18 декабря голосование по импичменту президента Трампа в палате представителей американского Конгресса было совершенно предсказуемым. В условиях большинства от Демократической партии и достаточно жесткой партийной дисциплины нижняя палата проголосовала со счетом 230 — 197 по обвинению Трампа в злоупотреблении властью, и 229 — 198 по обвинению в препятствовании Конгрессу. Если и была какая-то «мини-сенсация» на голосовании, то только в том, что два демократа — Коллин Петерсон из Миннесоты и Джефф Ван Дрю из Нью-Джерси — проголосовали против обеих статей. Хотя ожидается, что они вскоре сменят партию, уйдя к республиканцам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

Неожиданность произошла вечером того же дня, когда спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси не взяла на себя обязательство отправлять статьи об импичменте против президента Дональда Трампа в Сенат, где большинство принадлежит республиканцами. «Это было бы нашим намерением, но мыпосмотрим, что там произойдет», — заявила спикер. А произойти там может всякое, поскольку процедура сенатского голосования по импичменту не регламентирована, за исключением двух кондиций: председательствования главы Верховного суда (в данный момент — Джон Гловер Робертс, занявший свое место при республиканском президенте Джордже Буше — старшем) и необходимости согласия двух третей присутствующих сенаторов для обвинительного вердикта президенту (Конституции США, статья 1, раздел 3, пункт 6). В настоящий момент в Сенате 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора, Берни Сандерс и Джо Либерман. В таких условиях демократам необходимо привлечь на свою сторону, кроме независимых, 20 (двадцать) сенаторов-республиканцев. Что заставляет вспомнить популярный фильм «Миссия: невыполнима». Но мужественности и обаяния Тома Круза демократам явно не хватает.

Мотивация Пелоси — именно ситуация с отсутствием параметров судебного разбирательства, в которое, по сути, превращаются «импичмент-слушания» в Сенате. Но такой подход вызывает, в основном, ухмылку: то есть, демократов удовлетворяла неопределенность процедуры, когда президента-демократа надо было «отмазывать» от биологических следов на платье Моники Левински во время импичмента 1998 года, а сейчас, когда дело касается республиканца Трампа, то «мы не видели ничего, что былобы справедливо для нас» (Нэнси Пелоси)?

И вполне возможно, что демократы будут тянуть с подачей обвинения в Сенат максимально долго, с тем, чтобы заставить Трампа войти в активную фазу своей президентской кампании с клеймом «обвиняемого», что может вызвать соответствующую реакцию благонравных американских избирателей. Президент это понимает и после 18 декабря активно и очень громко требует скорейшей передачи дела в Сенат, а лидеры республиканцев в Сенате не особенно скрывают, что собираются полностью оправдать Дональда Трампа в ходе судебных слушаний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Повязали

В остальном же у демократов практически классический цугцванг: подашь обвинение на сенатские слушания — скорее всего, проиграешь… Откажешься — и это будет означать победу президента США, поскольку позволит главе Белого дома заявить, что у его оппонентов не нашлось весомых аргументов для отстранения его от власти.

Хотя, с другой стороны, демократы не могли не просчитать сенатский отказ от импичмента Трампу: все-таки обеспечить две трети голосов при республиканском большинстве в Сенате практически невозможно. Но импичмент, даже нереализованный, формирует негативное общественное восприятие политика. Ведь в 2000 году скандал «Клинтон-Левински» сыграл свою роль в поражении демократов и победе республиканца Буша-младшего. В 2019 году напрашивается один ответ: Трамп и его команда «накопали» против демократов что-то такое, после чего тем остается а) лежать и б) молчать.

И если «что-то такое» существует, то оно называется «Украина». Ведь Украина — это одно из основных геополитических достижений президентства Обамы. Все-таки разрушить многовековую восточнославянскую композицию, которая стоила и власти, и жизни Карлу XII, Наполеону да Гитлеру — это дорогого стоит. А у Трампа в повестке дня «Выборы 2020». И если повторить внешнеполитический успех демократов 2014 года не получается, то его необходимо хотя бы нивелировать. А еще лучше — свести действия администрации демократа Обамы ко «сну разума», который, как известно, «рождает чудовищ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Этим и можно объяснить те активные поиски компромата по действиям обамовских чиновников на украинской земле и нежному роману украинских олигархов с Демократической партией США. Что, в конечном итоге, позволило взять в прицел не только демократического «кандидата в президенты — 2020» Джозефа Байдена и его сына, но и подтвердить гипотезу финансирования «грязными деньгами» украинской олигархии «Фонда Клинтонов», а значит, и Демократической партии. И, как бонус, предположить, что украинский режим, приведенный к власти демократами Барака Обамы — это действительно чудовища, порожденные «сном разума».

Руди Джулиани, адвокат и друг Трампа, а также «главный ловчий украинского сафари» вернулся из второй своей поездки в Центральную Европу с выводом, который является эталонным предвыборным лозунгом: «Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукерберга, вместе взятых» (речь идет о ста миллиардах долларов, выведенных из Украины). Что является кореллятом и прямым ответом на лозунг-вопрос, заданный самим Дональдом Трампом: «Почему мы должны давать деньги стране, которая известна как коррумпированная? Это очень коррумпированная страна».

И следует понимать, что это только та часть, которая была обнародована и предоставлена электорату. Остается только представить, какие карты остаются у Трампа (в переводе с английского «козырь») в рукаве. Поэтому ответ на предположительные причины затягивания времени с передачей импичмента в Сенат можно и расширить. Не только «подашь — проиграешь», но и «подашь — не только наверняка проиграешь, но и откроешь шкаф, наполненный «украинскими скелетами» демократов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

И в заключение рискну предположить: вся история с импичментом — это постановка самого Трампа. Он умеет окружать себя талантливыми политстратегами: Бэннон, Манафорт и другие. Отковать многоходовку, начинающуюся с АНОНИМНОГО телефонного звонка с информацией, греющей душу противников президента, и спрогнозировать развитие ситуации — для специалистов такого уровня задача не самая сложная. Особенно если владеешь достаточным количеством информации.

Римляне всегда советовали искать инициаторов действия среди тех, cui prodest? (Кому выгодно?). А пока получается так, что prodest это именно Трампу. Потому что его противники (опять-таки — пока) находятся в положении, которое лучше всего описывает старый украинский анекдот:

Куме, а що це Ви робите на моїй жінці?

Цугцванг…