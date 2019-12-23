Два американских сенатора, Тед Круз и Рон Джонсон, точно войдут в историю как люди, публично подорвавшие глобальное геополитическое могущество Соединенных Штатов. Своим письмом с угрозами санкций против швейцарско-нидерландской компании Allseas они не просто наплевали на еще недавно нерушимые «джентльменские правила» игры на рынке. Они метнули бумеранг, совершенно бесполезный для официально заявленной цели по блокированию строительства трубопровода «Северный поток-2», но вызвавший процессы, ударившие обратно по самой Америке.

Иван Шилов ИА REGNUM Тед Круз и Рон Джонсон

U.S. Senate Тед Круз

Угроза запретить непослушным европейцам, в том числе Allseas, пользоваться законной собственностью в США, в том числе закрыть доступ к принадлежащим им зданиям, заблокировать возможность проводить расчеты в долларах, сотрудничать с американскими контрагентами и вообще закрыть их руководителям въезд на территорию Америки, наглядно показала, что американский истеблишмент впадает в элементарную истерику.

U.S. Senate Рон Джонсон

И тут уже не только европейцы задумались над элементарным моментом. Если вот так, за одно только «ты мне просто не нравишься», руководство Соединенных Штатов может попытаться пристрелить одних, то где гарантия, что завтра точно так же там не откроют стрельбу и по другим? Например, по туркам, тоже имеющим наглость сотрудничать с русскими по газовому вопросу. И ладно бы только для собственных нужд, но и с прицелом на превращение в поставщика углеводородов на столь желанный американцам внутренний рынок Евросоюза.

В результате президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что если США попытаются каким-либо образом также замахнуться на «Турецкий поток», то Анкара сама применит санкции против Америки.

Оно, конечно, может показаться забавным. Страна с ВВП в 771 млрд долларов угрожает мировому гегемону, имеющему 20 580 млрд. Однако не стоит забывать, что Турция поставляет более половины сырья (металлолом) для американских сталелитейных предприятий. И это далеко не единственное узкое место заокеанской экономики, критично зависящее от торговли с Турцией. Так что потери США в деньгах могут оказаться весьма чувствительными.

Но главное заключается в другом. Впервые в новейшей истории гегемону ультиматум озвучила страна, традиционно относящаяся к категории «второго мира». Кто бы поверил еще хотя бы четверть века назад, чтобы Турция (!) вот так прямо могла огрызнуться на США и ей бы за это ничего не было? А сегодня вот — получите и распишитесь.

И это не просто пустые слова. Эрдоган реально в состоянии угрозу реализовать практически, тогда как США прислать ему в ответ злых парней в количестве экспедиционной бригады морской пехоты с прикрытием из пары авианосных ударных групп — уже нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Это значит, что американская гегемония не просто треснула где-то внутри. Истеричная инициатива двух сенаторов бумерангом ударила по публичной репутации американского мирового доминирования. Дядя Сэм за сотню лет слишком многим наступал на любимые мозоли, но раньше они были вынуждены утираться.

Теперь же турецкий президент продемонстрировал, что посылать их лесом уже можно. Еще не везде. Еще не всегда. Еще далеко не по любому поводу. Но в целом Америка оказалась в патовом положении.

Ей сейчас нужно либо объявлять прямую войну Турции, наплевав на ее ключевое значение для сохранения НАТО, а значит, и всей военно-политической конструкции американского глобального доминирования в Европе и в Средиземноморье, либо утереться уже самой. Тем самым признав, что Акела уже не тот, что он промахнулся. Со всеми соответствующими минорными последствиями. И готовиться к уходу в глухую оборону, причем совсем не факт, что успешную. Ибо желающих ее посильнее пнуть Америка сама создала великое множество.

Словом, наступающий год обещает оказаться чрезвычайно интересным.