Нам говорили, что строительство Крымского моста (будем называть его так — тот мост, что соединил Россию и Крым) невозможно. Что сместится грунт, что задуют ветра, что всё развалится. Однако нет — мост стоит, я проезжал по нему несколько раз. Причём что в первую, что во вторую поездку чувство моё было одинаково сильным. Точно движешься по солнечному лучу, что выполняет не только логистическую, но и, прежде всего, сакральную миссию. Он связывает родное.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Ладно, хорошо, признали они, автомобили могут идти по мосту. Но — не поезда, ха! Уж это-то невозможно. Какие железнодорожные составы? Какие локомотивы? Да рухнет всё! Говорили они так напористо, убедительно, рьяно. Так же самоуверенно, как и год назад, когда заявляли, что мост между Россией и Крымом в принципе есть химера.

Но вот, мы стали свидетелями чуда — по Крымскому мосту прошёл первый поезд. И железнодорожное сообщение между Крымом и «материком» станет регулярным. Пусть поезд идёт 43 часа — какая разница? Тот случай, когда ты реально прикасаешься к чуду.

Kremlin.ru Крымский мост

Железный поток по Крымскому мосту — событие, которое необходимо рассматривать не только в материалистических, но и в метафизических категориях. Реализован не просто мощнейший амбициозный проект. Создано нечто по-настоящему колоссальное — то, что на века объединяет Россию и Крым, то, что символизирует их воссоединение, то, что протягивает линию в вечность.

Крымский мост во всей его полноте — это глобальная, масштабнейшая иллюстрация, из бетона и стали, принципа «невозможное возможно». Чудеса случаются, но случаются они не просто так, а благодаря реальным усилиям, реальной вере. Трудись, иди к цели, верь — и результат будет.

Но от категорий метафизических мы неизбежно вынуждены переходить к вещам более приземлённым. Ведь и пять с половиной лет назад, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, многие люди шли не за русской мечтой, а за вполне конкретными дивидендами. Получили ли они их в итоге? Не все, далеко не все. Но и те, кто был готов к трудностям, самые пессимистичные пессимисты, также не в полной мере смогли адаптироваться к негативным переменам. Идеалисты же оказались в худшем положении. Они ведь и не предполагали, что всё произойдёт вот так.

Glava.rk.gov.ru Крымский мост

Железный поток, идущий по Крымскому мосту, должен снять часть вопросов из негативной повестки. Во всяком случае, так задумывалось. Очевидно, что мост упрощает логистику. Людям теперь не надо платить за авиабилеты колоссальные деньги. Они могут ехать на поездах. Возможно, железнодорожное сообщение поможет стабилизировать ценовую политику и в других сферах. Правда, ключевое слово тут — возможно.

Да, Россия возведением Крымского моста и всё возрастающим его функционалом в очередной раз показала, что способна с блеском реализовывать колоссальные проекты. Мы в этом лишний раз убедились. Другой вопрос — как быть с проектами и делами локальными?

Ведь мост, вопреки заявлениям некоторых (прежде всего, со стороны местной власти и надеющегося населения), не решит того бардака, что происходит в Севастополе и Крыму, где распиливаются федеральные деньги на сомнительное благоустройство, где местное население чувствует себя лишним и его вытесняют приезжие (самого низкого качества), где цены совсем скоро переплюнут московские, где большинство не живёт, а выживает. Решит ли мост и железнодорожное сообщение по нему, к примеру, вопрос трудоустройства?

Крымское и севастопольское правительства тратят гигантские деньги на сомнительное благоустройство (симпатичнее, правда, как правило, не становится), но они и не думают о том, чтобы решать проблему рабочих мест. Логично, ведь на очередной развороченной улице можно самому делать хорошие деньги, а люди пусть вертятся, как хотят. Крым вообще никогда не славился обилием рабочих мест — и теперь ситуация не улучшилась, скорее — наоборот (особенно для малого и среднего бизнеса). Да, всё больше людей занято в стройке, но там пашут, как, впрочем, и практически везде, приезжие.

Kremlin.ru Крымский мост

Тем нелепее, что при такой нехватке рабочих мест, при низких зарплатах тот же жилищный вопрос в Крыму и Севастополе принял совершенно патологические формы. Снять квартиру в городе-герое чуть дешевле, чем в Москве, — это при том, что зарплаты отличаются в разы и, ясное дело, не в пользу полуострова.

Решит ли проблемные вопросы запущенное железнодорожное сообщение на полуостров? Вряд ли. Скорее мост при всей своей колоссальности — это в том числе, если не во многом, дорога для пенсионеров, стройными рядами тянущихся к солнцу. Стандартная реплика: «Я продал две квартиры в Норильске. Купил одну в Севастополе. Поживу как человек последние десять лет. У моря».

Россия умеет реализовывать колоссальные проекты, да. Проблемы начинаются там, где нужно разобраться с объектами поменьше. Когда Путин говорит, что Крымский мост будет сдан вовремя — ему веришь и знаешь, что мост станет функционировать должным образом. Но когда очередной губернатор или глава заявляет, что реконструкция улицы закончится в установленный срок — ты понимаешь: он врёт. Когда же улицу всё-таки сдадут, тогда народ увидит позор, который спешно начнут переделывать, устроив новый распил.

У нас есть большие проблемы не в реализации колоссальных проектов, а в решении рутинных вопросов. И, безусловно, мы стали свидетелями колоссального события, потому что в истории остаются именно что мосты, но хорошо бы, помимо моста Крымского, навести мосты между людьми и местной властью в решении весьма простых, повседневных вопросов.