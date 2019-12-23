В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривавшую ряд санкций в отношении Пхеньяна за проведение испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Согласие на введение санкций тогда дали также Китайская Народная Республика и Российская Федерация. Среди санкций предусматривалась и репатриация граждан КНДР, работавших за рубежами Северной Кореи. Был установлен срок репатриации северокорейских рабочих — 22 декабря 2019 года. Как отмечало американское информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, в результате потери рабочих мест за рубежом Пхеньян утратит один из редких источников валютных поступлений в казну, если государства мира вышлют всех трудовых мигрантов из КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы Северной Кореи

Навязанные нашей стране США и их союзниками, в первую очередь Японией, санкции, на наш взгляд, избыточны и лишь озлобляют северокорейское руководство, толкают его не на прекращение разработки ракетно-ядерного щита для защиты от прямых угроз физически уничтожить северокорейский режим, а, наоборот, на дальнейшие шаги по совершенствованию этих видов вооружения. Понимая это, Пекин и Москва представили проект резолюции СБ ООН с призывом смягчить санкции против Северной Кореи.

В проекте резолюции сказано, что СБ ООН следует «адаптировать» санкции, так как северокорейская сторона «выполняет свои обязательства». Предложено как можно скорее отменить санкции, напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения Северной Кореи.

Не отказываясь от призывов к северокорейскому руководству предпринимать конкретные шаги по демилитаризации Корейского полуострова, Россия и Китай выступают за возобновление шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуск многосторонних консультаций в любом другом подобном формате». Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо», но убедить Северную Корею «выполнить все выдвигаемые условия» не получится, если взамен предлагать лишь «обещания будущих благ».

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

Выступая за сохранение объявленных санкций, США и Япония внимательно следят за выполнением указанной резолюции КНР и Российской Федерацией. Японская правонационалистическая газета «Санкэй симбун» поместила на своих страницах подготовленную нью-йоркским и московским корреспондентами газеты статью, в которой анализируется ситуация с фактической высылкой из Китая и России северокорейских рабочих.

Сообщается, что, по расчетам американского правительства, на декабрь 2017 года в Китае и России работали около 100 тысяч северокорейцев. При этом, по данным стран —членов ООН, выслано было только 20 тысяч человек. По данным же комитета СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, число работающих за рубежом северокорейцев «сократилось за год с конца 2017 года числом от 30 023 до 11 490 человек. Хотя КНР предоставило в марте сего года свой отчет, он не был опубликован. При этом близкие к СБ ООН сотрудники сообщили, что из Китая «выслано более половины» рабочих КНДР.

По имеющимся же у американского правительства сведениям, на декабрь 2017 года в КНР находилось около 50 тысяч северокорейцев, а в России — около 30 тысяч. И они за год зарабатывают около полумиллиарда долларов. Утверждается, что, хотя китайские и российские власти сообщают о продолжении выполнения резолюции СБ ООН, Пекин и Москва представили проект резолюции об ослаблении санкций в отношении КНДР, включая отмену обязательств о высылке мигрантов.

(stephan) Пхеньян

Японская газета приводит слова специалиста по КНДР, доцента американского университета Миссури о том, что «в Китае и России массово возросла выдача северокорейцам туристических и студенческих виз, что позволяет заподозрить обход таким образом санкций и предоставление приезжающим из КНДР возможности зарабатывать валюту». В то же время «Санкэй симбун» приводит разъяснения руководства МИД РФ о том, что «до указанного срока (22 декабря) высылка будет завершена». Но, с другой стороны, 20 декабря «Интерфакс» привел свидетельство связанного со строительным бизнесом дальневосточного информатора о том, что «часть (северокорейских) рабочих, поменяв визы на студенческие, продолжают трудиться (в России)».

В заключение приведем мнение посла РФ в КНДР Александра Мацегора: «Северокорейские работники — благо во многих аспектах: это — наше экономическое и политическое влияние, это — методы «мягкой силы». Теперь мы все это теряем».

Ну и зачем, спрашивается, мы должны в угоду американцам и японцам нарушать наши интересы?