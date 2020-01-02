Первое, что необходимо понимать, анализируя газовый спор России с Украиной, что он существует только как составная часть общей политической стратегии России на западном направлении. Можно сказать, что это (как и белорусская проблематика) — одна из самых маленьких матрешек, которая вложена в другие, более крупные.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Поэтому, да, в Большой игре Москва пожертвовала украинской пешкой и 3 млрд долларов. Пешка осталась довольна. Но ведь есть еще те 3 млрд долларов, которые мы дали Януковичу, и их надо вернуть. То есть и тут ситуация может выйти на ноль.

Да, мы не добились всех поставленных целей. Однако если подвести баланс — с учетом того, что дало урегулирование ситуации с контрактом на транзит газа через Украину на других внешнеполитических полях — то мы получим общий весьма позитивный эффект.

Во-первых, в рамках текущей дискуссии с руководством Белоруссии относительно перспектив Союзного государства мы снизили значение республики как транзитной территории.

Во-вторых, что важно, гарантом сделки с Украиной выступила Европа в лице Европейской комиссии. Поэтому теперь все претензии, как правильно отмечает в своем анализе ситуации Александр Запольскис, Москва может отправлять своим европейским партнерам. И это — серьезный геополитический выигрыш Москвы.

Gazprom.ru

По сути, если раньше ГТС Украины была под американцами, которые и спровоцировали Майдан и гражданскую войну на украинской территории с целью не допустить транзита российского газа в Европу или, по крайней мере, сделать так, чтобы его контролировать, то теперь функция контроля над ГТС Украины от американцев перешла к Европе. И это серьезный геополитический выигрыш Москвы и Берлина.

Теперь значимость украинской территории для США резко снижается. А после того, как Трамп размажет Байдена и всю когорту демократов, причастных к коррупции на Украине, то он откровенно скажет — «Забирайте, это не наша война».

То, что это именно так, подтверждает и факт отказа Дональда Трампа подписывать представленный демократами проект бюджета, если из него не будет убран раздел, касающийся предоставления 250 млн долларов военной помощи Украине. Только после того, как этот раздел был убран, Трамп подписал закон о бюджете на 2020 год.

Более того, раз Москва пошла на сделку на украинском направлении с целью укрепить своих европейских партнеров в их газовом диалоге с США, то и Европа теперь должна сыграть свою роль в доведении проекта «Северного потока — 2» до конца.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

В-третьих, относительно потерь. Согласно условиям транзитного договора, объем транзита 65 млрд кубов в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-м и 2024-м позволит поддерживать ГТС Украины на грани рентабельности с небольшим профитом. Однако Москва будет обязана прокачивать газ через Украину только в том случае, если цены на транзит будут конкурентные. И если раньше за транзит Украине Москва платила 3 млрд долларов в год, то теперь будет всего около 1 млрд. Итого экономия за пять лет — 10 млрд долларов.

Кроме того, в договор заложена оговорка, что транзит должен осуществляться по конкурентным ценам. То есть, если дешевле нам будет качать газ в Европу по «Северным» или «Турецким» потокам, то мы и будем качать газ по «Северным» и «Турецким» потокам, а не через территорию Украины.

Поэтому, если говорить категориями большой политики, то, согласовав газовый транзит по Украине в нынешнем виде, Россия пожертвовала пешку в большой геополитической шахматной партии, выиграв гораздо большее — совместную игру с Европой против экономического и энергетического удушения России и ведущих стран ЕС со стороны США.

Новая Антанта (с Германией вместо Британии) — это хороший выигрыш в традиционной битве мирового Материка с мировым Островом.