так и сегодня никого не заботит массовая утечка мозгов на Запад», — стенает Иноземцев. Такая примитивная картина мира просто удивительна для доктора экономики. «Как семьдесят лет назад вместо качественного гуманитарного образования предлагалась смесь доктринёрства и идеологических штампов, так происходит и теперь».

В общем, «плашек три восьмых дюйма нет, окна не на резине, а трамвай пускать собираются!».

Возникает вполне детский вопрос: а что Иноземцев считает качественным гуманитарным образованием? И как он вообще намерен отделять идеологические штампы и доктринёрство от качественного образования в гуманитарной сфере? Ведь гуманитария — это не математика с физикой. Это сплошь доктринёрство и идеологические штампы. Вот либеральный экономист Иноземцев весь напичкан идеологическими штампами и доктринёрством. Или он считает качественными лишь свои доктрины и штампы? На каком основании такое предпочтение?

Весь этот либеральный интеллигентский стон очень ёмко выражен в одном старом анекдоте. Ползёт муравей по пустыне Невада, и пробегает по нему стадо бизонов. Встаёт муравей, стряхивает пыль и охает, держась за ушибленные места: «Ох, нога, рука, спина, голова… И кто! Бы-ки!».

Собственно, Иноземцев мог вполне ограничиться этим анекдотом о том, как моральные страдания сильнее физических. И не говорить так много — суть та же. Иноземцев непременно так сделал бы, если бы не был сам ограничен своими гуманитарными пробелами, доктринёрством и идеологическими штампами. Как и всё российское либеральное интеллигентское племя.

Впрочем, ждать от этой публики качественного гуманитарного мышления — такая же напрасная затея, как ждать от напёрсточника Нагорной проповеди. Скорее верблюд пройдёт через игольное ушко, чем российский либерал поймёт всю нищету своей философии.