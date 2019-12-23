16 декабря президент России Владимир Путин подписал отменяющий «банковский роуминг» закон. Известно, что монополист на финансово-кредитном рынке страны — Сбербанк, взимает в рамках переводов между счетами физических лиц, открытых в разных регионах страны, но внутри самого же банка, денежные комиссии. У клиентов банка, безусловно, наличие комиссий ставило под сомнение необходимость существования карт Сбербанка, если они не предоставляют преимуществ их владельцам, находящимся в разных регионах страны. С таким же успехом можно владеть картами разных банков, тогда хотя бы есть понимание, за что конкретно их владелец платит комиссию при переводе средств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

С предложением отмены банковского роуминга ранее выступал премьер Дмитрий Медведев. Инициативу поддержали и в Госдуме, и в Совете Федерации. И вот Владимир Путин поставил окончательную точку. Но окончательную ли???

Дело в том, что, как правило, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования. Исключение этих правил могут предусматривать сами законы. То есть законы или акты палат могут предусматривать другой порядок вступления их в силу.

Подписанный Президентом новый закон, которым вносятся изменения в закон «О банках и банковской деятельности», и предусматривает такое исключение. А именно: документ вступит в силу через 180 дней со дня опубликования. Получается, что закон вступит в силу примерно в середине года. На днях, как пишет РБК, глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24», сообщил о своих планах отменить «банковский роуминг» именно к середине 2020 года.

Между тем более чем странно выглядит заложенный законом такой большой временной люфт, позволяющий Сбербанку получать прибыль с населения практически на пустом месте — на прокрутке одних и тех же денег, которые один клиент «перекидывает на карту этого же банка другого клиента. Иной цели, кроме как растягивание удовольствия от получения прибыли на пустом месте, за этим временным люфтом не видится — так как дополнительных денежных затрат, так же, как и времени, на изменение настроек программного обеспечения банка не требуется.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Сбербанк

Хотя, пожалуй, может существует и еще одна цель! Временной люфт позволит Сбербанку, как и другим банкам, внутри которых за переводы могут взиматься комиссии, пересмотреть свою продуктовую линейку, в рамках которой будут увеличены иные платежи, может — те же самые комиссии, которые с лихвой окупят потерю прибыли от отмены банковского роуминга и сгладят переход на новую систему, предусмотренную законом. Подобное мы проходили с отменой роуминга мобильных операторов. Ну кто может сказать, что с отменой роуминга связь подешевела??? Таким образом, подписанный Путиным закон — не что иное, как пустые хлопоты в казенном доме. Как говорится: хотим «как лучше», получаем «как всегда».

Собственно, подтверждает вышесказанное мною сам Герман Греф, который заявил в интервью телеканалу следующее: «Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей. Думаю, к середине года внедрим промышленное решение». Не исключаю, что временной люфт размером в полгода — это еще и своего рода уступка ЦБ, в распоряжении которого находится контрольный госпакет Сбербанка. То есть именно ЦБ не хотелось бы лишаться прибыли, которая поступает от Сбербанка. Не секрет, что давно идут разговоры вокруг приватизации Сбербанка. Одним из первых шагов к приватизации может стать передача контрольного госпакета Сбербанка от ЦБ другой организации — предположительно Росимуществу. Возможно, передача банка состоится как раз через полгода, и он достанется Росимуществу уже без прибыли от комиссий, получаемой в результате наличия банковского роуминга. Но это уже будет совсем другая история!