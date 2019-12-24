Немногие знают, что вот уже более 20 лет японские рыбаки добывают нашу рыбу и морские деликатесы (крабы, осьминоги и др.) по нарушающему суверенитет РФ соглашению ельцинских времен. А именно, не в 200-мильной экономической зоне России, что при межправительственных соглашениях допустимо, а прямо в ее территориальных водах.

Рыбацкий корабль

Один из инициаторов допуска японцев в территориальные воды России, бывший посол РФ Александр Панов нисколько не смущен подобным учиненным нарушением. Вот его признание:

«Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество…

Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (не «изменение», а прямое нарушение — А.К.) своего законодательства, хотя это не афишировалось, о том, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

ashirova0 Российские рыбаки рядом с островом Итуруп. Бухта Оля

Характеризуя соглашение с японцами в обход российского законодательства, бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР, заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов отмечал в статье «Пустила Россия японцев половить рыбку у берегов южных Курил»: «Все государства ревностно относятся к правам в своих территориальных водах, не допускают в них иностранных рыбаков и отстаивают эти права вплоть до применения военной силы… Однако согласно новому рыболовному Соглашению (1998 года — А.К.) получается, что Российская Федерация фактически отказывается от своих прав в области рыболовства в своих территориальных водах в районе южных Курил…

Более того, из формулировок статей 1 и 2 (соглашения 1998 года — А.К.) вытекает также, что японские рыбаки будут вести промысел в явочном порядке не в территориальных водах России, а в безымянном, никому не принадлежащем «морском районе», о государственной принадлежности которого не говорится ни слова. Исходя из такого подхода — фактически отказа России от своих прав в территориальных водах вокруг южных Курил — любые другие государства также могут подписать между собой соглашение о свободном промысле в этом так называемом «морском районе». И возражать России будет трудно…

В основном документе — собственно Соглашении — нет ни единого слова о контроле за ведением промысла японскими судами со стороны российских органов рыбоохраны и пограничников, равно как ничего не говорится о соблюдении японскими рыбаками наших законов и правил…

Фактически мы имеем дело с небывалым случаем — и это следует особо подчеркнуть — предоставлением японским подданным в наших территориальных водах экстерриториального статуса, то есть не подчиненности, неподсудности их законам Российской Федерации в ее территориальном море, статуса, с точки зрения современного международного права дискриминационного и в отношениях между государствами недопустимого…»

Рыбацкие корабли

Привожу эти разъяснения для того, чтобы уразуметь причины «негодования» японцев по поводу задержания российскими пограничниками пяти японских рыболовных шхун после обнаружения на них более 7,5 тонны незаконно выловленного осьминога. Требуя незамедлительно вернуть рыбаков и суда, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в частности, заявил: «Задержания этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов». В переводе с дипломатического языка Суга дал понять, что Токио считает южные Курилы и омывающие их воды «своими», а потому-де действия российских пограничников недопустимы. И японские СМИ ссылаются на фактически узаконивающее «права Японии» в наших водах соглашение 1998 года, не предусматривающее-де контроль за ведением промысла японскими судами в территориальных водах России со стороны российских органов рыбоохраны и пограничников.

Но, наконец-то, похоже, пограничные и рыбоохранные органы России решили все же предпринять какие-то шаги по обузданию освященного «ельцинским соглашением» браконьерства японских рыбаков.

Как сообщает агентство Sakhalin.info, 23 декабря решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов («Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55») признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предметом административного правонарушения явились незаконно добытые водные биологические ресурсы в районе Курильской гряды, общим весом 7,5 тонны.

Капитаны судов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6 434 520 рублей.

Пограничный сторожевой корабль «Волга» из состава Пограничного управления ФСБ России

Арест, наложенный на суда 18 декабря текущего года, отменен. После оплаты штрафов в полном объеме японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Небезынтересны отклики наших людей на такое наказание японских браконьеров. Приводим их без редакции и комментирования.

SHRIMP 15:18 сегодня

Предновогодние скидки

гроиодрон 14:16 сегодня

А чего бы шхуны не изымать. Нашим бы рыбакам они хорошим подспорьем были.

анонимный 13:56 сегодня

Россиянина бы посадили, с конфискацией судна и со штрафом раз в 20 выше. А этим копейки заплатить, по ихнему курсу

Импр 13:49 сегодня

7,5 Тонн — 6,5 млн. Что за разнорыбицу они ловили))) Повезло ребяткам, что иностранцы, у нашего капитана была бы «условка», и лодку отжали, вместе с орудием лова))).

Сергио 13:40 сегодня

Как много, о***неть. Нас простых в 10 раз дороже штрафуют.

SHRIMP 15:18 сегодня

Можно делать выводы. Мы должны уважительно относиться ко всем, кроме соотечественников. За державу обидно.

Сергио 13:40

Ну, очень справедливо, только не для нас. Нам за семь рыбешек по два года условного срока с выплатой ущерба, а япошкам просто штраф.