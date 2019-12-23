Чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться. Эту фразу из романа «Гепард» Джузеппе Томази ди Лампедуза, пишет Vatican insider (Турин, Италия), папа Римский Франциск вспомнил в ходе традиционной рождественской встречи с Римской курией, в ходе которой он обычно излагает свое программное видение будущего года, зачастую не пренебрегая резкими выражениями. Сейчас понтифик посвятил свою речь реформе самой Курии, которую готовит Совет кардиналов. «То, что мы переживаем, — это не просто эпоха перемен, а смена эпохи», — отметил Франциск. Поэтому «мы находимся в одной из тех точек, когда изменения уже не линейны, а эпохальны; они представляют собой выбор, который быстро меняет образ жизни, общения, развития мышления, взаимоотношений между поколениями людей, понимания и живой веры и науки». Здравый смысл, по словам папы, заключается в том, чтобы позволить себе подвергнуться сомнениям перед вызовами настоящего времени и понять их с проницательностью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Христианский мир больше не существует, сказал папа Франциск, обращаясь к Римской курии. Об этом в статье The Tablet (Лондон, Великобритания). Понтифик подчеркнул, что немногие страны сегодня можно назвать «христианскими» и что необходимы новые пути евангелизации. Франциск процитировал святого кардинала Ньюмена, которого канонизировал в октябре сего года: «Жить — значит меняться, а быть совершенным — значит часто меняться». Очевидно, что речь идет не о переменах ради перемен или о следовании моде, а об убеждении, что развитие и рост характерны для земной и человеческой жизни, в то время как, с точки зрения верующего, в центре всего находится неизменный Бог. Сегодня, говорил папа, люди, которые не услышали призыв Евангелия, живут не только на континентах вне Запада. Они везде, особенно в больших городских агломерациях, которые требуют специфической пастырской работы. «Христианского мира больше не существует, — констатировал Франциск. — Сейчас мы не единственные, кто создает культуру, мы не первые и не самые слушаемые. Христианство, особенно в Европе, но и в других частях Запада, больше не является очевидной предпосылкой нашей общественной жизни, оно, скорее, часто отрицается, маргинализируется или высмеивается». Неотложными потребностями в такой ситуации, по словам понтифика, является евангелизация и «новая евангелизация». Поэтому сама Римская курия должна измениться и адаптироваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Ситуация в разрушенном войной сирийском городе Алеппо продолжает ухудшаться, становясь все более драматичной, передает Crux (Денвер, США). Как говорит отец-францисканец Ибрагим Алсабах, он начинает чувствовать, что «нет будущего для Ближнего Востока», поскольку «интересы сильных мира сего очевидны — и Сирия продолжает оставаться полем битвы великих наций». Отец Алсабах осудил торговлю оружием, уничтожение целых стран. Он критикует и иностранцев, захватывающих природные ресурсы сирийцев.

Церковные лидеры обеспокоены обострением ситуации в Ливане, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Маронитский патриарх Бешар Раи и антиохийский православный патриарх Иоанн X в совместном заявлении выразили тревогу развитием обстановки в стране и осудили злоупотребления религиозными убеждениями и символами, что имело место в последнее время. По словам двух патриархов, Церковь поддерживает законные требования ливанского народа в борьбе против растраты государственных ресурсов, коррупции и плохого управления. Они призвали ответственных лиц ускорить выполнение законных требований и обеспечить прозрачность власти. Они также призвали к скорейшему формированию правительства.

Piotr Rymuza Бешар Раи

Иран бросил вызов, утверждает La Croix (Париж, Франция). Тегеран подавляет общество в Ливане, Ираке и у себя дома. В Ливане «Хезболла» запугивает демонстрантов, которые хотят ухода всех правящих партий, включая ее саму. В Ираке военизированные Силы народной мобилизации убивали безоружных мирных жителей. В Иране силы безопасности убили не менее 304 человек 15 и 18 ноября в результате протестов из-за резкого повышения цен на газ, сообщает Amnesty International. Маски упали внезапно. В течение многих лет Иран был в состоянии позиционировать себя как средство против американского присутствия в регионе. Он играл на обидах против Израиля, все еще широко распространенных в арабских странах. Участвовал в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживая Башара Асада в Сирии. Эти битвы позволили ему пустить корни в регионе, который простирается от Персидского залива до Средиземного и Красного морей. Но он также выглядит силой с гегемонистскими целями, провоцирует сопротивление. Пребывающий в устаревшем исламском революционном дискурсе, Иран в то же время ослаблен внутренне действиями американцев, которые используют различные формы экономической, кибернетической и психологической войны. Именно в этой меняющейся ситуации Тегеран может снова попытаться приобрести ядерное оружие.

Agenzia Fides (Ватикан) цитирует нового константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви Саака Машаляна. «Нам больно видеть, как события, произошедшие с армянами 100 лет назад на этих землях, превращаются парламентами других государств в инструменты экономического, политического или стратегического давления», — заявил Машалян, комментируя принятие американскими конгрессменами резолюций о признании Геноцида армян в 1915 году. Сразу после голосования в Сенате США новоизбранный армянский патриарх сказал: «К этим вещам не следует относиться слишком серьезно». Он отметил, что мобилизационные кампании по признанию Геноцида армян являются частью «более широких стратегий» и используются как «инструменты геополитического давления». Однако «нам бы хотелось, чтобы события, пережитые на этих землях, были восприняты людьми, живущими на этих землях, мы хотели бы улучшить отношения между Турцией и Арменией. И чтобы обе стороны могли разговаривать друг с другом. Именно потому, что обе стороны не разговаривают друг с другом, другие страны по ту сторону Атлантики претендуют на вмешательство». Машалян напомнил об исключительном положении армян в Турции, которое отличает их от остальных армянских общин, разбросанных по всему миру, в том числе и в отношении памяти о кровавых событиях 1915 года. «Как армяне, — сказал патриарх, — мы интегрированы в Турцию и связали свое будущее с будущим Турции… Мы пережили травму 1915 года и в какой-то мере преодолели ее, продолжая жить здесь».

Mcdrwal Армянская церковь Святого Креста. Турция

Самые яростные союзники президента США Дональда Трампа из числа евангелистов назвали импичмент «обманом», рассказывает NationalCatholicReporter (Канзас-сити, США). Так, преподобный Франклин Грэм предположил, что тех, кто выступает против Трампа, подталкивают «почти демонические силы». А глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Тони Перкинс сказал, что он более сосредоточен на положительных вещах, которые президент сделал, как внутри страны, так и на международном уровне. Что касается существа обвинений против Трампа, будто он оказал давление на украинских политиков с целью проверки своего соперника, Перкинс отреагировал: «Там ничего нет». Но есть и другие мнения. The Christian Century, основное протестантское издание, опубликовало редакционную статью, в которой поведение Трампа называется «неприемлемым», призвав сенаторов-республиканцев осудить президента. Но не было никакой редакционной статьи об импичменте на страницах Christianity Today, флагманского издания умеренных евангелистов. Как отмечают эксперты, евангельские пастыри и проповедники по большей части держатся сейчас в тени, хотя импичмент Биллу Клинтону в свое время христианами обсуждался гораздо активней.

Сенат намерен продлить полномочия Комиссии США по международной религиозной свободе на следующие три года, пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Однако в новом законопроекте уточняется, что комиссары USCIRF не смогут принимать командировочные расходы из любого нефедерального источника. Подавшая в отставку недавно комиссар Кристина Арриага говорит о движении «к более бюрократическому контролю». По ее словам, хорошо, что «USCIRF продолжает жить, но повторная авторизация серьезно снизила ее эффективность: послание от Конгресса ясно — комиссары больше не отвечают за Комиссию». Арриага считает, что теперь USCIRF будет контролировать правительство.

В Палату представителей США внесен двухпартийный законопроект, призванный привлечь Россию к ответственности за то, что конгрессмены называют «преследованием религиозных групп на оккупированных территориях Украины», информирует NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Законопроект требует от президента США учитывать «любые нарушения свободы вероисповедания в районах Украины, оккупированных поддерживаемыми Россией силами — Крыму и Донецкой Народной Республике, — при рассмотрении вопроса о присвоении России статуса «страны, вызывающей особую озабоченность (CPC)».

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти призвал «не превращать Донбасс в кладбище под открытым небом», сообщает L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия). Украине необходимо «подлинное примирение» в зоне конфликта. Несмотря на деэскалацию, говорит нунций, ситуация остается нестабильной. Продолжаются обстрелы, дети боятся, не хватает продовольствия, плохо с медикаментами и отоплением домов. А еще комендантский час. Многие пожилые люди вынуждены пересекать границу, чтобы получить пенсию на украинской территории. Они часами на морозе ждут пропусков на пограничных пунктах. «Человека, который умирает от холода на пропускном пункте при попытке получить пенсию, не нужно спрашивать, пророссийский он или проукраинский, его надо спасать», — подчеркнул Гуджеротти. «Не забывай нас!» — это крик с Донбасса, нет ни проигравших, ни победителей, люди страдают, не имея выхода. Поколение потеряно. Война разрушила экономику. Это уничтожило все будущие перспективы для семей. Нунций призвал Европу проявить внимание. Ведь она тоже вовлечена в конфликт. Он ставит под угрозу сами ее границы, а также — «и это надо сказать» — в Донбассе воюют наемники: итальянцы, немцы, французы и американские граждане.

Почетный папа Бенедикт XVI создает альтернативную католическую журналистику в Германии. Как передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания), неожиданно для многих членов католической элиты в Германии, Бенедикт XVI объявил об учреждении специального фонда Tagespost Foundation for Catholic Journalism. Он должен будет собрать около 500 тысяч долларов в 2020 году, среди прочего, для инвестиций в обучение молодых журналистов. Богатые немецкие епархии и так давно финансируют католические средства массовой информации, спонсируют католическую школу журналистики в Мюнхене. Инициатива почетного папы была признана в этой связи как стратегический шаг по созданию системы, независимой от епископских и других влияний. Общество католических журналистов Германии (GKP) раскритиковало действия Бенедикта XVI, заявив, что они вызывают озабоченность: почему почетный папа решил предпринять эту инициативу без привлечения существующей школы журналистики?

Valter Campanato ABr Бенедикт XVI

Посольстве России в Токио представило полное собрание сочинений святителя равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Это специальное издание в трех томах об истории православия в Японии. В сборник вошли как официальные отчеты русского миссионера, так и его письма за период с 1860 по 1911 год, некоторые из которых никогда не публиковались. Архиепископ Николай был основателем Православной церкви Японии, сделав ее истинной «дочерью» русского православия, с которым она всегда оставалась в контакте. Многие его письма посвящены развитию духовной и дипломатической миссии России в Японии. Но есть и переписка с некоторыми русскими солдатами, находящимися в японских тюрьмах после войны между двумя странами 1904−1905 годов. На презентации выступил ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин), напомнив, что издание посвящено празднованию 150-летия русской православной миссии в Японии, а также 50-летию канонизации архиепископа Николая. Он выразил надежду, что «этот проект получит внимание широких слоев японского общества, так как представляет собой настоящий мост между Россией и Японией, а распространение произведений Николая очень важно для развития наших взаимных отношений». Выступали также нынешний митрополит Токийский и всея Японии Даниил (Икио), его викарий Серафим (Цудзиэ), архиепископ Сендайский, российские духовные лица и дипломаты. Митрополит Даниил представил несколько свидетельств о святости архиепископа Николая, собранные в эпоху Мэйдзи.

Николай Японский

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».